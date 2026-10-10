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10.10.2026 14:35

Χρηστίδης: «Αν η ΝΔ είχε 25%, ο κ. Μητσοτάκης θα είχε ήδη κάνει εκλογές»

10.10.2026 14:35
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«Αν η Νέα Δημοκρατία είχε τα ποσοστά που περιγράφει, ο κ. Μητσοτάκης θα είχε ήδη κάνει εκλογές», τόνισε ο Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, σε τηλεοπτική συνέντευξη στο Open και την εκπομπή “Τώρα Μαζί”.

«Εάν τα νούμερα τα οποία περιγράφουν οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας ήταν υπαρκτά και η Νέα Δημοκρατία είχε αυτή τη στιγμή τα ποσοστά τα οποία θεωρεί ότι έχει με την αναγωγή, ο κύριος Μητσοτάκης θα είχε κάνει ήδη εκλογές. Ο λόγος για τον οποίο δεν έχουμε πάει σε εκλογές είναι γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ούτε αυτό το 25% το οποίο περιγράφει ως πήχη», επισήμανε και πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει λοιπόν ο στόχος ούτε της αυτοδυναμίας, ούτε οι αναγωγές, ούτε αυτή η περιγραφή της ιδανικής κατάστασης την οποία κάποιοι θέλουν να προβάλλουν εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας».

Αναφερόμενος στις προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι αυτές συνδέονται άμεσα με την καθημερινότητα των πολιτών.

«Όσοι κυκλοφορούμε καθημερινά, αντιλαμβανόμαστε την πολύ μεγάλη ανάγκη, άνω του 70% σε όλες τις δημοσκοπήσεις, πολιτικής αλλαγής. Για εμάς ο στόχος είναι να εκφράσουμε την ανάγκη για ευημερία και περισσότερες ευκαιρίες στους πολίτες. Ψήφος στο ΠΑΣΟΚ, τι σημαίνει; 13η σύνταξη, 13ος μισθός στον δημόσιο τομέα, κατάργηση του 13ωρου στον ιδιωτικό τομέα, ασφάλεια, προοπτική, αξιοπιστία», συμπλήρωσε.

Για την επίθεση σε βάρος 30χρονου στην Ελευσίνα και την φερόμενη παρουσία ακροδεξιών οργανώσεων, ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζήτησε την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και έστειλε σαφές μήνυμα απέναντι στη βία και την ακροδεξιά.

«Υπάρχει μια δολοφονική επίθεση από έναν άνθρωπο, ο οποίος βγάζει ένα μαχαίρι για να χτυπήσει κάποιον άλλον. Το γεγονός ότι στην πορεία αποδεικνύεται ότι αυτός ο άνθρωπος έχει μια συγκεκριμένη ιδεολογική και πολιτική ταυτότητα είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν διάφοροι πυρήνες ανά τη χώρα, οι οποίοι, εμπνευσμένοι ίσως από όσα έχουμε δει το τελευταίο χρονικό διάστημα, βγαίνουν στις γειτονιές απειλώντας κόσμο και επιτιθέμενοι σε κόσμο. Αυτό είναι παντελώς αδιανόητο», σχολίασε.

Κλείνοντας, υπογράμμισε την ανάγκη η δημοκρατική πολιτεία να αντιμετωπίζει με αποφασιστικότητα κάθε μορφή βίας, με φόντο και τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

«Κανένα ξέπλυμα δεν χωρά σε ανθρώπους, οι οποίοι δολοφόνησαν και έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο. Όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα έρχονται στο φως συνομιλίες τηλεφωνικές και όλα αυτά τα οποία έγιναν εκείνη την περίοδο. Τα έχουμε ζήσει. Η δημοκρατία μας είναι ισχυρή, αλλά επειδή τα αντανακλαστικά της πολλές φορές πέφτουν, εδώ πρέπει να είμαστε όλοι με ένα σαφές μήνυμα: ότι η δημοκρατία μας ούτε φοβάται ούτε εκβιάζεται», κατέληξε.

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