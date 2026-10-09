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09.10.2026 12:07

Νέες τεχνολογίες ενάντια στον κίνδυνο κολπικής μαρμαρυγής

09.10.2026 12:07
kardia synedrio 88- new
pixabay

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Η κολπική μαρμαρυγή είναι η πιο συχνή αρρυθμία στην ενήλικη ζωή. Απασχολεί περίπου 200.000 ασθενείς στην Ελλάδα και είναι συνυφασμένη με αύξηση της καρδιακής θνητότητας, της καρδιακής ανεπάρκειας και των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων.

Ποιες είναι οι αιτίες, τα συμπτώματα, πως αντιμετωπίζεται και ποιες είναι οι νέες τεχνολογίες; Τις απαντήσεις δίνει παρακάτω ο Χαράλαμπος Κοσσυβάκης, Διευθυντής Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδότησης στο Metropolitan Hospital.

Τι συμπτώματα μπορεί να εμφανίσω;

«Κόπωση, αίσθημα παλμών, αίσθημα “πεταλούδας” μέσα στην καρδιά μας, ζάλη, δυσκολία στην αναπνοή, πόνο στο στήθος και πιο σπάνια λιποθυμία», είναι τα συνήθη συμπτώματα που μπορεί να εμφανίσει κάποιος», σημειώνει ο κ.

«Επίσης, θα πρέπει να αναφερθεί ότι ένα ποσοστό ανθρώπων μπορεί να μην παρουσιάζουν ιδιαίτερα συμπτώματα και η διάγνωση της αρρυθμίας να γίνει από έναν τυχαίο έλεγχο. Είναι η κατηγορία των ασθενών με “σιωπηλή” κολπική μαρμαρυγή και διατρέχουν τον ίδιο, ίσως και μεγαλύτερο, κίνδυνο για αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, σε σχέση με αυτούς που εμφανίζουν συμπτώματα καθώς δεν λαμβάνουν την πρέπουσα φαρμακευτική αγωγή», εξηγεί ο γιατρός.

Πώς διαγιγνώσκεται;

«Η εν λόγω πάθηση διαγιγνώσκεται όταν εμφανίζεται το σύμπτωμα. Τότε θα πρέπει να κάνουμε ένα καρδιογράφημα, ώστε να βγει η διάγνωση. Από εκεί και πέρα, αν το σύμπτωμα μας έχει περάσει και η κολπική μαρμαρυγή δεν υπάρχει στο καρδιογράφημα, θα πρέπει ο γιατρός μας να μας συστήσει ένα 24ωρο holter ρυθμού», εξηγεί.

Πώς αντιμετωπίζεται;

«Ως προς την αντιμετώπισή της κολπικής μαρμαρυγής, αυτή κινείται σε δύο άξονες. Πρώτο μας μέλημα είναι να μειώσουμε τον θρομβοφιλικό κίνδυνο στον ασθενή. Ειδικά ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, υπέρταση, ή είναι γυναίκες άνω των 65 ετών, αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο. Αυτοί οι ασθενείς θα πρέπει να λάβουν από το στόμα αντιπηκτικό φάρμακο.

Το δεύτερο μέλημά μας είναι να μειώσουμε τη συμπτωματολογία και σε αυτό η επεμβατική αντιμετώπιση έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα από τα αντιαρρυθμικά φάρμακα. Τα τελευταία χρόνια έχουμε νέες τεχνολογίες, που κάνουν την επέμβαση πιο αποτελεσματική και πιο ασφαλή», επισημαίνει.

«Ασφαλώς, έχει μεγάλη σημασία ο ίδιος ο ασθενής να μειώσει τις βλαβερές συνήθειες, όπως κάπνισμα, καθιστική ζωή, κατανάλωση αλκοόλ και να εντάξει τη σωματική άσκηση στην καθημερινότητά του», καταλήγει ο κ. Κοσσυβάκης.

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