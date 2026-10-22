Nova TV: «Οι άνθρωποι πίσω από την ιστορία» στο εμβληματικό αφιέρωμα για τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο με 2 ταινίες back-to-back στο Novacinema2!

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Με φόντο τη μεγάλη στιγμή της παγκόσμιας ιστορίας, το Novacinema2 κάνει ένα μεγάλο αφιέρωμα με βραβευμένες ταινίες που έχουν κεντρικό φόντο τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τους ανθρώπους πίσω από την ιστορία.
Από τις 24-28 Οκτωβρίου κάθε βράδυ από τις 22:00 θα προβληθούν back to back στο Novacinema2 οι ταινίες «The Book Thief» & «Schindler’s List» (24/10), «Escape from Germany» & «The King’s Speech» (25/10), «Lee» & «Saint -Exupery» (26/10), «Fuhrer and Seducer» & «The Brutalist» (27/10), «Nuremberg» & «The Book Thief» (28/10).
Σάββατο 24 Οκτωβρίου
Κυριακή 25 Οκτωβρίου
Δευτέρα 26 Οκτωβρίου
Τρίτη 27 Οκτωβρίου
Τετάρτη 28 Οκτωβρίου
Απόλαυσε το αφιέρωμα στo Novacinema2, αλλά και On Demand μέσα από την πλατφόρμα Nova TV, όποτε εσύ επιθυμείς, με περισσότερες από 6.000 ταινίες και επεισόδια σειρών.
Παράλληλα, με τη λειτουργία Preview Videos μπορείς να πάρεις μια πρώτη γεύση από το περιεχόμενο πριν επιλέξεις τι θα παρακολουθήσεις, ενώ η δυνατότητα offline θέασης σου επιτρέπει να κατεβάζεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές και να τις απολαμβάνεις ακόμα και χωρίς σύνδεση στο internet.
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Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
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