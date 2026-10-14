Ψύχωση! [4.48 psychosis] – Θέατρο OLVIO Από 13 Νοεμβρίου

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Το αριστούργημα της Sarah Kane που σφράγισε την εναλλακτική αθηναϊκή σκηνή όταν πρωτοπαρουσιάστηκε το 2013, ανεβαίνει σε ανανεωμένη σκηνική μεταφορά στο θέατρο OLVIO με τη σκηνοθετική υπογραφή του Τάσου Σαγρή και την Σίσσυ Δουτσίου στον κεντρικό ρόλο.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Η παράσταση «Ψύχωση» είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ βασισμένο στο κείμενο 4.48 Psychosis της Sarah Kane. Μια νεαρή κοπέλα, αποκλεισμένη από την ζωή στο διαμέρισμα της πολεμάει με τις τραυματικές αναμνήσεις και τις ανεκπλήρωτες επιθυμίες της. Εκτός από τον κοινωνικό περίγυρο, εδώ μοιάζει να είναι ένοχο για την κατάσταση του και το ίδιο το άτομο, που παραδόθηκε στις αυταπάτες, τις ανέφικτες επιδιώξεις και τις επιταγές ενός κόσμου που στήθηκε γύρω του σαν παγίδα.

Ο αγώνας δραπέτευσης από την υπαρξιακή κατάρρευση και την εμπόλεμη ζώνη στην οποία μετατράπηκε η καθημερινότητα, ο αγώνας υπεράσπισης της αγάπης και της ύστατης ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η ανέλπιδη κραυγή ενάντια σε όλα όσα μας έκλεισαν σε ένα φαύλο κύκλο χωρίς έξοδο διαφυγής είναι τα θέματα που κρύβονται στον πυρήνα αυτής της παράστασης.

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Πρώτα κατέρρευσαν οι ελπίδες, μετά χάθηκε η κοινότητα, στο τέλος κατέρρευσαν οι άνθρωποι. Μια πολύ νεαρή κοπέλα κάθε βράδυ αργά μέσα στην νύχτα νιώθει την αβάσταχτή ανάγκη να δραπετεύσει απ’ τη ζωή της. Εκατομμύρια άνθρωποι αυτή την στιγμή βρίσκονται αποκλεισμένοι στην εμπόλεμη ζώνη που βρίσκεται ανάμεσα στην καθημερινότητα τους και τις αληθινές τους επιθυμίες. Καθώς όλες οι ανθρώπινες ανάγκες και οι επιθυμίες γίνονται εμπορεύσιμες οι άνθρωποι μετατρέπονται σε εμπορεύματα και αριθμητικές μονάδες. Η λογική των αριθμών παράγει τραγικές ιστορίες καταστροφής, ψυχικές ασθένειες και εξαθλίωση με την συνεπή λειτουργία μιας μηχανής. Κορίτσια και αγόρια χωρίς μέλλον, πιάστηκαν στον ιστό μιας συγκεκριμένης λογικής που υφάνθηκε γύρω τους σαν θανάσιμη παγίδα. Τίποτα δεν κατάφερε να τους σώσει από αυτή την αβάσταχτη αγωνία και την απογοήτευση που νιώθουν να ριζώνει στις καρδιές τους. Η ζωή μας πέρασε γρήγορα και δεν προλάβαμε να ζήσουμε τίποτα! Σε αυτό τον απάνθρωπο ανθρώπινο κόσμο κάποιοι ζουν, κάποιοι επιβιώνουν και κάποιοι χάνονται. Αυτό είναι ένα σήμα κινδύνου από αυτούς που χάθηκαν.

Το Ινστιτούτο Πειραματικών Τεχνών, έχοντας μόλις ολοκληρώσει την 5ετή επιτυχία της παράστασης Μεταμόρφωση (Franz Kafka) επιστρέφει στην Ψύχωση, μια συνταρακτική εμπειρία που κατέκτησε την συνολική αποδοχή κοινού και κριτικών.

Η σκοτεινή ποιητική, σκηνοθετική ματιά του Τάσου Σαγρή για την ζωή στις σύγχρονες μητροπόλεις συναντιέται με τον ήχο της ατέρμονης ψυχικής πίεσης του Biomass, τις αποσπασματικές αναμνήσεις από ηχοτοπία των Joy Division, των Cure και την μελαγχολία της Lana Del Rey, τα φρενήρη video art παραληρήματα της Άλκηστης Καφετζή και του Εργαστηρίου Οπτικών Τεχνών του Κενού Δικτύου, τους εξπρεσιονιστικούς φωτισμούς του Γιώργου Παπανδρικόπουλου και την ιστοριογραφική ατμόσφαιρα του Σκωτσέζου συνεργάτη του σκηνοθέτη της ταινίας Trainspotting Dany Boyle, σκηνογράφο Κenny Mac Lellan.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Σκηνοθεσία Τάσος Σαγρής

Ερμηνεύουν

Σίσσυ Δουτσίου

Θωμάς Χαβιανίδης, Ανδριάνα Σιλιντζίρη, Θωμάς Αριστεράκης

Μουσική ΒΙΟΜΑSS

+Lana Del Rey, The Cure, Joy Division

Video Art Άλκηστη Καφετζή, Void Optical Art Laboratory

Σκηνικά Κenny Mac Lellan

Φωτισμοί Γιώργος Παπανδρικόπουλος

Μετάφραση Αντώνης Γαλέος

Παραγωγή: Ινστιτούτο Πειραματικών Τεχνών | http://theinstitute.info

Παραστάσεις: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο – ώρα 21.00

από Παρασκευή13 Νοεμβρίου 2026 έως 13 Μαρτίου 2027

Διάρκεια: 80′

Τιμές εισιτηρίων: 15€ | 13€ μειωμένο

Προπώληση: more.com

ΘΕΑΤΡΟ OLVIO, Ιερά Οδός 67 & Φαλαισίας 7, Βοτανικός / Στάση Μετρό Κεραμεικός/ Τηλ: 210 3414118 |

W www.olviotheater.gr | Μ [email protected] | FB OLVIO.theater

Επικοινωνία: Ειρήνη Λαγουρού | [email protected]