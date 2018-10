Νέα πρόκληση από την Τουρκία: Δεσμεύει το Καστελόριζο με NAVTEX

Φαίνεται πως οι δηλώσεις Κοτζιά περί επέκτασης των εθνικών χωρικών υδάτων στα 12 μίλια στο Ιόνιο, πυροδότησαν την τουρκική αντίδραση.

Μπορεί ο τέως Υπουργός Εξωτερικών να διαβεβαίωνε πως οι Τούρκοι γνώρισαν για την επέκταση στα 12 μίλια, όμως η Άγκυρα συντηρεί το σκηνικό έντασης στο Αιγαίο με νέες προκλητικές κινήσεις.

Μετά τη διπλωματική «κόντρα» και το μπαράζ ανακοινώσεων των ΥΠΕΞ Ελλάδας και Τουρκίας, η Άγκυρα με νέα NAVTEX δεσμεύει την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου ολόκληρη την περιοχή γύρω από την αιγιαλίτιδα ζώνη στο Καστελόριζο.

Σύμφωνα με την τουρκική NAVTEX, το Πολεμικό Ναυτικό της Τουρκίας θα πραγματοποιήσει άσκηση Έρευνας και Διάσωσης από 11πμ μέχρι τις 15μμ, σε περιοχές εκτός των χωρικών υδάτων ξένων χωρών.

Η Τουρκική NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1059/18

MEDITERRANEAN SEA

SEARCH AND RESCUE (SAR) EXERCISE, ON 31 OCT 18 FROM 1101Z TO 1500Z OUT OF FOREIGN TERRITORIAL WATERS IN AREA BOUNDED BY;

36 21.44 N – 029 08.88 E (SHORE)

35 39.64 N – 029 08.88 E

35 39.64 N – 029 59.60 E

36 12.92 N – 029 59.60 E (SHORE)

CAUTION ADVISED.



Κουμουτσάκος: Η Άγκυρα βάζει σε δοκιμασία την ειρήνη



Για ανεύθυνη στάση κατηγορεί την Τουρκία ο Τομεάρχης Εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Β’ Αθηνών κ. Γιώργος Κουμουτσάκος, με αφορμή την τουρκική NAVTEX που δεσμεύει το Καστελόριζο.



«Η νέα απαράδεκτη τουρκική NAVTEX και η επίμονη παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας, διατηρούν και τροφοδοτούν την ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο», επισημαίνει ο κ. Κουμουτσάκος.



«Η Άγκυρα βάζει έτσι σε δοκιμασία τη σταθερότητα και την ειρήνη στην ευαίσθητη αυτή περιοχή. Η ανεύθυνη αυτή συμπεριφορά πρέπει να βρει απέναντί της όχι μόνον την Ελλάδα και τα θιγόμενα κράτη, αλλά το σύνολο της διεθνούς κοινότητας», τονίζει.