Το Λονδίνο… έφερε στην Αθήνα 14 ελληνικά θεατρικά έργα!

Αυτό που έγινε το τριήμερο που μας πέρασε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά δεν έχει προηγούμενο! Η σημαντική Ελληνίδα σκηνοθέτης Αναστασία Ρεβή με την ομάδα της ταξίδεψαν από το Λονδίνο για να τονώσουν τη νεοελληνική δραματουργία που το έχει τόσο ανάγκη!

To ελληνόφωνο τμήμα της βρετανικής ομάδας Theatre Lab Company έχοντας, ήδη, μια σταθερή και δυναμική πορεία στο Λονδίνο και στην Οξφόρδη σχετικά με την προώθηση του Σύγχρονου Ελληνικού Θεάτρου στο Ηνωμένο Βασίλειο παρουσίασε στην Ελλάδα αυτή τη φορά, το Φεστιβάλ Σύγχρονων Ελληνικών Θεατρικών έργων σε μορφή δραματοποιημένων αναλογίων, εξερευνώντας τη θεματική ενότητα ΜΗΤΕΡΑ σε σκηνοθετική επιμέλεια της Αναστασίας Ρεβή.

Να σημειώσουμε ότι την ομάδα απαρτίζουν αξιόλογοι επιστήμονες, οι περισσότεροι με θεατρικές σπουδές και από το 2009 προβάλλουν το ελληνικό θεατρικό έργο στο Λονδίνο και την Οξφόρδη.

Η έναρξη την Παρασκευή περιελάμβανε πάνελ με θέμα «Η Μητρική Φιγούρα ως ευρύτερη έννοια» όπου είχα τη χαρά να συμμετέχω μαζί με την Πένυ Φυλακτάκη και τη Μαρία Δριμή, ενώ ακολουθούν οι παρουσιάσεις των έργων “Futura” της Χρυσάνθης Παπασταφίδα και «Ψίθυροι» της Σοφίας Κουτσούκου, «Αντίο μαμά» της Τάνιας Χαροκόπου και «Παλιές ρίζες» του Λεωνίδα Βουρδονικόλα.

Το Σάββατο έγινε η ομιλία του ψυχιάτρου-ψυχαναλυτή Δρ. Σάββα Σαββόπουλου με θέμα «Βιολογική σχέση Μητέρας-Παιδιού και προεκτάσεις» και ακολούθησαν οι παρουσιάσεις των έργων «(ΣΤ)ΟΡΓΗ» της Δάφνης Μαρκάκη και «Τριανταπέντε Ίντσες και τρία τέταρτα» της Δήμητρας Κατσανίκα. Στο Β’ μέρος (20:15) ανεβαίνουν τα έργα «Μαμά κι εγώ δεν σ’ αγαπώ» της Λένας Φραγκοπούλου και «Κόκκινα χείλη και ψηλά τακούνια» της Ειρήνης Σοφιανού, με συζητήσεις μετά από κάθε παρουσίαση. Τέλος, την Κυριακή 14/12, στο πάνελ με θέμα «Η Μητρότητα εκτός στερεοτύπων» με τη συμμετοχή των Αλέξη Σταμάτη και Δήμητρας Μήττα, και στη συνέχεια παρουσιάστηκαν απόσπασμα από το «Υπέρ Κλυταιμνήστρας», της Μήττα,καθώς και τα έργα “Puma” του Δημήτρη Αλεξίου και «Γαλάζια δακρυσμένη πλαστελίνη» του Παναγιώτη Γκούβερη, «Η Παραμάνα της Δημητρούλας» της Γλύκας Τσιάνα, «Μεταρρύθμιση» της Μαρίνας Αποστόλου και “Mother (in) Charging” της Βασιλικής Μακρή. Ένα μεγάλο «μπράβο» στην Αναστασία και στην ομάδα από το Λονδίνο!

