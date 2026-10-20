Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού δημιουργεί το Innovation Cosmos, ένα νέο Innovation Hub, στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

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Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (ΙΜΕ) ανακοινώνει τη δημιουργία του Innovation Cosmos, ενός νέου Innovation Hub στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», που φιλοδοξεί να συνδέσει την έρευνα και την τεχνολογία με την επιχειρηματικότητα, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και την εμπορική αξιοποίηση καινοτόμων λύσεων.

Πέρα από το σημαντικό έργο του στον πολιτισμό και την εκπαίδευση, το Ίδρυμα διαθέτει μακρόχρονη ερευνητική δραστηριότητα, η οποία έχει αναγνωριστεί θεσμικά από την Ελληνική Πολιτεία ήδη από το 2004. Με επίκεντρο τις προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες, αναπτύσσει καινοτόμες εφαρμογές και συμμετέχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, έχοντας αποκτήσει σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία στην εφαρμοσμένη έρευνα.

Το Innovation Cosmos αποτελεί το επόμενο βήμα αυτής της πορείας, αξιοποιώντας την ερευνητική εμπειρία και τις υποδομές του Ιδρύματος για τη δημιουργία ενός δυναμικού περιβάλλοντος συνεργασίας μεταξύ νεοφυών επιχειρήσεων, ερευνητικών οργανισμών, δημόσιων φορέων και εταιρειών. Στόχος είναι η ανάπτυξη, η δοκιμή και η αξιολόγηση νέων ιδεών και τεχνολογιών, διευκολύνοντας τη μετάβασή τους από την έρευνα στην αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό, το Innovation Cosmos θα προσφέρει υπηρεσίες έρευνας και καινοτομίας στις επιχειρήσεις, λειτουργώντας παράλληλα ως πεδίο δοκιμών (test bed), όπου νέες τεχνολογίες, προϊόντα και υπηρεσίες θα μπορούν να αξιολογούνται με πραγματικά δεδομένα και σε συνθήκες πραγματικής εφαρμογής, πριν από την είσοδό τους στην αγορά.

Οι υπηρεσίες του θα περιλαμβάνουν τον εντοπισμό καινοτόμων τεχνολογιών και επιχειρηματικών ευκαιριών (Opportunity Scouting), την αξιολόγηση νέων λύσεων (Proof-of-Concept Validation), την ανάπτυξη πιλοτικών εφαρμογών, τη διοργάνωση Demo Days και τη διασύνδεση με επενδυτές και στρατηγικούς συνεργάτες. Παράλληλα, θα αξιοποιούνται οι διαθέσιμες υποδομές του «Ελληνικού Κόσμου» για την υποστήριξη δράσεων έρευνας και καινοτομίας. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η δυνατότητα αξιοποίησης της μεγάλης επισκεψιμότητας του «Ελληνικού Κόσμου», ο οποίος υποδέχεται περισσότερους από 500.000 επισκέπτες ετησίως, δημιουργώντας προοπτικές για τη δοκιμή και αξιολόγηση νέων εφαρμογών με τη συμμετοχή πραγματικών χρηστών και τη συλλογή πολύτιμης ανατροφοδότησης.

Κεντρικό στοιχείο της λειτουργίας του θα αποτελεί η ανάπτυξη συνεργασιών με βάση το μοντέλο της τετραπλής έλικας, φέρνοντας κοντά την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, τις επιχειρήσεις, τους δημόσιους φορείς και την κοινωνία των πολιτών. Μέσα από τη συνεργασία διαφορετικών επιστημονικών και τεχνολογικών πεδίων, το Innovation Cosmos επιδιώκει να επιταχύνει τη μετάβαση από την έρευνα και την πιλοτική δοκιμή στην ευρύτερη εφαρμογή και αξιοποίηση καινοτόμων λύσεων (scale-up).

Παράλληλα, θα αξιοποιήσει τις διεθνείς συνεργασίες, τα ευρωπαϊκά δίκτυα και οικοσυστήματα καινοτομίας συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων ερευνητικών και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και ενισχύοντας την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας.

Η Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, Πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» και Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού , δήλωσε:

«Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού έχει συνδέσει διαχρονικά την πορεία του με την τεχνολογία και την καινοτομία, επενδύοντας εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες στην ανάπτυξη και εφαρμογή πρωτοποριακών τεχνολογικών λύσεων.

Με το Innovation Cosmos αξιοποιούμε αυτή την πολύτιμη εμπειρία και ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο, δημιουργώντας έναν χώρο όπου η έρευνα, η τεχνολογία και η επιχειρηματικότητα θα συναντιούνται και θα αναπτύσσονται μέσα από ουσιαστικές συνεργασίες. Φιλοδοξούμε να προσφέρουμε σε νεοφυείς επιχειρήσεις και ερευνητικές ομάδες τη δυνατότητα να δοκιμάζουν, να αξιολογούν και να εξελίσσουν τις λύσεις τους, αξιοποιώντας πραγματικά δεδομένα και δοκιμάζοντας την αποτελεσματικότητά τους σε συνθήκες πραγματικής εφαρμογής, πριν από την είσοδό τους στην αγορά.

Το όραμά μας είναι το Innovation Cosmos να εξελιχθεί σε ένα διεθνές σημείο αναφοράς για την εφαρμοσμένη καινοτομία, προσελκύοντας επιχειρήσεις, ερευνητικά ιδρύματα και επενδυτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Να αποτελέσει έναν χώρο όπου θα αναπτύσσονται διεθνείς συνεργασίες, θα δοκιμάζονται νέες τεχνολογίες και θα δημιουργούνται επιχειρηματικές ευκαιρίες, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας».

Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής και συνεργασίας

Το Innovation Cosmos προσκαλεί ερευνητικές και επιχειρηματικές ομάδες, startups, πανεπιστήμια, δημόσιους φορείς και επενδυτές να συμμετάσχουν στις δράσεις του και να διερευνήσουν νέες δυνατότητες συνεργασίας στην Ελλάδα και διεθνώς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω της ιστοσελίδας: www.innovationcosmos.org