Τι είναι αυτό το πράγμα; - Νεκρό ζώο «τρελαίνει» τους ειδικούς (Photos)

Από τις πιο λογικές εξηγήσεις, ως τις πλέον ακραίες έχουν προταθεί για την ταυτότητα ενός ζώου που σκότωσε κυνηγός και κανένας δεν είναι σίγουρος τι ακριβώς είναι.

Το ζώο -το οποίο σκοτώθηκε από κυνηγό στη Μοντάνα των ΗΠΑ και φωτογραφήθηκε από τον ίδιο- έχει προκαλέσει πολλά ερωτηματικά, καθώς το είδος του παραμένει... ακαθόριστο.

Ειδικοί που είδαν την φωτογραφία, πραγματικά έμειναν άναυδοι, καθώς το ζώο αρχικά μοιάζει με διασταύρωση λύκου και αρκούδας, ωστόσο, η ταυτότητά του παραμένει ακαθόριστη.

Αν και το πτώμα του ζώου μοιάζει με λύκο, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι τα δόντια του ήταν μικρότερα του αναμενομένου και τα αυτιά του ήταν πεσμένα.

Μάλιστα, ειδικοί πήραν δείγμα DNA του ζώου προκειμένου να διαπιστώσουν το ακριβές είδος του, αλλά η διαδικασία αναμένεται να πάρει κάμποσο καιρό.

Φυσικά, το γεγονός ότι η φωτογραφία ανέβηκε στο διαδίκτυο προκάλεσε πραγματικό χαμό, με τις απόψεις για το τι ακριβώς είναι να πέφτουν βροχή.

Wolf-dog-bear-man-thing shot and killed near Denton, and no one is 100 percent sure what it is (yet). #mtnews via @GFTrib_DMurray https://t.co/d3s9HzlfYz via @GFTribune