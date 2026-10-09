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09.10.2026 10:04

Οδηγός Εμβολιασμού για Ασθενείς με Νεοπλασίες: Οι Συστάσεις της Θεραπευτικής Κλινικής ΕΚΠΑ του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα»

09.10.2026 10:04
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Οι λοιμώξεις αποτελούν μια από τις κυριότερες αιτίες νοσηρότητας και θνητότητας για ασθενείς με καρκίνο συμπαγών οργάνων και αιματολογικές κακοήθειες.

Τόσο η ίδια η νόσος όσο και οι αντικαρκινικές θεραπείες, αποδυναμώνουν το ανοσοποιητικό σύστημα. Γι΄αυτό και ο εμβολιασμός είναι καθοριστικής σημασίας για την πρόληψη σοβαρών επιπλοκών, όπως επισημαίνει ο Θάνος Δημόπουλος (Διευθυντής της Θεραπευτικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» και Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας).

Ακολουθεί η σύνοψη των οδηγιών εμβολιασμού, σύμφωνα με το Εθνικό Εμβολιαστικό Πρόγραμμα και τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές Ογκολογίας και Αιματολογίας.

1. Αναπνευστικές Λοιμώξεις & Ιοί

  • Εποχική Γρίπη: Συστήνεται ετήσιος εμβολιασμός για όλους τους ασθενείς, ιδιαίτερα για όσους βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση.

-Άνω των 65 ετών: Χορηγούνται τα ενισχυμένα τριδύναμα αδρανοποιημένα εμβόλια (TIV-HD ή aTIV).

-Πολλαπλούν Μυέλωμα: Απαιτούνται 2 δόσεις με μεσοδιάστημα ενός μηνός.

-Μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων: 1 δόση, 3 έως 6 μήνες μετά τη μεταμόσχευση.

  • SARS-CoV-2 (COVID-19): Συστήνεται αναμνηστική δόση με επικαιροποιημένο εμβόλιο τουλάχιστον 3 μήνες μετά την τελευταία δόση ή νόσηση. Αφορά κυρίως άτομα άνω των 60 ετών ή σε ανοσοκαταστολή. Μπορεί να συγχορηγηθεί με το εμβόλιο της γρίπης. Για μεταμοσχευμένους ασθενείς, εφαρμόζεται σχήμα 3 δόσεων (έναρξη 3-6 μήνες μετά τη μεταμόσχευση).
  • Αναπνευστικός Συγκυτιακός Ιός (RSV): 1 δόση σε άτομα 75 ετών και άνω, καθώς και σε άτομα 60-74 ετών με αυξημένο κίνδυνο/ανοσοκαταστολή. Σε μεταμοσχευμένους ασθενείς χορηγείται 1 δόση μετά τον 3ο μήνα από τη μεταμόσχευση.

2. Βακτηριακές Λοιμώξεις

  • Πνευμονιόκοκκος: Συστήνεται 1 δόση του συζευγμένου εμβολίου PCV20.

-Αν έχει προηγηθεί εμβολιασμός με PCV13 και PPSV23, η δόση PCV20 γίνεται μετά από τουλάχιστον 5 έτη.

-Αν έχει προηγηθεί μόνο ένα από τα δύο (PCV13 ή PPSV23), το PCV20 χορηγείται 1 έτος μετά.

-Αν δεν έχει γίνει κανένας προηγούμενος εμβολιασμός, διενεργείται άμεσα 1 δόση PCV20.

-Μεταμοσχευμένοι ασθενείς: 3 δόσεις PCV20 (με μεσοδιάστημα 1-2 μηνών, έναρξη στους 3-6 μήνες) και μια 4η δόση 6 μήνες μετά την 3η (ή 12 μήνες μετά τη μεταμόσχευση).

  • Αιμόφιλος της Γρίπης (Hib): 1 δόση σε ανεμβολίαστους ενήλικες με ανοσοκαταστολή. Για μεταμοσχευμένους ασθενείς απαιτούνται 3 δόσεις (έναρξη στους 6 μήνες, μεσοδιάστημα 1-2 μηνών).
  • Μηνιγγιτιδόκοκκος: Για μεταμοσχευμένους ασθενείς (6 μήνες μετά τη μεταμόσχευση), συστήνονται 2-3 δόσεις για τον μηνιγγιτιδόκοκκο Β (MenB) και 2-3 δόσεις του τετραδύναμου MenACWY, με μεσοδιάστημα 2 μηνών.

3. Λοιμώξεις από Ερπητοϊούς & Ιούς Ηπατίτιδας

  • Έρπης Ζωστήρας: Χορηγούνται 2 δόσεις του ανασυνδυασμένου εμβολίου (RZV). Σε ανοσοεπαρκείς άνω των 60 ετών το μεσοδιάστημα είναι 2-6 μήνες, ενώ σε ανοσοκατεσταλμένους άνω των 18 ετών είναι 1-2 μήνες. Το εμβόλιο είναι ασφαλές 1 χρόνο μετά από νόσηση ή 5 χρόνια μετά από εμβολιασμό με το παλαιότερο ζων εμβόλιο (ZVL). Για μεταμοσχευμένους, συστήνονται 2 δόσεις (μεσοδιάστημα 1-2 μήνες) με έναρξη 6 μήνες μετά τη μεταμόσχευση. Η διακοπή της προφυλακτικής αντι-ιικής αγωγής γίνεται μόνο σε συνεννόηση με τον ιατρό.
  • Ηπατίτιδα Β (HepB): 3 δόσεις για επίνοσους ενήλικες υψηλού κινδύνου (διαβήτης, χρόνια ηπατοπάθεια κ.ά.) που δεν εμβολιάστηκαν στην παιδική ηλικία, ή 6 μήνες μετά από μεταμόσχευση με έλεγχο αντισωμάτων.
  • Ηπατίτιδα Α (HepA): 2 δόσεις σε ασθενείς με συγκεκριμένους παράγοντες κινδύνου.

4. Λοιποί Εμβολιασμοί & Ζώντα Εξασθενημένα Εμβόλια

  • Τέτανος – Διφθερίτιδα – Κοκκύτης: 1 δόση Tdap (αν δεν έχει γίνει) και αναμνηστικό Td ή Tdap ανά 10ετία. Για μεταμοσχευμένους χορηγούνται 3 δόσεις Dtap από τον 6ο μήνα.
  • Ιός Ανθρωπίνων Θηλωμάτων (HPV): Το εννεαδύναμο εμβόλιο (HPV9) συνιστάται για ανεμβολίαστα άτομα 19-45 ετών με νεοπλάσματα ή ανοσοκαταστολή, καθώς και μετά από κωνοειδή εκτομή (CIN2+). Το βασικό σχήμα είναι 2 δόσεις (0, 6 μήνες), αλλά σε ανοσοκαταστολή ή HIV απαιτούνται 3 δόσεις (0, 1-2, 6 μήνες). Στους μεταμοσχευμένους χορηγούνται 3 δόσεις μετά τον 6ο μήνα.
  • Πολιομυελίτιδα (IPV): 3 δόσεις για μεταμοσχευμένους ασθενείς, 6 μήνες μετά τη μεταμόσχευση.
  • Ιλαρά – Ερυθρά – Παρωτίτιδα (MMR) & Ανεμευλογιά: Πρόκειται για ζώντα εξασθενημένα εμβόλια. Όσοι έχουν γεννηθεί μετά το 1970 (για MMR) ή μετά το 1990 (για ανεμευλογιά) χωρίς αποδεδειγμένη ανοσία, πρέπει να κάνουν 2 δόσεις. Προσοχή: Ο εμβολιασμός πρέπει να ολοκληρώνεται υποχρεωτικά πριν την έναρξη της ανοσοκατασταλτικής θεραπείας. Σε μεταμοσχευμένους ασθενείς, η ανάγκη ανοσοποίησης εξετάζεται εξατομικευμένα μετά από 2 έτη και μόνο αν δεν υπάρχει βαριά ανοσοκαταστολή ή νόσος του μοσχεύματος κατά ξενιστή (GVHD).

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