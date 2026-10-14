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14.10.2026 15:53

Ένταξη στο Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης με οικονομική ενίσχυση έως 10.000 € για μετεγκατάσταση στο Δήμο Σουλίου

14.10.2026 15:53
ntanis

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Σημαντική ευκαιρία για την ενίσχυση της πληθυσμιακής και αναπτυξιακής προοπτικής του Δήμου Σουλίου δημιουργεί η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για την υλοποίηση του Προγράμματος Δημογραφικής Ανάπτυξης, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 6169/Β’/9-10-2026). Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προσέλκυση νέων κατοίκων και στην ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής των περιοχών που εντάσσονται σε αυτό.

Το πρόγραμμα παρέχει οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 € ανά δικαιούχο νοικοκυριό που πληροί τα κριτήρια συμμετοχής και επιλέγει να μετεγκατασταθεί μόνιμα στον Δήμο Σουλίου. Το ποσό καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 5.000 €. Η πρώτη δόση χορηγείται μετά την οριστική έγκριση της αίτησης και η δεύτερη μετά τη συμπλήρωση ενός έτους αποδεδειγμένης μόνιμης παραμονής στην περιοχή μετεγκατάστασης. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής της πρώτης δόσης για την κάλυψη των εξόδων μετεγκατάστασης, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής απόφασης.

Για τον Δήμο Σουλίου, η κατανομή του προγράμματος αφορά έως 40 ωφελούμενα νοικοκυριά, που είναι ο μέγιστος αριθμός ωφελουμένων για τους δήμους της Ηπείρου. Η οικονομική αυτή στήριξη αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο για όσους επιθυμούν να εγκατασταθούν μόνιμα στην περιοχή, να εργαστούν, να δημιουργήσουν οικογένεια και να αναπτύξουν επαγγελματική και κοινωνική δραστηριότητα.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μονοπρόσωπα και πολυπρόσωπα νοικοκυριά που πληρούν τις προϋποθέσεις της σχετικής απόφασης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής του προγράμματος στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://relocation.vouchers.gov.gr/home

Η έγκριση των αιτήσεων πραγματοποιείται κατόπιν ελέγχου των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και σύμφωνα με τους όρους και τα διαθέσιμα κονδύλια του προγράμματος.

Η αντιμετώπιση της πληθυσμιακής συρρίκνωσης και η ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για την ελληνική περιφέρεια. Η ένταξη του Δήμου Σουλίου στο Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης αποτελεί ένα επιπλέον εργαλείο για την προσέλκυση νέων κατοίκων και τη δημιουργία προϋποθέσεων για μια πιο δυναμική και βιώσιμη τοπική κοινωνία.

Ο Δήμος Σουλίου παρακολουθεί τις εξελίξεις σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος και την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, με στόχο την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το νέο θεσμικό πλαίσιο προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

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