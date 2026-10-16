Θέατρο για βρέφη και πολύ μικρά παιδιά – «Θα σ’ αγαπώ και του χρόνου» – 3ος χρόνος, στο Θέατρο ARROYO

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«Θα σ’ αγαπώ και του χρόνου» – 3ος χρόνος, στο Θέατρο ARROYO

Μια παράσταση για βρέφη και πολύ μικρά παιδιά από 6 μηνών έως και 2 ετών

Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Νάντια Δαλκυριάδου

Πρεμιέρα: Σάββατο 3 Οκτωβρίου

Και αυτή τη σεζόν, το θέατρο Arroyo διοργανώνει ένα μεγάλο, πολύχρωμο πάρτι για τα γενέθλια του Γούφη.

Καλεσμένα, όλα τα μωρά από 6 μηνών έως και 2 ετών.

Αν θέλετε να περάσετε ποιοτικό χρόνο με τα μικρά σας. Να τους προσφέρετε μια αξέχαστη θεατρική εμπειρία. Να χτίσετε από κοινού μνήμες και να τα βοηθήσετε με τρόπο διασκεδαστικό ν’ αναπτύξουν πολύτιμες δεξιότητες, σπεύστε να κλείσετε τα εισιτήριά σας!

Η παράσταση «Θα σ’ αγαπώ και του χρόνου» ξεκινά!

Το κείμενο και τη σκηνοθεσία υπογράφει η Νάντια Δαλκυριάδου, συν-δημιουργός της επιτυχημένης παράστασης για βρέφη «Θα βγω από τ’ αυγό» που παίχτηκε για 5 χρόνια.

Λίγα λόγια για την υπόθεση

Ο Γούφης είναι ένας σκύλος έξυπνος και παιχνιδιάρης, και σήμερα έχει γενέθλια! Οι φίλοι του, Λώνα η χελώνα και Φαίδων ο παπαγάλος σκαρώνουν πίσω από την πλάτη του ένα πάρτι έκπληξη. Αυτός, βέβαια, νομίζει πως τον ξέχασαν και είναι πολύ στεναχωρημένος. Εκείνοι όμως, με τη βοήθεια μαμάδων και παιδιών, τα έχουν όλα έτοιμα. Και τούρτα και δώρα και εύθυμες μουσικές!

Άλλωστε, γι’ αυτό είναι πάντα εδώ οι φίλοι: Για να δώσουν αξία στην κάθε μας μέρα, να χαρούν με τις νίκες μας και να μας στηρίξουν στα δύσκολα. Να μας καμαρώνουν να μεγαλώνουμε και να δημιουργούμε μαζί αναμνήσεις.

Ένα ασφαλές περιβάλλον για μωρά

Το θέατρο Arroyo στρώνει το μεγάλο του χαλί, απλώνει τις αφράτες μαξιλάρες και υποδέχεται μωρά, γονείς, γιαγιάδες και παππούδες, θείους/θείες, νονές και νονούς σε μια τρυφερή, διαδραστική παράσταση, γεμάτη χρώματα και πρωτότυπη μουσική.

Το «Θα σ’ αγαπώ και του χρόνου» είναι ειδικά σχεδιασμένο για πολύ μικρά παιδιά, από 6 μηνών έως 2 ετών. Δηλαδή για θεατές που μπορεί να μην μιλούν ακόμη, ξέρουν όμως ν’ ακούν, να πιάνουν, να αισθάνονται και να χαίρονται με την καρδιά τους. Μέσα από τα ποικίλα ερεθίσματα, ο άρτια εκπαιδευμένος θίασος βοηθά τους μικρούς θεατές ν’ αυξήσουν την παρατηρητικότητά τους, ν’ αναπτύξουν τη λεπτή κινητικότητα, να διεγείρουν τη φαντασία και ν’ αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά με το περιβάλλον. Όλα αυτά, σ’ ένα ασφαλές και άνετο περιβάλλον.

Διάρκεια παράστασης: 45’

Πού: Θέατρο ARROYO , Μεγάλου Αλεξάνδρου 128, Κεραμεικός (350μ. από μετρό στάση Κεραμεικός)

Πότε: Κάθε Σάββατο στις 10:30 και 12:00

Τιμές εισιτηρίων: 19 € (1 γονέας και 1 μωρό), 30 € (2 ενήλικες με 2 παιδια), 16 € ( 1 ενήλικας με κάρτα ανεργίας/ πολύτεκνοι/ τρίτεκνοι και 1 παιδί) 8 € (επιπλέον συνοδός)

Πληροφορίες-κρατήσεις: 6944189698 , 6943224305

Συντελεστές

Σύλληψη – Σκηνοθεσία : Νάντια Δαλκυριάδου

Παίζουν: Μαρία Δερεμπέ, Έλενα Καλαϊτζή, Κωνσταντίνα Καραχρήστου

Επιμέλεια κίνησης: Μαρίνα Μαυρογένη

Μουσική επιμέλεια & πρωτότυπη μουσική: Οδυσσέας Γκάλλιος

Σκηνικά – Κοστούμια: Ιωάννα Κωνσταντινίδη

Βοηθός σκην./ ενδυμ.:Κατερίνα Κωνσταντινίδη

Βοηθός Σκηνοθέτη: Δημήτρης Χατζημιχαηλίδης

Φωτογραφίες/ trailer: Αγάπη Καλογιάννη

Φωτισμοί: Γιώργος Ψυχράμης

Σχεδιασμός Αφίσας: Στέφανος Μιχαηλίδης

Παραγωγή: ΚΑΡΑΚ ΑΜΚΕ

Προβολή και Επικοινωνία: Βάσω Σωτηρίου-We Will