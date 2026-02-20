Γαλατόπιτα «γυμνή», της Πελοποννησιακής παράδοσης

Ένα απλό γλύκισμα που ετοιμάζονταν σε όλα τα σπίτια της επαρχίας κατά την περίοδο της Αποκριάς και ιδιαίτερα την Τυρινή εβδομάδα, για να αξιοποιηθούν τα γαλακτοκομικά προιόντα, καθώς έπειτα ακολουθούσε η περίοδος της νηστείας.

Η γυμνή ή ξεσκέπαστη (χωρίς φύλλο, αλλά με ροδοκόκκινη λεπτή κρούστα – πέτσα) εκδοχή της γαλατόπιτας συνηθίζονταν στα χωριά της Πελοποννήσου και αποτελούσε το πιο αγαπημένο γαλατένιο γλυκό.

Υλικά για τη Συνταγή

2 ½ λίτρα γάλα φρέσκο, πλήρες

300 γραμμάρια ζάχαρη, κρυσταλλική

200 γραμμάρια σιμιγδάλι, μισό – μισό, ψιλό και χονδρό

200 γραμμάρια βούτυρο καλής ποιότητας

4 αυγά, χωριστά τα ασπράδια από τους κρόκους

2 βανιλίνες

Ξύσμα λεμονιού

Εκτέλεση

1. Βάζουμε σε μια κατσαρόλα το γάλα και τη ζάχαρη, ρίχνουμε βροχηδόν τα σιμιγδάλια και ανακατεύουμε με αυγοδάρτη πάνω από τη φωτιά, μέχρι να πήξει η κρέμα.

2. Κατεβάζουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και ρίχνουμε το βούτυρο, αφού κρατήσουμε λίγο στην άκρη για το βουτύρωμα του ταψιού.

3. Βάζουμε στην κρέμα τη βανίλια και το ξύσμα λεμονιού και αφήνουμε στην άκρη να κρυώσει.

4. Χτυπάμε τα αυγά, πρώτα τα ασπράδια μέχρι να αφρατέψουν, σαν μαρέγκα, ρίχνουμε και τους κρόκους και τα προσθέτουμε στην κρέμα, αναδεύοντας με γρήγορες κινήσεις αλλά ανάλαφρες, για να μην καούν.

5. Ζεσταίνουμε καλά στο φούρνο ένα ταψί 34άρι και μόλις κάψει, το βγάζουμε και ρίχνουμε το βούτυρο, ανακινώντας το ταψί για να πάει παντού.

6. Αδειάζουμε μέσα αμέσως την κρέμα και ψήνουμε στον καλά προθερμασμένο φούρνο στους 200ο C για 45 λεπτά περίπου, στη μεσαία θέση του φούρνου μας.

Διαβάστε επίσης:

Τυρόπιτα με κρεμώδη γέμιση σιμιγδαλόκρεμας

Ωτία, το πατροπαράδοτο ποντιακό γλύκισμα της χαράς

Κανελόνια με θαλασσινά και ψάρι