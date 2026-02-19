Τυρόπιτα με κρεμώδη γέμιση σιμιγδαλόκρεμας

Μια υπέροχη πεντανόστιμη ελληνική τυρόπιτα, για την εβδομάδα της Τυρινής που διανύουμε, με κρεμώδη γέμιση τυριών, γάλακτος και σιμιγδαλιού, που θα σας ενθουσιάσει.

Μπορείτε να την φτιάξετε με έτοιμα φύλλα κρούστας του εμπορίου ή να την απογειώσετε με σπιτικό ζυμωτό χειροποίητο φύλλο.

Υλικά για τη Συνταγή

1 πακέτο φύλλο κρούστας ή χειροποίητο σπιτικό φύλλο (χωρισμένο σε 4 κομμάτια)

Ελαιόλαδο για τα φύλλα

Για τη γέμιση

500 ml φρέσκο γάλα, πλήρες

3 κουταλιές της σούπας (γεμάτες ) σιμιγδάλι ψιλό

3 αυγά, χτυπημένα με το πιρούνι

300 γρ. τριμμένο κασέρι ή τυριά που σας έχουν περισσέψει

300 γρ. φέτα, χοντροτριμμένη με τα δάκτυλα

100 γρ. βούτυρο

Αλάτι κατά βούληση

Πιπέρι και μοσχοκάρυδο, φρεσκοτριμμένο

Εκτέλεση

1.Αρχικά ετοιμάζουμε την κρέμα. Βάζουμε σε κατσαρόλα το γάλα μαζί με το σιμιγδάλι και ανακατεύουμε συνεχώς με αυγοδάρτη, μέχρι να πήξει και να γίνει κρέμα. Θα πρέπει να είναι αφράτη και όχι πολύ σφικτή.

2.Αποσύρουμε από τη φωτιά, ρίχνουμε το βούτυρο και μόλις κρυώσει λίγο, ρίχνουμε τα τυριά. Χτυπάμε τα αυγά με το πιρούνι και τα ανακατεύουμε μέσα στην κρέμα, μέχρι να έχουμε ένα ομοιόμορφο μίγμα. Ρίχνουμε αλάτι (με προσοχή, λόγω της φέτας), φρεσκοτριμμένο πιπέρι και μοσχοκάρυδο. Αφήνουμε την κρέμα να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου.

3.Λαδώνουμε καλά ένα ταψί 32αρι. Στρώνουμε τα μισά φύλλα, ραντίζοντας τα ενδιάμεσα με λάδι. Προσθέτουμε τη γέμιση και απλώνουμε καλά.

4.Σκεπάζουμε την πίτα με τα υπόλοιπα φύλλα, ραντίζοντας ενδιάμεσα με ελαιόλαδο. Πασπαλίζουμε, αν θέλουμε με σουσάμι.

5.Τέλος, χαράσουμε μεγάλα κομμάτια με ένα μαχαίρι. Ψήνουμε σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 180ο C, στις αντιστάσεις, στη μεσαία σχάρα για περίπου 45-60 λεπτά, μέχρι να ροδίσει όμορφα.

Διαβάστε επίσης:

Ωτία, το πατροπαράδοτο ποντιακό γλύκισμα της χαράς

Κανελόνια με θαλασσινά και ψάρι

Αέρινη μους σοκολάτας για την ημέρα του Αγ. Βαλεντίνου