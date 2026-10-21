«Κραγιοναριμένα Χείλη» της Γωγώς Φάκου-Θεοδωράκη: Επιστρέφει στο θέατρο ΜΙΚΡΟΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ από τις 30 Οκτωβρίου

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Ο Γιώργης Κοντοπόδης, σκηνοθετεί και πάλι τον βραβευμένο θεατρικό μονόλογο, «Κραγιοναρισμένα Χείλη» της Γωγώς Φάκου- Θεοδωράκη, για το θέατρο Μικρός ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ.

Το έργο είναι βασισμένο σε αληθινή ιστορία και μιλά για την γυναικεία κακοποίηση και το πόσο κοντά μπορεί να φτάσει το θύμα στον θάνατο, στην απελπισία, στην εκδίκηση, στην παράνοια.

Παρουσιάστηκε αρχικά σε ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΜΟΝΟΛΟΓΟΥ, και έπειτα επί σειρά ετών σε διάφορα κεντρικά θέατρα, άλλα και σε μορφή τραγωδίας σε ανάλογο δρώμενο.

Φέτος επιστρέφει στον Μικρό Κεραμεικό, αφού πριν απέσπασε 5 βραβεία (κείμενο, ερμηνεία, σκηνοθεσία, προσφοράς στην λογοτεχνία) εκ των οποίων τα 3 Διεθνή. Ενέπνευσε εικαστικές εκθέσεις, ημερίδες για την κακοποίηση, έργα άλλων δημιουργών και μελοποιήθηκε από τον Ανδρέα Αποστόλου και την ομάδα Εργοτέχνιον.

Είναι βασισμένο στο ομότιτλο βιβλίο (εκδόσεις Όστρια 2019).

Υπόθεση:

Η σεξουαλική κακοποίηση ,που θα ζήσει η Ελπίδα, σε πολύ τρυφερή ηλικία, θα αλλάξει για πάντα τον τρόπο που θα βλέπει, την ζωή, τις σχέσεις και τους άντρες. Βάφοντας πρώτη φορά κόκκινα τα χείλη της ,με το ίδιο της το αίμα, εκείνη την νύχτα, αποφασίζει να δημιουργήσει έναν δικό της κόσμο, μια ασπίδα. Μέσα στο ταραγμένο μυαλό της, είναι σίγουρη πως κανείς δεν θα την χρησιμοποιήσει ξανά, κρυμμένη πίσω από την μάσκα της. Όλα θα αλλάξουν, όταν στην ζωή της θα μπει ένα παράξενο αγόρι, και θα την κάνει να αφήσει στην άκρη κάθε άμυνα. Σύντομα όμως θα διαπιστώσει, πως την χειρότερη νύχτα της, δεν την έζησε ακόμη….

Λίγα λόγια από την Γωγώ Φάκου

Το έργο το έγραψα ,συγκλονισμένη μέσα σε μια μόνο ημέρα, καθισμένη στην άκρη της θάλασσας, φορώντας το αγαπημένο κόκκινο κραγιόν.

Στην ιστορία βέβαια το κόκκινο κραγιόν δεν συμβολίζει καλλωπισμό, αλλά αίμα πληγή… στη συνέχεια μια καλοφτιαγμένη λαμπερή μάσκα.. Αυτή τη μάσκα που πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν για να καλύψουν την τρωτή πλευρά τους.

Η Ελπίδα ,η ηρωίδα του έργου ακροβατεί ανάμεσα σε συναισθήματα και πληγές.. χάνει και ξαναβρίσκει τον εαυτό της και προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της..

Στο μυαλό της εναλλάσσονται πρόσωπα και εικόνες, αυτός που της έκλεψε την αθωότητα, η σκληρή μάνα της, το αγόρι που ποτέ δεν την άγγιξε, ο αγώνας της, ο αλλόκοτος άντρας που πίστεψε πως θα τη λυτρώσει και εκείνη η φριχτή στιγμή που όλα χάθηκαν και πάλι…

Συντελεστές

Κείμενο- Ερμηνεία: Γωγώ Φάκου-Θεοδωράκη

Σκηνοθεσία- σχεδιασμός φωτισμών-μουσική επένδυση: Γιώργης Κοντοπόδης

Social Media Ελένη Βαζάκα

Σχεδιασμός Αφίσας Μαρία Νιτσίου

Τεχνικός Σκηνής Ιπποκράτης Κιτσάκης

Ακούγονται οι φωνές των ηθοποιών Γιώργης Κοντοπόδης και Μαρσώ Φίλη

Προπώληση:

https://www.ticketmaster.gr/kragionarismena-xeilh_sen_2008351.html

Πληροφορίες

Θέατρο Μικρός Κεραμεικός ,Ευμολπιδών 13 ,Γκάζι

Πρεμιέρα Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στις 19.15

Και κάθε Παρασκευή στις 19:15

Διάρκεια 60΄

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 15 ευρώ , Προπώληση 12 ευρώ

ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 10 ΑΤΟΜΩΝ 10 ΕΥΡΩ,

Προπώληση https://www.ticketmaster.gr/kragionarismena-xeilh_sen_2008351.html

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ, ΑΝΕΡΓΟΙ 10ΕΥΡΩ ΜΕ ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΗ ΣΤΟ 2103454831

ΑΜΕΑ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΜΕΑ 10 ΕΥΡΩ

Ευχαριστούμε τα καταστήματα Leoni Αναγνωστοπουλου 38 Κολωνακι και Vidali and Co Αστυδαμαντος 1-3 Παγκρατι για την πολύτιμη βοήθεια τους