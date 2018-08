Το 10ο Street Mode Festival γράφει ροκ ιστορία Το Street Mode Festival κλείνει φέτος τα 10 του χρόνια και το γιορτάζει πραγματοποιώντας την πιο ολοκληρωμένη και δυναμική διεξαγωγή του. Από τις 30 Αυγούστου μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου μερικές δεκάδες χιλιάδες κόσμου αναμένεται να συναντηθούν στον Πολυχώρο του Φιξ, στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, εκεί που ο πολιτισμός... βαράει κόκκινα και που άνθρωποι όλων των ηλικιών και από όλες τις κουλτούρες γίνονται ένα, παρακολουθώντας συναυλίες (που φέτος ξεπερνούν τις 100 και διεξάγονται σε 6 παράλληλα stages) αλλά και πολυάριθμες δράσεις της street κουλτούρας (παρκούρ, street dance, graffiti, προβολές ταινιών κ.α.) σε ένα γεγονός που ξεκίνησε από μία παρέα φίλων στην πλατεία της Θέρμης και τα τελευταία χρόνια έχει γίνει θεσμός, καθώς άνθρωποι από όλο τον κόσμο συρρέουν για να το παρακολουθήσουν. Στο μουσικό line-up του Street Mode Festival θα συναντήσεις rock, hip hop, reggae, dub και όχι μόνο, ενώ χαρακτηριστική φέτος είναι η παρουσία ροκ μουσικών σχημάτων με εντυπωσιακό παρελθόν και λαμπρό παρόν, που ενώνουν πολλές γενιές ακροατών και καθιστούν το φεστιβάλ μια συγκυρία ιστορικής σημασίας! Ξεχωρίσαμε 10 από αυτά (όσα και τα χρόνια ύπαρξης του φεστιβάλ) και σας τα παρουσιάζουμε!

*** NEW MODEL ARMY (30/8)

Οι Βρετανοί punk rockers είναι "στην πιάτσα" από το 1980 και η δισκογραφία τους αριθμεί 14 δίσκους παρακαλώ! Αντλώντας επιρροές από όλο το φάσμα του ήχου (punk, folk, soul, metal, ακόμη και κλασική μουσική) και με έντονη πολιτική ταυτότητα, οι New Model Army επιστρέφουν στην Ελλάδα και περνούν από τη σκηνή του Street Mode Festival!

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ & 100C (30/8)

Τα λόγια είναι περιττά για έναν από τους σπουδαιότερους Έλληνες τραγουδοποιούς. Πρώτα ως μέλος του αθάνατου ελληνόφωνου ροκ σχήματος Τρύπες και μετά ως σόλο δημιουργός, σε συνεργασίες με τον Νίκο Βελιώτη, τους Επισκέπτες, τον Ψαρογιώργη και εσχάτως τους 100º C, ο Γιάννης της καρδιάς μας έγραψε και συνεχίζει να γράφει ιστορία στο εγχώριο μουσικό στερέωμα με κάποιους από τους καλύτερους ελληνόφωνους στίχους που θα ακούσεις εκεί έξω. Η ενασχόλησή του με την ποίηση (έχει εκδόσει 3 βιβλία) και τον κινηματογράφο ("Ο Χαμένος τα Παίρνει Όλα") αποτελούν απλά το κερασάκι στην τούρτα μιας -ούτως ή άλλως- σπουδαίας πορείας.

PHIL CAMPBELL & THE BASTARD SONS (31/8)

Οι Bastard Sons δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη ιστορία, αλλά ο Phil Campbell ανήκει στους σπουδαίους του rock'n'roll σύμπαντος. Όντας κιθαρίστας των Motorhead από το 1984 μέχρι και τη διάλυσή τους, εξ αιτίας του θανάτου του τεράστιου Ian "Lemmy" Kilmister, o Ουαλός είναι υπεύθυνος για κάποια εκ των σημαντικότερων κιθαριστικών riffs της rock'n'roll αλλά και heavy metal ιστορίας. Οι Bastard Sons είναι η μπάντα που δημιούργησε με τους τρεις γιους του και τον Neil Starr των Attack! Attack! στα φωνητικά και το ντεμπούτο album τους με τίτλο "The Age of Absurdity" μπορεί να μη θυμίζει σε τίποτα Motorhead, αλλά... βρωμάει μπαρούτι από το χιλιόμετρο. Απλά άχαστο!

THERAPY? (31/8)

Το punk metal (πώς αλλιώς να το πεις) των Therapy? είναι από τα επικρατέστερα underground δημιουργήματα του εναλλακτικού ήχου που μας κράτησε συντροφία στα δοξασμένα 90's, και οι ίδιοι, ακούραστοι και αγέραστοι, δισκογραφούν και περιοδεύουν ασταμάτητα από την αρχή της δεκαετίας αυτής μέχρι και σήμερα. Κάποιοι ισχυρίζονται πως το σχήμα έχει χάσει την αίγλη των πρώτων ημερών του, όμως κάθε συναυλία τους είναι εμπειρία ζωής, πράγμα που μπορεί να επιβεβαιώσει όποιος έχει γίνει μάρτυρας έστω μίας από τις πολυάριθμες επισκέψεις τους στη χώρα μας.

DOG EAT DOG (31/8)

Με την ίδρυσή τους να χρονολογείται επίσης στις αρχές των 90's οι Αμερικανοί είναι καθομολογουμένως ένα από τα πρώτα crossover σχήματα, συνδυάζοντας τον hardcore punk με τον rap ήχο, γεγονός που εξηγεί και το γιατί πολλοί μεταγενέστεροί τους, τους αναφέρουν στις βασικές επιρροές τους. Δεν έχουμε πλήρη δίσκο από αυτούς εδώ και πάνω από μία δεκαετία, όμως οι ύμνοι που μας έχουν χαρίσει είναι αρκετοί για να τους γουστάρουμε σαν τότε και να τους μνημονεύουμε για πολλές δεκαετίας ακόμη.

THE GODFATHERS (1/9)

Με έναν άκρως χαρακτηριστικό, ηλεκτροφόρο, αρχέγονο rock'n'roll ηχο τους και ασταμάτητες εμπρηστικές τους ζωντανές εμφανίσεις ανά τον κόσμο από το 1985 μέχρι και σήμερα, οι The Godfathers είναι το σχήμα που θα δώσει ένα Βρετανικό new wave χρώμα στο φετινό Street Mode Festival. Ο ορισμός του "Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούριοι".

PANX ROMANA (1/9)

Σήμανε Συναγερμο! Οι Panx Romana έχουν επιστρέψει για τα καλά στα εγχώρια μουσικά δρώμενα, ορεξάτοι όσο ποτέ, γεγονός που μαρτυράει και η δισκογραφική τους επιστροφή με το "Pax Americana" του 2016, τη στιγμή που άλλα επανενωμένα σχήματα του ύφους και της σκηνής τους απλά κάθονται αναπαυτικά στις δάφνες του παρελθόντος. Με δεκάδες ύμνους στο οπλοστάσιό τους, και με μία επίσης έντονη πολιτική ταυτότητα, οι Panx Romana είναι από τις μπάντες που ηλεκτρίζουν, ξεσηκώνουν και ψυχαγωγούν στην ίδια... "πίστα".

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ & Β-MOVIES (1/9)

Ακούραστος, αεικίνητος και λαοφιλής όσο δεν πάει, ο Παύλος Παυλίδης, μετά από ένα σύντομο πέρασμα από τα Μωρά στη Φωτιά (που επίσης συμμετέχουν στο Street Mode Festival) και μία θυελώδη 10ετή σταδιοδρομία με τα Ξύλινα Σπαθιά, δεν έχει σταματήσει λεπτό να κρατάει το μουσικό του ένστικτο σε εγρήγορση πραγματοποιώντας μια ιδιαίτερα δημιουργική και πολυπρόσωπη καλλιτεχνικά πορεία που μοιάζει να είναι μακριά ακόμη από το τέλος της. Ανήκοντας στην ίδια γενιά δημιουργών με τον Γιάννη Αγγελάκα και πραγματοποιώντας τα τελευταία χρόνια αρκετές κοινές ζωντανές εμφανίσεις με αυτόν, ο τραγουδοποιός από τη Βέροια είναι μία από τις συμμετοχές του επετειακού Street Mode Festival που περιμένουμε πως και πως.

MARKY RAMONE'S BLITZKRIEG (2/9)

Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε πως οι Ramones είναι κατά μεγάλο μέρος υπεύθυνοι για τη δημιουργία αυτού που σήμερα αποκαλούμε "punk rock". Κατά την 22ετή πορεία τους οι Αμερικανοί άλλαξαν το πρόσωπο της μουσικής και δεν έχουμε παρά να τους ευχαριστήσουμε για αυτό. Με 4 στα 4 μέλη της original σύνθεσης του σχήματος να έχουν πλέον φύγει από κοντά μας και με τους Marky και C.J. ως μεταγενέστερα μέλη να είναι οι δύο που ουσιαστικά κρατούν τη δυναστεία του σχήματος ζωντανοί, ο πρώτος, μαζί με το προσωπικό του σχήμα Blitzkrieg περιοδεύει ανά τον κόσμο με ένα setlist γεμάτο με τραγούδια των punk rock θρύλων, που δεν μπορεί να σε αφήσει ασυγκίνητο.

NIGHTSTALKER (2/9)

Πολλοί ίσως είναι κολλημένοι ακόμη σε εκείνο το ιστορικό "Use" του 1996, η πλήρης αλήθεια όμως είναι πως οι "Στόκοι" -όπως συχνά θα ακούσεις να τους αποκαλούν χαριτολογώντας- μοιάζουν να διανύουν την πιο αποδοτική περιοδό τους από το "Just a Burn" του 2004 και μετά, το οποίο άλλωστε ακολούθησε και η έκρηξη του stoner rock κινήματος στη χώρα μας. Μπορεί οι μεταγενέστεροί τους 1000mods και Planet of Zeus να αποτελούν πολύτιμα εξαγώγιμα μουσικά προϊόντα για τη χώρα μας, αλλά το κουαρτέτο από τον Βύρωνα της Αττικής, ήταν εκεί όταν όλοι οι άλλοι έλειπαν, χαράζοντας τον δρόμο και μη χάνοντας την ευκαιρία 2 δεκαετίες μετά, να γευτούν τους καρπούς της τότε καινοτομίας τους αλλά και του αδιαμφισβήτητου ταλέντου τους στην τραγουδοποιεία. Το "Children of the Sun" αποτελεί -καλώς ή κακώς- μόνο την κορυφή του παγόβουνου της πορείας αυτού του εμβληματικού σχήματος.

*** Το 10ο Street Mode Festival διεξάγεται στις 30, 31 Αυγούστου και 1,2 Σεπτεμβρίου στον Πολυχώρο του Φιξ (26ης Σεπτεμβρίου 15, Θεσσαλονίκη) με πάνω από 100 συναυλίες και όλες τις δράσεις της street κουλτούρας: Για να ενημερωθείς αναλυτικά σχετικά με το φεστιβάλ, μπες στις επίσημες σελίδες του: • Official Site: http://www.streetmode.gr • Fb page: https://www.facebook.com/streetmodefestival