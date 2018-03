Δείτε τη στιγμή που υψώνεται η Τουρκική σημαία στο Αφρίν (Video)

Οι τουρκικές δυνάμεις και οι Σύροι αντάρτες σύμμαχοί τους κατάφεραν να μπουν στην κουρδική πόλη Αφρίν, στη βορειοδυτική Συρία. Περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει το τελευταίο 24ωρο την ελεγχόμενη από τους αντάρτες Ανατολική Γούτα.

