search
ΔΕΥΤΕΡΑ 19.10.2026 17:12
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.10.2026 17:00

UEFA Champions League: Μάντσεστερ Σίτι-ΑΕΚ, Παρί Σεν Ζερμέν-Μπαρτσελόνα και Μπάγερν Μονάχου-Άρσεναλ στη MagentaTV

19.10.2026 17:00
MagentaTV_city_aek

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η 3η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League έρχεται το διήμερο 20-21/10 με τη MagentaTV να μεταδίδει ζωντανά και τους 18 αγώνες. Ξεχωρίζει η «μάχη» της ΑΕΚ κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι του Έρλινγκ Χάλαντ, η οποία θα λάβει χώρα στο «Etihad Stadium» την Τρίτη 20/10 στις 22:00, σε μετάδοση από τα κανάλια Magenta Sport 2 και Magenta Sport 4K. Την ίδια μέρα,  θα διεξαχθεί και το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν του Ουσμάν Ντεμπελέκαι την Μπαρτσελόνα του Λαμίν Γιαμάλ (Τρίτη 20/10, 22:00, Magenta Sport 3 & Start), ενώ την Τετάρτη 21/10 τα φώτα θα είναι στραμμένα στην «Allianz Arena» για το ματς Μπάγερν Μονάχου-Άρσεναλ (22:00, Magenta Sport 2 & 4K).

Οι υπόλοιποι αγώνες που ξεχωρίζουν

Την Τρίτη 20/10 η Λίβερπουλ θα υποδεχθεί τη Βιγιαρεάλ (22:00, Magenta Sport 5), ενώ η Ατλέτικο Μαδρίτης θα δοκιμαστεί στην έδρα της Στουτγκάρδης (22:00, Magenta Sport 6). Από το πρόγραμμα της Τετάρτης 21/10 ξεχωρίζουν τα ματς Ρεάλ Μαδρίτης-Λειψία (22:00, Magenta Sport 3 & Start), Ίντερ-Σαχτάρ Ντόνετσκ (22:00, Magenta Sport 5) και Κόμο-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (19:45, Magenta Sport 2).

Η δημοσιογραφική κάλυψη των καναλιών Magenta Sport

Η εκπομπή «UEFA Champions League Show» με τους Στέφανο Αβραμίδη και Βασίλη Σαμπράκο, θα είναι στη διάθεση των τηλεθεατών, πριν και μετά τη λήξη των αγώνων, με πλούσιο ρεπορτάζ, δηλώσεις των πρωταγωνιστών, αναλύσεις και τα καλύτερα στιγμιότυπα. Επίσης, η εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (20/10, 19:45 με τον Γιώργο Μπιτσικώκο & 22:00 με τον Στέφανο Αβραμίδη και 21/10, 19:45 με τον Γιάννη Κυφωνίδη & 22:00 με τον Στέφανο Αβραμίδη) θα προσφέρει λεπτό προς λεπτό ενημέρωση από όλα τα ματς της αγωνιστικής.

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα μεταδόσεων:

UEFA Champions League (League Phase, 3η Αγωνιστική)

Τρίτη 20/10
Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (18:30, Magenta Sport 1)
Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (19:45, Magenta Sport 1)
Σαμπάχ-Ντόρτμουντ (19:45, Magenta Sport 3)
Φενέρμπαχτσε-Σλάβια Πράγας (19:45, Magenta Sport 5)
Εκπομπή «UEFA Champions League Show Pregame Μάντσεστερ Σίτι-ΑΕΚ» (21:00, Magenta Sport 2)
Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (22:00, Magenta Sport 1)
Μάντσεστερ Σίτι-ΑΕΚ (22:00, Magenta Sport 2 & 4K)
Παρί Σεν Ζερμέν-Μπαρτσελόνα (22:00, Magenta Sport 3 & Start)
Λίβερπουλ-Βιγιαρεάλ (22:00, Magenta Sport 5)
Στουτγκάρδη-Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00, Magenta Sport 6)
Ρόμα-Σλόβαν Μπρατισλάβας (22:00, Magenta Sport 7)
Πόρτο-Αϊντχόφεν (22:00, Magenta Sport 8)
Νάπολι-Μπόντο Γκλιμτ (22:00, Magenta Sport 9)
Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (Τετάρτη 21/10, 00:05, Magenta Sport 1)

Τετάρτη 21/10
Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (18:30, Magenta Sport 1)
Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (19:45, Magenta Sport 1)
Κόμο-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (19:45, Magenta Sport 2)
Λιλ-Γαλατάσαραϊ (19:45, Magenta Sport 3)
Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (22:00, Magenta Sport 1)
Μπάγερν Μονάχου-Άρσεναλ (22:00, Magenta Sport 2 & 4K)
Ρεάλ Μαδρίτης-Λειψία (22:00, Magenta Sport 3 & Start)
Ίντερ-Σαχτάρ Ντόνετσκ (22:00, Magenta Sport 5)
Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Λίντσερ (22:00, Magenta Sport 6)
Μπέτις-Φέγενορντ (22:00, Magenta Sport 7)
Άστον Βίλα-Βίκινγκ (22:00, Magenta Sport 8)
Κλαμπ Μπριζ-Λανς (22:00, Magenta Sport 9)
Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (Πέμπτη 22/10, 00:05, Magenta Sport 1)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Waterdrop 3
ADVERTORIAL

Η waterdrop® έρχεται στην Ελλάδα

kerameos – louxembourgo – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως: Αυτές είναι οι τρεις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας

MagentaTV_city_aek
ADVERTORIAL

UEFA Champions League: Μάντσεστερ Σίτι-ΑΕΚ, Παρί Σεν Ζερμέν-Μπαρτσελόνα και Μπάγερν Μονάχου-Άρσεναλ στη MagentaTV

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ συνδέει τις ταραχές στη Γαλλία με τη μετανάστευση και καλεί το Παρίσι να κλείσει τα σύνορα

xylodarmos_shutterstock
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Τέσσερις συλλήψεις νεαρών για την επίθεση σε 15χρονο – Τον χτύπησαν στο κεφάλι και του πήραν το κινητό – Συνελήφθησαν και οι γονείς τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsipras-alieis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Από τη ρακί στα... τσίπουρα ο Τσίπρας - Ξεκινά περιοδεία στην Θεσσαλία με πρώτη στάση στον Βόλο

lianos
MEDIA

«Αποχώρει ο Χρήστος Μάστορας» από το The Voice - Το μπέρδεμα Λιανού με το «Survivor» και το τρολάρισμα (Video)

xristidou_germanou
LIFESTYLE

Ναταλία Γερμανού: «Αν ήταν πραγματικά μια συγκλονιστική σχέση δεν θα άφηνα απλά το Σαββατοκύριακο» - Το σχόλιο για Χρηστίδου - Νεδέλκο

gkilfoil argiros 99- new
MEDIA

Τσεκούρας για Γκιλφόιλ: «Όταν ήρθε στην Ελλάδα πήγε πρώτα στον Αργυρό και μετά στον Τασούλα»

voridis_1203_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Προφητεία» Βορίδη για τον Σαμαρά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 19.10.2026 17:12
Waterdrop 3
ADVERTORIAL

Η waterdrop® έρχεται στην Ελλάδα

kerameos – louxembourgo – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως: Αυτές είναι οι τρεις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας

MagentaTV_city_aek
ADVERTORIAL

UEFA Champions League: Μάντσεστερ Σίτι-ΑΕΚ, Παρί Σεν Ζερμέν-Μπαρτσελόνα και Μπάγερν Μονάχου-Άρσεναλ στη MagentaTV

1 / 3