ΟΠΑΠ: Εξαγοράζει το 36,75% του Stoiximan -Στα 50 εκατ. ευρώ το τίμημα

Προκαταρκτική συμφωνία για την απόκτηση μετοχών του Ομίλου Stoiximan υπέγραψε η OPAP Investment Ltd, 100% θυγατρική της ΟΠΑΠ ΑΕ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η OPAP Investment Ltd έχει προσυμφωνήσει να αποκτήσει μερίδιο 36,75% στη μητρική εταιρεία του Ομίλου Stoiximan, TCB Holdings Ltd έναντι τιμήματος 50 εκατ. ευρώ, κατόπιν ρυθμιστικών εγκρίσεων της αγοράς τυχερών παιγνίων.

Η TCB παρέχει, μέσω των κατά 100% θυγατρικών της, υπηρεσίες τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου στην Ελλάδα και την Κύπρο, υπό το εμπορικό σήμα Stoiximan, και στη Ρουμανία και τη Γερμανία, υπό το εμπορικό σήμα Betano. Το 2017, ο Όμιλος Stoiximan κατέγραψε έσοδα 136 εκατ. ευρώ και κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) περίπου 16 εκατ. ευρώ.

Ο ΟΠΑΠ έχει επίσης προσυμφωνήσει με την TCB να κάνει μια επιπλέον επένδυση, ώστε να αποκτήσει τον από κοινού, με την TCB, έλεγχο των δραστηριοτήτων του Ομίλου Stoiximan στην Ελλάδα και την Κύπρο. Η επένδυση αυτή τελεί υπό την πλήρωση διάφορων προηγούμενων όρων, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης των αρμόδιων αρχών ανταγωνισμού και ρύθμισης της αγοράς τυχερών παιγνίων, και της διεξαγωγής έρευνας δέουσας επιμέλειας (due diligence). Με την ολοκλήρωση της έρευνας δέουσας επιμέλειας, θα αποκρυσταλλωθούν οι όροι της επένδυσης οπότε και οι πλήρεις λεπτομέρειες θα δημοσιοποιηθούν.

Ο Όμιλος Stoiximan, με την ίδια διοικητική ομάδα, θα συνεχίσει να λειτουργεί ανεξάρτητα από τις διαδικτυακές δραστηριότητες του ΟΠΑΠ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επενδύσεις αυτές ευθυγραμμίζονται με μία από τις βασικές στρατηγικές προτεραιότητες του ΟΠΑΠ, την Αξιοποίηση των πλέον Σύγχρονων Ψηφιακών και Τεχνολογικών Δυνατοτήτων.

Έπειτα από την ολοκλήρωση, το περασμένο καλοκαίρι, του μεγάλης κλίμακας προγράμματος για τον τεχνολογικό μετασχηματισμό του δικτύου του, ο ΟΠΑΠ εστιάζει στην ανάπτυξη των διαδικτυακών του δραστηριοτήτων και τις επόμενες ημέρες θα διαθέσει στην αγορά το Pamestoixima.gr, τη νέα πλατφόρμα αθλητικού στοιχηματισμού μέσω διαδικτυακών καναλιών και φορητών συσκευών.

Ο Ντάμιαν Κόουπ, Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ σχολίασε: «Φιλοδοξώντας να καθιερώσουμε τον ΟΠΑΠ ως εταιρεία ψυχαγωγίας και τυχερών παιγνίων παγκόσμιου επιπέδου, γνωρίζουμε ότι πρέπει να προσφέρουμε στους πελάτες μας μία ελκυστική και ανταγωνιστική παικτική εμπειρία στο διαδίκτυο. Η επικείμενη λειτουργία της νέας μας διαδικτυακής πλατφόρμας αθλητικού στοιχηματισμού Pamestoixima.gr είναι το πρώτο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, μέσα στους επόμενους 12 μήνες, πρόθεσή μας είναι να προστεθούν επιπλέον προϊόντα στο κανάλι του διαδικτύου. Η νέα πλατφόρμα θα προσφέρει ανταγωνιστικές αποδόσεις στους πελάτες μας στην Ελλάδα και θα δημιουργήσει πρόσθετα έσοδα από προμήθειες για τους πράκτορες του δικτύου μας. Η στρατηγική επένδυση στην Stoiximan που ανακοινώνουμε σήμερα, είναι ευθέως συμπληρωματική στις διαδικτυακές δραστηριότητες του ΟΠΑΠ και μας προσφέρει διαδικτυακή παρουσία σε διεθνές επίπεδο.

Η Stoiximan έχει αναδειχθεί σε επιτυχημένο διαδικτυακό πάροχο και είμαστε χαρούμενοι που θα συνεργαστούμε. Για αυτό, είμαστε αισιόδοξοι για το επόμενο στάδιο εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης του ΟΠΑΠ, καθώς οδεύουμε προς την επίτευξη του συνολικού μας Οράματος για το 2020».

Ο Γιώργος Δασκαλάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Stoiximan δήλωσε: «Η στρατηγική επένδυση του ΟΠΑΠ στη Stoiximan, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαδικτυακού στοιχηματισμού στην Ελλάδα, αποτελεί μια έμπρακτη αναγνώριση της σκληρής δουλειάς των 450 εργαζομένων μας και του επιτυχημένου μοντέλου ανάπτυξης της εταιρείας μας. Ταυτόχρονα καταδεικνύει τη δυναμική της, καθώς εισερχόμαστε στην περίοδο οριστικής ρύθμισης της αγοράς διαδικτυακών παιγνίων στη χώρα μας.

Η σύμπραξη αυτή ενισχύει την ηγετική θέση της Stoiximan στην Ελλάδα και παράλληλα μας επιτρέπει να επιταχύνουμε το πλάνο ανάπτυξής μας σε αγορές του εξωτερικού, καθώς και να εντείνουμε το βασικό μας προσανατολισμό για ανάπτυξη στον τομέα της τεχνολογίας. Όραμά μας είναι να καθιερωθούμε ανάμεσα στις κορυφαίες GameTech εταιρείες της Ευρώπης, διατηρώντας τον ελληνικό χαρακτήρα μας και προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε καθημερινά με το ίδιο πάθος και την ίδια προσήλωση».