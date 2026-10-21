Παπασταύρου: Κανένα μέτρο επιδότησης ρεύματος στον ορίζοντα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αν δεν δοθεί έγκριση από Κομισιόν

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Μόνο εάν δοθεί η δυνατότητα από την Κομισιόν για την εκμετάλλευση της ρήτρας διαφυγής που αφορά μέχρι τώρα μόνο ενεργειακά έργα, είπε ο υπουργός ΠΕΝ ότι θα εξεταστούν παρεμβάσεις εντός του δημοσιονομικού πλαισίου.

Αν και ο Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στο 8ο Renewable & Storage Forum του Energypress επανέλαβε ότι η ΕΕ και η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με «ενεργειακή καταιγίδα» από το ράλι ανόδου των τιμών, συνέδεσε τα μέτρα για την ενίσχυση του ενεργειακού κόστους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τη ρήτρα ευελιξίας αλλά και με το δημοσιονομικό όριο της χώρας.

Με το εάν, δηλαδή, θα δοθεί από τις Βρυξέλλες στην ελληνική κυβέρνηση η δυνατότητα να χρησιμοποιήσει ένα μέρος από το 1 δισεκατομμύριο ευρώ για επιδοτήσεις ενώ αφορά μόνο επενδύσεις για την ενεργειακή εξοικονόμηση.

Όπως χαρακτηριστικά απάντησε ο υπουργός ΠΕΝ σε ερώτηση που δέχθηκε για την επιδότηση του ρεύματος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις:

«Εξετάζουμε λελογισμένα μέτρα στην κατεύθυνση αυτού που είχαμε κάνει το 2025 αλλά δεν είμαστε σε φάση να ανακοινώσω κάτι τώρα γιατί έχει να κάνει πάλι με τις δυνατότητες που θα μας δώσουν με τη ρήτρα ευελιξίας που για την ώρα επιτρέπουν μόνο έργα επενδύσεων για την ενεργειακή εξοικονόμηση που σε καιρούς ήρεμους αυτό έπρεπε να κάνει. Αλλά τώρα δεν είναι συνθήκες ήρεμες. Οπότε συγκρατημένα και στοχευμένα εξετάζουμε μέτρα που θα μπορέσουν να βοηθήσουν συγκεκριμένες ομάδες μέσα στα δημοσιονομικά πλαίσια και όρια που έχουμε».

Η επιδότηση του 2025 για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Το 2025 η κυβέρνηση προχώρησε σε αναδρομική επιδότηση λογαριασμών ρεύματος για επιχειρήσεις με τζίρο έως 10 εκατ. ευρώ. Η επιδότηση κάλυψε αποκλειστικά τις καταναλώσεις Δεκεμβρίου 2024, Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2025. Δηλαδή, δεν ήταν επιδότηση για ολόκληρο το 2025.

Η επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος, κυμάνθηκε από 1,2 έως 4 λεπτά ανά κιλοβατώρα, ανάλογα με τον τζίρο και τη δραστηριότητα της επιχείρησης

Η ενίσχυση είχε ως βασικό σημείο αναφοράς τα 20 ευρώ ανά μεγαβατώρα, δηλαδή 2 λεπτά ανά κιλοβατώρα, αλλά εφαρμοζόταν σε διαφορετικό ποσοστό κατανάλωσης. Για επιχειρήσεις με τζίρο έως 500.000 ευρώ επιδοτούνταν το σύνολο της κατανάλωσης. Για τζίρο πάνω από 500.000 έως 1 εκατ. ευρώ καλυπτόταν το 80%, ενώ για επιχειρήσεις με έσοδα πάνω από 1 έως 10 εκατ. ευρώ το 60%. Η κατάταξη γινόταν βάσει των εσόδων του φορολογικού έτους 2023.

Ειδική πρόβλεψη υπήρχε για συγκεκριμένες δραστηριότητες όπως αρτοποιία, παραγωγή ειδών ζαχαροπλαστικής και καθαριστήρια, με έσοδα έως 10 εκατ. ευρώ.

Η επιδότηση για αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις διπλασιαζόταν στα 40 ευρώ/MWh, δηλαδή 4 λεπτά/kWh, και εφαρμοζόταν στο 100% της κατανάλωσης.

Δικαιούχοι ήταν επιχειρήσεις με παροχές εμπορικής, γενικής ή βιομηχανικής χρήσης, οι οποίες κατά την επιδοτούμενη περίοδο είχαν πράσινα ή κίτρινα κυμαινόμενα τιμολόγια ενώ εξαιρούνταν όσες είχαν σταθερά συμβόλαια ρεύματος.

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