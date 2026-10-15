Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Πειραιά: Εντοπίστηκε τμήμα όλμου – Κλειστή η Δραγατσανίου

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Τμήμα όλμου εντοπίστηκε σήμερα (15/10) στον Πειραιά, με αποτέλεσμα να υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Δραγατσανίου, για λόγους ασφαλείας.
Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε διακοπή της κυκλοφορίας από το ύψος της οδού Θεσμοφορίου, στην περιοχή του Πειραιά, έπειτα από τον εντοπισμό τμήματος του πυροβόλου όπλου κατά τη διάρκεια εργασιών.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο μεταβαίνουν πυροτεχνουργοί του Στρατού, προκειμένου να εξετάσουν το αντικείμενο και να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες ενέργειες ασφαλείας.
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