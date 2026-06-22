Νέο επεισόδιο «Τα Σπας» by Pamestoixima.gr (vid.) – Απαιτητικό one touch challenge δοκιμάζει τις ικανότητες των φιλάθλων

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Το Παγκόσμιο Κύπελλο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και το ενδιαφέρον των φιλάθλων κορυφώνεται, με τα βλέμματα να είναι στραμμένα στα γήπεδα του Μεξικού, των ΗΠΑ και του Καναδά, όπου γράφεται η ιστορία της διοργάνωσης.
Η σειρά επεισοδίων «Τα Σπας» του Pamestoixima.gr έδωσε την ευκαιρία στους φιλάθλους να μετατραπούν σε πρωταγωνιστές, δοκιμάζοντας τις ποδοσφαιρικές τους ικανότητες σε ένα απολαυστικό one touch challenge.
Πόσο εύκολα μπορούν να κοντρολάρουν την μπάλα με μία μόνο επαφή; Ποιοι έχουν… επαγγελματική τεχνική και ποιοι παλεύουν να κρατήσουν τη μπάλα στον αέρα;
Οι απαντήσεις στο νέο επεισόδιο της σειράς «Τα Σπας» του Pamestoixima.gr:
21+ ψηφιακό | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα
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