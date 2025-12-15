Μαρόκο: Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών από τις πλημμύρες (videos)

Τουλάχιστον 37 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αιφνίδιες πλημμύρες που προκλήθηκαν από καταρρακτώδεις βροχές χθες στην επαρχία Σάφι του Μαρόκου, στις ακτές του Ατλαντικού, 330 χιλιόμετρα νοτίως της πρωτεύουσας Ραμπάτ, όπως μετέδωσε σήμερα το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της χώρας 2M TV.

🚨 Safi | Inondations – Bilan provisoire



Selon les autorités locales, les inondations survenues à Safi ont fait 37 morts.

14 personnes blessées sont actuellement hospitalisées, dont 2 en état critique.



Sur le terrain, les équipes de secours, les autorités locales et les forces…

Δεκατέσσερις άνθρωποι έλαβαν ιατρική φροντίδα μετά τις πλημμύρες, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο επικαλούμενο τις τοπικές αρχές.

BREAKING: At least 37 dead after flash floods hit Morocco's Safi



Read more:

Μια ώρα σφοδρής βροχόπτωσης ήταν αρκετή για να πλημμυρίσουν σπίτια και καταστήματα στην παλιά πόλη της Σάφι, ενώ παρασύρθηκαν αυτοκίνητα και διακόπηκε η κυκλοφορία σε πολλούς δρόμους στις γύρω περιοχές, μετέδωσε το 2M TV, προσθέτοντας ότι οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται.

Dans ma ville de cœur, #Safi, au 🇲🇦, des pluies orageuses torrentielles ont provoqué des inondations exceptionnelles, faisant plusieurs dizaines de morts. Pensées émues pour les victimes, leurs familles et les sinistrés. Courage aux forces de secours.#InondationsSafi #Maroc pic.twitter.com/Z3Um3AwBam December 15, 2025

🚨Inondations à #Safi : entre épreuve naturelle et dérive politique



1/8 Les inondations qui ont frappé Safi, causant la mort de 37 citoyens, ont provoqué un choc humain profond et une douleur légitime. 😢⬇️ pic.twitter.com/yLks6diID9 — VoxAurorale ⭐ (@Morocco212Mar) December 15, 2025

Το Μαρόκο δέχεται σφοδρές βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις στην οροσειρά Άτλας ύστερα από επτά χρόνια ξηρασίας που είχαν ως αποτέλεσμα να αδειάσουν κάποιους από τους βασικότερους ταμιευτήρες του.

Flash floods triggered by sudden, intense rainfall have claimed 21 lives in the coastal city of Safi, with dozens more injured and homes destroyed. Emergency crews are racing against time as more heavy rain is forecast across the region. pic.twitter.com/pH0oqMZiCa December 15, 2025

🇨🇵🇲🇦 Dans la ville de safi au maroc, inondations soudaines font au moins 37 morts, les disparus ne sont même pas pris en compte par le régime qui est totalement absent, les assujettis marocains du taghout mohamed 6 doivent se débrouiller tout seul comme pendant le tremblement. pic.twitter.com/KtWh0bB76r — Vérité Toujours (@veritetoujours1) December 15, 2025

