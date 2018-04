Η ατζέντα της εβδομάδας

Το Ποντίκι Art προτείνει τα πιο ενδιαφέροντα πολιτιστικά δρώμενα μέχρι τις 18/4.

Παρασκευή 13.4

Θέατρο. «Αναζητώντας τον Αττίκ» στο Παλλάς. Μια ιδιαίτερη παράσταση που ξυπνά στους θεατές μνήμες και αισθήσεις. Ένα μουσικοχορευτικό «ταξίδι» γεμάτο χιούμορ, σαρκασμό, τρυφερότητα αλλά και συγκίνηση. Μελωδίες και στίχοι που σημάδεψαν και συντρόφευσαν γενεές ολόκληρες σε έρωτες, λύπες και χαρές... Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Κωνσταντίνος Ασπιώτης, Μίνως Θεοχάρης, Αντώνης Καφετζόπουλος, Νάντια Κοντογεώργη, Κατερίνα Παπουτσάκη, Άκης Σακελλαρίου, Ζωζώ Σαπουντζάκη. Info: Θέατρο Παλλάς, Βουκουρεστίου 5, ώρα έναρξης: 20.30, τιμή: από 10 ευρώ, τηλ.: 2103213100

Σάββατο 14.4

Μουσική. Βασίλης Παπακωνσταντίνου, «Οι φωνές των ποιητών» στο «Κρεμλίνο». Στην Ελλάδα της κρίσης και της προσφυγιάς, σε μια εποχή όπου άλλοι εγκαταλείπουν την πατρίδα τους αναζητώντας μια καλύτερη τύχη και άλλοι εγκλωβίζονται μέσα σε αυτόν τον τόπο που παλεύει γοερά να σταθεί στα πόδια του και να σώσει τον πολιτισμό του... Μια μουσική παράσταση την οποία ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου αντιπαραθέτει στην αριθμοποίηση των Ελλήνων ως ένα αφιέρωμα στους σπουδαίους ποιητές και συνθέτες μας. Πλαισιωμένος με δυο πιάνα και ένα βιολί επιχειρεί να προσεγγίσει τις «φωνές των ποιητών» και μαγεύει. Info: «Κρεμλίνο», Καραΐσκου 119, ώρα έναρξης: 22.30, τιμή: από 11 ευρώ, τηλ.: 2104100010

Κυριακή 15.4

Χορός. The Bolshoi Ballet Live, «Οι φλόγες του Παρισιού». Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Χορός στο Μέγαρο και σε συνεργασία με το Θέατρο Μπολσόι και την Pathé Live, το δίπρακτο μπαλέτο «Οι φλόγες του Παρισιού» προβάλλεται σε μαγνητοσκόπηση, δίνοντας τη δυνατότητα στους φίλους της ορχηστικής τέχνης να γνωρίσουν κορυφαία έργα του παγκοσμίου ρεπερτορίου μέσα από δορυφορικές προβολές παραστάσεων από τη Μόσχα (The Bolshoi Ballet Live from Moscow). Πρόκειται για μια από τις πιο θεαματικές χορογραφίες που, με φόντο τη Γαλλική Επανάσταση, αναδεικνύουν μοναδικά το ερμηνευτικό πάθος και τις δεξιοτεχνικές ικανότητες των σολίστ των Μπολσόι. Info: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασιλίσσης Σοφίας και Κόκκαλη, ώρα έναρξης: 18.00, τιμή: από 8 ευρώ, τηλ.: 2107282333

Δευτέρα 16.4

Χορός. «Περί σώματος». Μια παράσταση που πραγματεύεται το ανθρώπινο σώμα, τη γέννηση, τον θάνατο, την ομορφιά, την ασχήμια, το γήρας, δίνοντας έμφαση στο εύθραστο του σώματος, την παραμόρφωσή του, τον ναρκισσισμό αλλά και τα κοινωνικά πρότυπα που καθοδηγούν. Ένα χοροθεατρικό έργο όπου τα πέντε στοιχεία της φύσης, η φωτιά, η γη, το νερό, ο αέρας και ο αιθέρας, δημιουργούν έναν άνθρωπο - σύμβολο που κινείται από ένα κατώτερο επίπεδο σε ένα ανώτερο, ώσπου στο τέλος ο μικρόκοσμος (ανθρώπινο σώμα) συνδέεται με τον μακρόκοσμο (σύμπαν) μέσω ενός συμπαντικού χορού. Θα ακουστούν ποιήματα των Κ.Π. Καβάφη, Τίτου Πατρίκιου και Στέφανι Τσάκωνα. Info: Θέατρο «Olvio», Φαλαισίας 7, ώρα έναρξης: 21.15, τιμή: από 9 ευρώ, τηλ.: 2103414118

Τρίτη 17.4

Μουσική. Λένα Πλάτωνος, «Καρυωτάκης - 13 τραγούδια». Με αφορμή τα ενενήντα χρόνια από τον θάνατο του πεσιμιστή και λυρικού Έλληνα ποιητή Κώστα Καρυωτάκη, παρουσιάζεται το οριακό έργο της Λένας Πλάτωνος, του κύκλου «Καρυωτάκης - 13 τραγούδια», που ερμηνεύει η Σαβίνα Γιαννάτου με τον δικό της μοναδικό τρόπο. Στα ενδιάμεσα των τραγουδιών, ο συγγραφέας Γιώργος Κοροπούλης θα διαβάσει ποιήματα και πεζά του Κώστα Καρυωτάκη όπως και ένα κείμενο του Ανδρέα Εμπειρίκου που αναφέρεται στο άδοξο τέλος του Κ. Καρυωτάκη. Στο πιάνο ο Θόδωρος Κοτεπάνος. Info: Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός», Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, ώρα έναρξης: 21.00, τιμή: από 10 ευρώ, τηλ.: 2103221917, 2103225310

Τετάρτη 18.4

Θέατρο. «Η Ευθαλία του Γαλατά». Βασισμένο στο βιβλίο «Φαχισέ Τσίκα» του βραβευμένου συγγραφέα Θωμά Κοροβίνη, η παράσταση καταγράφει πραγματικά γεγονότα ενός θαυμάσιου δείγματος μυθιστορηματικής βιογραφίας. Εξαιρετικός γνώστης της ελληνικής ιστορίας της Πόλης, ο Θωμάς Κοροβίνης μεταφέρει μέσα από τα πάθη της Ευθαλίας τον πόνο, την κραυγή, την αμαρτία και τον έρωτα, ντυμένα με παραδοσιακή μουσική και ιδιαίτερα τραγούδια της ελληνικής Ανατολής. Info: Θέατρο Γκλόρια, Ιπποκράτους 7, ώρα έναρξης: 20.00, τιμή: από 10 ευρώ (προπώληση), τηλ.: 2103600832