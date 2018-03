Η ατζέντα της εβδομάδας

Το Ποντίκι Art προτείνει τα πιο ενδιαφέροντα πολιτιστικά δρώμενα μέχρι τις 4/4.

Παρασκευή 30.3

Μουσική. «Ω, γλυκύ μου έαρ». Μέσα σε μια κατανυκτική ατμόσφαιρα, η Γλυκερία μάς θυμίζει ύμνους, εγκώμια και μελωδίες συνυφασμένες με τη Μεγάλη Εβδομάδα και τη μεγαλύτερη γιορτή της Ορθοδοξίας. Την ερμηνεύτρια συνοδεύει πολυμελής ορχήστρα με μουσικούς και παραδοσιακά όργανα. Info: Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός», Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, ώρα έναρξης: 21.00, τιμή: από 12 ευρώ, τηλ.: 2103221917, 2103225310

Σάββατο 31.3

Μουσική. Ορφέας Περίδης - Λιζέτα Καλημέρη. Ο «συνθέτης» που καταφέρνει να ξεπερνά τον «τραγουδοποιό», ο «τραγουδοποιός» που κατορθώνει να ξεπερνά τον «τραγουδιστή», μια καλλιτεχνική φυσιογνωμία που έχει αφήσει με καθοριστικό τρόπο το στίγμα της στην ελληνική μουσική συναντά τη Λιζέτα Καλημέρη στο «Κρεμλίνο» σε μια μουσική παράσταση που θα μας σαγηνεύσει! Μια μουσική συνύπαρξη που έχει αγαπηθεί ιδιαιτέρως από το κοινό, τόσο επί σκηνής όσο και δισκογραφικά, μας προτείνει ανάμεσα σε αγαπημένα τραγούδια, ανθολογημένα απ’ όλη τη μουσική διαδρομή του καλλιτέχνη, και καινούρια τραγούδια από δύο νέες μουσικές συλλογές που θα κυκλοφορήσουν σύντομα από το Ogdoo Music Group. Μαζί τους τέσσερις εξαίρετοι μουσικοί: Θοδωρής Δαμουράκης (ακουστική κιθάρα - λαούτο), Αλέξανδρος Ιακώβου (βιολί - τραγούδι), Κώστας Σταυρόπουλος (κοντραμπάσο - τραγούδι), Εύη Κανέλλου (κρουστά). Info: «Κρεμλίνο», Καραΐσκου 119, Πειραιάς, ώρα έναρξης: 22.30, τιμή: 13 ευρώ (με μπύρα ή κρασί), 11 ευρώ για ανέργους και φοιτητές, τηλ.: 2104100010

Κυριακή 1.4

Παιδί. «Τα μαγικά καρυδότσουφλα». Μια παράσταση που συνδυάζει το κουκλοθέατρο με το παιδικό θέατρο. Μια σύγχρονη διασκευή ενός παλιού και συνάμα τόσο επίκαιρου σκωτσέζικου παραµυθιού, το οποίο πραγματεύεται τις σημαντικές αξίες της ζωής, μέσα σε αυτές και τη δύναμη της φιλίας. Μια παράσταση για παιδιά 4 - 10 ετών. Info: Θέατρο Αλκμήνη, Αλκμήνης 8, ώρα έναρξης: 15.00, τιμή: 9 ευρώ, τηλ.: 2103428650

Δευτέρα 2.4

Θέατρο. «Βόυτσεκ» του Γκέοργκ Μπύχνερ. Η αληθινή ιστορία του βετεράνου του σουηδικού και πρωσικού στρατού Γιόχαν Κρίστιαν Βόυτσεκ (1780-1824), που εκτελέστηκε δημοσίως στη Λειψία, στις 27 Αυγούστου του 1824, για τον φόνο της 46χρονης Γιοχάνα Κρίστιαν Βόοστ. Ο Γκέοργκ Μπύχνερ ξεκίνησε να γράφει τον Βόυτσεκ το 1836, όμως έναν χρόνο αργότερα και σε ηλικία μόλις 23 ετών αρρώστησε με τύφο και πέθανε. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το έργο να μείνει ατελείωτο, ενώ μέχρι και σήμερα το ζήτημα της μεταφοράς του στη σκηνική πράξη αποτελεί μία ανοιχτή συζήτηση στους θεατρολογικούς κύκλους. Το έργο στοχεύει στην εισαγωγή της ιστορίας στη σύγχρονη πραγματικότητα, ενώ ο κύριος κορμός της πλοκής υφαίνεται γύρω από την προβληματική ερωτική σχέση του Βόυτσεκ με τη Μαρία, που έχουν αποκτήσει ένα παιδί εκτός γάμου. Το έργο εστιάζει κυρίως στην κοινωνική καταπίεση που υπέστη ο ήρωας προκειμένου να συντηρήσει τους αγαπημένους του. Info: Faust, Καλαμιώτου 11 και Αθηναΐδος 12, ώρα έναρξης: 21.00, τιμή: από 6 ευρώ, τηλ.: 2103234095

Τρίτη 3.4

Παιδί. Πάσχα στον «Δον Κιχώτη». Το Πάσχα κοντοζυγώνει και πολλά δημιουργικά εργαστήρια οργανώνονται, προσφέροντας στα παιδιά γέλιο και χαρά! Οι μικροί μας φίλοι θα έχουν τη δυνατότητα να αφήσουν τη φαντασία τους ελεύθερη και να απασχοληθούν δημιουργικά, συμμετέχοντας σε δραστηριότητες εμπνευσμένες από το Πάσχα. Έτσι, τη Μ. Δευτέρα στολίζουν τις λαμπάδες τους, τη Μ. Τρίτη βάφουν αυγά, τη Μ. Τετάρτη κατασκευάζουν πήλινα πασχαλινά διακοσμητικά και τη Μ. Πέμπτη μαγειρεύουν κουλουράκια! Μια εβδομάδα γεμάτη με εκπλήξεις που θα σκορπίσει αμέτρητα παιδικά χαμόγελα! Info: «Δον Κιχώτης» Κέντρο Παιχνιδιού και Έκφρασης, Κολοκοτρώνη 42, ώρα έναρξης: 18.30, τιμή: 6 ευρώ (20% έκπτωση στα αδέλφια), τηλ.: 2107629089

Τετάρτη 4.4

Μουσική. Chrysta Bell στο Gagarin. Η αισθαντική Chrysta Bell, «φωνή» και «μούσα» του David Lynch, εμφανίζεται ζωντανά στο Gagarin, ερμηνεύοντας τραγούδια από όλη τη δισκογραφία της, συμπεριλαμβανομένου τoυ νέου της δίσκου «We Dissolve», σε παραγωγή John Parish, αλλά και τα «This Train» και «Somewhere in the Nowhere», σε παραγωγή David Lynch. Δεν θα μπορούσαν να λείψουν, φυσικά, κομμάτια από τις ταινίες του David Lynch «Twin Peaks: Fire Walk with Me» και «Wild at Heart». Info: Gagarin 205, Λιοσίων 205, ώρα έναρξης: 21.00, τιμή: από 17 ευρώ