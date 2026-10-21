search
ΤΕΤΑΡΤΗ 21.10.2026 12:33
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.10.2026 12:19

Η μουσική βιογραφία «Song Sung Blue» στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

21.10.2026 12:19
novacinema_adv

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google
  • Αυτή την Κυριακή 25/10 (22:00) στο Novacinema1 με τους Hugh Jackman, Kate Hudson, Jim Belushi και σκηνοθεσία του Craig Brewer
  • Και φυσικά On Demand μπορείτε να δείτε την αγαπημένη σας ταινία, όποτε και όπου εσείς θέλετε, ακόμα και offline!

Την αληθινή ιστορία «Song Sung Blue» (2025, διάρκειας 132’) με τους Hugh Jackman, Kate Hudson, Jim Belushi και σκηνοθεσία του Craig Brewer θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 25 Οκτωβρίου (22:00) στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1.

Ένα ζευγάρι δημιουργεί ένα συγκρότημα αφιερωμένο στον Νιλ Ντάιαμοντ και γνωρίζει απρόσμενη επιτυχία. Όμως ένα σοβαρό ατύχημα δοκιμάζει τον γάμο τους και το όνειρό τους να συνεχίσουν μαζί στη μουσική. Μην χάσετε τη συνέχεια την Κυριακή 25/10 (22:00).

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στo Novacinema1, αλλά και On Demand μέσα από την πλατφόρμα Nova TV, όποτε εσύ επιθυμείς, με περισσότερες από 6.000 ταινίες και επεισόδια σειρών. Παράλληλα, με τη λειτουργία Preview Videos μπορείς να πάρεις μια πρώτη γεύση από το περιεχόμενο πριν επιλέξεις τι θα παρακολουθήσεις, ενώ η δυνατότητα offline θέασης σου επιτρέπει να κατεβάζεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές και να τις απολαμβάνεις ακόμα και χωρίς σύνδεση στο internet.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kentro new
ΕΛΛΑΔΑ

Πανεκπαιδευτικά Συλλαλητήρια: Με πανό στα γαλλικά και μπαλόνια η πορεία μαθητών και φοιτητών – Συγκεντρώσεις σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Κρήτη

ektafi_amaliada-3-2
ΕΛΛΑΔΑ

Αμαλιάδα: Συνελήφθησαν τα δύο αδέλφια που έθαψαν τη μητέρα τους σε χωράφι – Έγινε εκταφή της σορού

dune3_1803_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Dune: Part Three»: Το νέο teaser για το επικό φινάλε της τριλογίας του Denis Villeneuve (photos/videos)

papastavrou
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παπασταύρου: Κανένα μέτρο επιδότησης ρεύματος στον ορίζοντα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αν δεν δοθεί έγκριση από Κομισιόν

novacinema_adv
ADVERTORIAL

Η μουσική βιογραφία «Song Sung Blue» στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gynaika-ilikia-new
ΥΓΕΙΑ

Εμμηνόπαυση: Πώς να επιβραδύνεις την απώλεια οστικής μάζας μετά τα 55

tourkoliviko
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πανηγυρίζει ο Σαντάμ Χαφτάρ για την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου – Χαιρετίζει την απόφαση η Άγκυρα, «νομικά αβάσιμη» λέει η Αθήνα

tileorasi
MEDIA

Δεν θέλει και ερώτημα ποιο ήταν πρώτο σε τηλεθέαση πρόγραμμα της Δευτέρας (19/10)

evroekloges_kalpi_1004_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

GPO: Κάτω από 30% η Νέα Δημοκρατία, στο 2,6% η διαφορά ΕΛΑΣ-ΠΑΣΟΚ, δεν μπαίνει στη Βουλή η Καρυστιανού

tourkoliviko-mnimonio-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρκολιβυκό μνημόνιο: Ψυχρολουσία για την Αθήνα και προσπάθεια διαχείρισης της – νέας – κρίσης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 21.10.2026 12:32
kentro new
ΕΛΛΑΔΑ

Πανεκπαιδευτικά Συλλαλητήρια: Με πανό στα γαλλικά και μπαλόνια η πορεία μαθητών και φοιτητών – Συγκεντρώσεις σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Κρήτη

ektafi_amaliada-3-2
ΕΛΛΑΔΑ

Αμαλιάδα: Συνελήφθησαν τα δύο αδέλφια που έθαψαν τη μητέρα τους σε χωράφι – Έγινε εκταφή της σορού

dune3_1803_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Dune: Part Three»: Το νέο teaser για το επικό φινάλε της τριλογίας του Denis Villeneuve (photos/videos)

1 / 3