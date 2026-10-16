«Άγρια Θάλασσα» – Παρουσίαση του μυθιστορήματος της Άννας Τσεκούρα στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

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Η βραβευμένη συγγραφέας, Άννα Τσεκούρα παρουσιάζει το μυθιστόρημά της Άγρια Θάλασσα από τις εκδόσεις Αργοναύτης την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026 στις 19.30 στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.

Ένα κοινωνιολογικό, βαθιά ψυχογραφικό, ερωτικό θρίλερ με αριστουργηματική αστυνομική πλοκή. Μια ελεγεία στα συναισθήματα που χλευάστηκαν και στον έρωτα που ως αρχέγονο ένστικτο λειτουργεί καταλυτικά σε όλα τα πλάσματα.

Στην Άγρια Θάλασσα ο αναγνώστης ταυτίζεται με τους ήρωες μέσα από τα ηθικά τους διλήμματα και κάνει ένα ταξίδι αυτογνωσίας στον πιο ακραίο, ενδόμυχο διχασμό του.

Ο έρωτας, η δικαιοσύνη και η προσωπική ελευθερία μάχονται καθώς επιβάλλουν μια ουσιαστικότερη αυτοκριτική. Παράλληλα, η προδοσία η ανεντιμότητα και ο εγωκεντρισμός δημιουργούν το εγκληματικό δίχτυ από όπου οι ήρωες μοιάζουν να αδυνατούν να απεγκλωβιστούν.

Άγρια Θάλασσα είναι ο κάθε ένας από μας. Είναι όλα όσα νιώσαμε, ακόμη και όσα δεν θα παραδεχτούμε ποτέ!