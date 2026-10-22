«Από τη Γη στη Σελήνη, Γίνε αστροναύτης για μία μέρα στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»!» | Νέα ημερομηνία

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Η διαστημική περιπέτεια ξεκινά από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, με προορισμό τη Σελήνη. Είστε έτοιμοι να γίνετε αστροναύτες για μια συναρπαστική αποστολή «εκτός τροχιάς»;
Ζήστε μια μοναδική βιωματική εμπειρία, φορώντας VR κάσκες. Θα εξερευνήσετε το σεληνιακό τοπίο, θα συλλέξετε πληροφορίες για το διάστημα, θα λύσετε γρίφους, θα ανακαλύψετε τα θαύματα του ηλιακού συστήματος και θα αγγίξετε μετεωρίτες.
Η αποστολή σας, όμως, δεν σταματά εκεί! Αφού κατακτήσετε τη Σελήνη, μπορείτε να φορέσετε αντίγραφα της ειδικής στολής των αστροναυτών και να «μεταμορφωθείτε» σε έναν εξερευνητή του διαστήματος. Όταν επιστρέψετε στη Γη, θα σας περιμένει και μία ξεχωριστή διαστημική έκπληξη!
Η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά σε… 3… 2… 1… Εκτόξευση!
Πληροφορίες: https://www.hellenic-cosmos.gr/apo-ti-gi-sti-selini
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Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
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