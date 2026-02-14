search
ΣΑΒΒΑΤΟ 14.02.2026 09:27
CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

14.02.2026 06:10

Αέρινη μους σοκολάτας για την ημέρα του Αγ. Βαλεντίνου

14.02.2026 06:10
Η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου είναι απόλυτα συνυφασμένη με την σοκολάτα σε όλες τις μορφές της. Μία από αυτές τις μορφές που είναι και η πιο απολαυστική είναι η μους σοκολάτας. Αφράτη και βελούδινη, η αισθησιακή μους είναι το ιδανικό επιδόρπιο για να ταΐζετε ο ένας τον άλλον.

Υλικά για τη Συνταγή

3 αυγά, χωριστά οι κρόκοι από τα ασπράδια

125 γραμμάρια καλής ποιότητας σοκολάτα κουβετούρα, κομμένη σε κομματάκια

10 γραμμάρια βούτυρο

½ φλιτζάνι κρέμα γάλακτος, πλήρης

3 κουταλιές της σούπας ζάχαρη

Για το σερβίρισμα

Επιπλέον σαντιγί

Φρέσκα κόκκινα φρούτα

Εκτέλεση

1.Αρχικά διαχωρίστε τα αυγά όσο είναι κρύα και βάλτε τα σπράδια σε ένα μεγάλο μπολ ανάμιξης και τους κρόκους σε ένα μικρό. Αφήστε τα ασπράδια στην άκρη, όσο δουλεύετε τα υπόλοιπα υλικά.

2.Χτυπήστε τους κρόκους, μέχρι να έχετε ένα ομοιόμορφο μίγμα.

3.Βάλτε το βούτυρο και τα κομμάτια της σοκολάτας σε ένα σκεύος και λιώστε τα για 30 δευτερόλεπτα με 1 λεπτό (ή όσο απαιτείται) στο φούρνο μικροκυμάτων, ανακατεύοντας ενδιάμεσα, μέχρι να έχετε μια λεία υφή. Αφήστε τα στην άκρη να κρυώσουν ελαφρά.

4.Χτυπήστε την κρύα κρέμα γάλακτος σε σαντιγί, προσέχοντας να μην το παρακάνετε με το χτύπημα.

5.Χτυπήστε τα ασπράδια με τη ζάχαρη μέχρι να σχηματιστούν σφικτές κορυφές.

6.Διπλώστε με λαστιχένια σπάτουλα τους κρόκους στο μίγμα της κρέμας γάλακτος. Διπλώστε έπειτα και τη λιωμένη σοκολάτα που θα πρέπει να είναι ρευστή και χλιαρή (35-40ο C).

7.Βάλτε στο μίγμα το ¼ των χτυπημένων ασπραδιών και ενσωματώστε απαλά με τη σπάτουλα, μέχρι να ομογενοποιηθούν. Τέλος διπλώστε απαλά και τα υπόλοιπα ασπράδια, φροντίζοντας να ενσωματωθούν πλήρως .

8.Μεταφέρετε τη μους σε 4 γυάλινα ποτήρια και τοποθετήστε στο ψυγείο για 6 ώρες , ή καλύτερα για όλο το βράδυ. Σερβίρετε με επιπλέον χτυπημένη σαντιγί και φρέσκα κόκκινα φρούτα.

1 / 3