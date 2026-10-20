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20.10.2026 13:29

Ό,τι κι αν περίμεναν να ζήσουν οι fans, το βρήκαν στο Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens

20.10.2026 13:29
Allwyn x McLaren Racing

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Πριν από το Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens, υπήρχαν προσδοκίες. Μετά το event, υπήρχαν μόνο χαμόγελα. Κάθε fan που βρέθηκε στο ΟΑΚΑ, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, περίμενε να ζήσει τη δική του ξεχωριστή στιγμή. Και όταν οι πύλες άνοιξαν, οι προσδοκίες έγιναν πραγματικότητα.

Οι fans στο «Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens»
Οι fans βγάζουν αναμνηστικές φωτογραφίες με το μονοθέσιο της McLaren στη Fan Zone

Το Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens δεν πρόσφερε απλώς θέαμα. Πρόσφερε ακριβώς αυτό που είχαν έρθει να ζήσουν χιλιάδες φίλαθλοι από όλη την Ελλάδα: μια εμπειρία που ξεπέρασε κάθε προσδοκία και θα μείνει αξέχαστη σε όσους βρέθηκαν εκεί.

H McLaren MP4/6 του Ayrton Senna
H McLaren MP4/6 του Ayrton Senna

Δείτε το βίντεο:

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