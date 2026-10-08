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08.10.2026 14:49

Εποχικές λοιμώξεις: Πρόληψη και αντιμετώπιση

08.10.2026 14:49
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Την περίοδο του φθινοπώρου, λόγω των αλλαγών στις καιρικές συνθήκες, παρατηρούμε αύξηση των λοιμώξεων, όπως του κοινού κρυολογήματος και άλλων ιογενών ή βακτηριακών λοιμώξεων, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητα των ασθενών.

«Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου χρειάζεται λήψη αντιβιοτικών, καθώς και αυστηρή ανάπαυση και καλή διατροφή για να μην υπάρξει υποτροπή», επισημαίνει η κ. Χρυσούλα Λιάρου, Διευθύντρια Παθολόγος στο Μetropolitan Hospital και συνεχίζει με τα είδη των λοιμώξεων, τα αίτια εμφάνισής τους, τα συμπτώματα, τη θεραπευτική αντιμετώπισή τους και με τους τρόπους πρόληψης:

Τι είναι οι λοιμώξεις του αναπνευστικού;

Αποτελούν μία από τις πιο διαδεδομένες κατηγορίες νοσημάτων που επηρεάζουν ή ακόμη και απειλούν την υγεία εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων ετησίως. Εάν αντιμετωπίζετε συμπτώματα όπως συνάχι, βήχα, πονόλαιμο ή πυρετό, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχετε μολυνθεί από κάποια λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος.

Αυτές οι λοιμώξεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα νοσημάτων, από το απλό κρυολόγημα έως την πνευμονία και παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στην αντιμετώπισή τους τις τελευταίες δεκαετίες, η ανθεκτικότητα και η μετάλλαξη των μικροοργανισμών στα αντιβιοτικά αποτελούν αυξανόμενο πρόβλημα. Η ανεξέλεγκτη χρήση αντιβιοτικών, μάλιστα, έχει οδηγήσει στην εμφάνιση νέων παθογόνων παραγόντων και μεταλλάξεων.

Οι λοιμώξεις αναπνευστικού χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες:

1. Λοιμώξεις ανωτέρου αναπνευστικού:

Αυτές οι λοιμώξεις οφείλονται συνήθως σε ιούς, επηρεάζουν τον φάρυγγα, τον λάρυγγα, τις αμυγδαλές και ονομάζονται αντιστοίχως φαρυγγίτιδα, λαρυγγίτιδα και αμυγδαλίτιδα. Άλλα συνηθισμένα παραδείγματα περιλαμβάνουν τη γρίπη, την ιγμορίτιδα και την ωτίτιδα. Επίσης, η λοιμώδης μονοπυρήνωση ανήκει σε αυτήν την κατηγορία.

2. Λοιμώξεις κατωτέρου αναπνευστικού:

Επηρεάζουν τους πνεύμονες και την τραχεία και είναι πιο σοβαρές. Συνήθως προκαλούνται από μικρόβια, αλλά και από ιούς, γι’ αυτό και πολλές φορές απαιτείται νοσοκομειακή νοσηλεία. Παραδείγματα αυτών των λοιμώξεων περιλαμβάνουν την πνευμονία, την τραχειΐτιδα, την τραχειοβρογχίτιδα, τη βρογχίτιδα (τόσο οξεία όσο και χρόνια), καθώς και την επιδείνωση της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ).

Ποιες είναι οι αιτίες εμφάνισης αυτών των λοιμώξεων;

Οι παράγοντες που προκαλούν τις λοιμώξεις ανήκουν στις παρακάτω ομάδες μικροοργανισμών:

  • Ιοί
  • Μικρόβια
  • Μύκητες
  • Παράσιτα

Τα συμπτώματα

Τα συμπτώματα ποικίλλουν ανάλογα με την αιτία της λοίμωξης και την κατάσταση του ατόμου, όπως η ηλικία και η ύπαρξη άλλων παθολογικών παθήσεων. Για παράδειγμα, το κοινό κρυολόγημα προκαλεί αρχικά αίσθημα ξηρότητας στο στόμα και τη μύτη, ακολουθούμενο από ρινική καταρροή, υπεραιμία οφθαλμών, βήχα και φτάρνισμα, ενώ συνήθως δεν υπάρχει πυρετός.

Η γρίπη, από την άλλη πλευρά, προκαλεί υψηλό πυρετό, έντονη κόπωση, πόνους στα κόκαλα, στις αρθρώσεις και τους μύες, με συνήθη επιπλοκή την πνευμονία.

Οι λοιμώξεις του κάτω αναπνευστικού, όπως η τραχειοβρογχίτιδα και η πνευμονία, προκαλούν κυρίως κατάπτωση, πυρετό, κεφαλαλγία, μυαλγίες και βήχα, ενώ πολλές φορές προσβάλλουν τον φάρυγγα και τον λάρυγγα παράλληλα, προκαλώντας αντίστοιχα συμπτώματα.

Η διάγνωση

Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει σωστή διάγνωση της λοίμωξης, καθώς αυτή θα καθορίσει την κατάλληλη θεραπεία. Πέρα από τα συμπτώματα που αναφέραμε παραπάνω, η γενική κατάσταση του ασθενούς μπορεί να δώσει σημαντικές ενδείξεις.

Για παράδειγμα, η έντονη κόπωση, η έλλειψη όρεξης ή η μειωμένη δραστηριότητα ενδέχεται να υποδεικνύει μικροβιακή λοίμωξη του κατώτερου αναπνευστικού. Αντίστοιχα, η διατήρηση της δραστηριότητας και του ενδιαφέροντος για φαγητό είναι συνήθως ενδεικτική της ιογενούς λοίμωξης, ακόμη και αν ο ασθενής παρουσιάζει υψηλό πυρετό.

Η εξέλιξη της νόσου παίζει επίσης κρίσιμο ρόλο, καθώς μια ξαφνική επιδείνωση των συμπτωμάτων ενδέχεται να υποδεικνύει μικροβιακή λοίμωξη. Αντίστοιχα, εάν και ένα άλλο μέλος της οικογένειας αρρωστήσει την ίδια περίοδο ή υπάρχουν περιστατικά στο χώρο εργασίας, είναι πιθανόν να πρόκειται για ιογενή λοίμωξη.

Αντιμετώπιση

Οι πιο χρήσιμες θεραπείες που προτείνει ο γιατρός είναι:

  • Χορήγηση αντιπυρετικών για τη μείωση του υψηλού πυρετού και την ανακούφιση των πόνων και των κεφαλαλγιών.
  • Κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων υγρών για την αποφυγή αφυδάτωσης, ιδίως σε περιπτώσεις πυρετού.
  • Διακοπή του καπνίσματος, καθώς οι λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού και οι πνευμονοπάθειες είναι συχνότερες και πιο σοβαρές στους ασθενείς που καπνίζουν.

Πρόληψη

Σύμφωνα με τη γιατρό, είναι δύσκολο να προλάβουμε μια λοίμωξη λόγω του μεγάλου αριθμού ιών που μπορούν να την προκαλέσουν και του γεγονότος ότι πολλοί εξ’ αυτών κυκλοφορούν ελεύθερα στο περιβάλλον. Ωστόσο, υπάρχουν συστάσεις που μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού που προκαλεί τη λοίμωξη. Όπως:

  • Προσοχή και τήρηση των κανόνων υγιεινής (καλό πλύσιμο χεριών, καλό αερισό των εσωτερικών χώρων κλπ).
  • Αποφυγή χειραψιών και κοντινών επαφών ιδιαίτερα με  άτομα που έχουν αναπτύξει συμπτώματα.
  • Γενικά δεν πρέπει να μοιράζονται τα ίδια αντικείμενα υγιεινής (όπως πετσέτες) ή οικιακά σκεύη με άλλα άτομα.
  • Τα παιδιά δεν πρέπει να μοιράζονται τα παιχνίδια τους με άλλα παιδιά και σαφώς να πλένονται τα παιχνίδια μετά τη χρήση τους.
  • Η σωστή διατροφή με φρέσκα φρούτα και λαχανικά και η τακτική άσκηση, έχουν ευεργετικές επιδράσεις.

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