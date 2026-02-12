Μπακλαβάς στο μπάρμπεκιου, παραδοσιακός με λίγο καπνιστό χαρακτήρα

Ο μπακλαβάς στο μπάρμπεκιου (BBQ) είναι μια εξαιρετική ιδέα για το ανεπανάληπτο αυτό γλύκισμα, που συνδυάζει την παραδοσιακή γεύση με μια ελαφρώς καπνιστή νότα.

Το ψήσιμο γίνεται με την τεχνική του έμμεσου ψησίματος (indirect grilling), καθώς η απευθείας φωτιά κινδυνεύει να στεγνώσει το μπακλαβά και να καεί το φύλλο κρούστας προτού ψηθεί στο εσωτερικό του.

Υλικά για τη Συνταγή

Για 1 μικρό ταψί

16 φύλλα κρούστας, ξεπαγωμένα σε θερμοκρασία περιβάλοντος (σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας)

½ φλιτζάνι βούτυρο, λιωμένο

2 ½ φλιτζάνια καρύδια

1 φλιτζάνια φιστίκι Αιγίνης ή αμύγδαλα

1 ½ κουταλάκι του γλυκού κανέλα σκόνη

Για το σιρόπι

1 ½ φλιτζάνι ζάχαρη κρυσταλλική

¾ φλιτζανιού νερό

¼ φλιτζανιού μέλι

1 φέτα πορτοκάλι

¼ κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας

Εκτέλεση

1. Αρχικά βάλτε τους ξηρούς καρπούς και την κανέλα σε έναν επεξεργαστή τροφίμων (μούλτι) και θρυμματίστε τα σε μικρά κομμάτια (όχι πούδρα).

2. Λιώστε το βούτυρο και αφήστε το στην άκρη. Προθερμάνετε το μπάρμπεκιου στους 150ο C και ρυθμίστε το για την έμμεση μέθοδο. Αν έχετε υγραερίου, ανάψτε τους καυστήρες στις άκρες ενώ αν έχετε κάρβουνα σπρώξτε τα προς τις άκρες και τοποθετήστε το ταψί στη μέση.

3. Πάρτε ένα μεταλλικό ταψί που να χωράει και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ψησταριά σας και κόψτε τα φύλλα στο μέγεθός του. Αλείψτε τον πάτο του με λίγο λιωμένο βούτυρο.

4. Στρώστε 6 φύλλα κρούστας , αλείφοντάς τα ελαφρά με λιωμένο βούτυρο, προσέχοντας να μην τα πιέζετε προς τα κάτω αλλά να είναι ανάλαφρα. Μπορείτε να περιχύνετε το λιωμένο βούτυρο με κουτάλι πάνω από τα φύλλα. Όσο δουλεύετε με τα φύλλα κρούστας θα πρέπει να τα έχετε σκεπασμένα με νωπή καθαρή πετσέτα για να μην στεγνώσουν. Πασπαλίστε με το 1/3 από το μίγμα των ξηρών καρπών, καλύψτε με 2 φύλλα βουτυρωμένα ενδιάμεσα και πασπαλίστε με το υπόλοιπο 1/3 του μίγματος καρυδιών . Βάλτε άλλα δύο φύλλα βουτυρωμένα και το τελευταίο τμήμα των ξηρών καρπών. Καλύψτε με τα υπόλοιπα 6 φύλλα, όλα ελαφρά βουτυρωμένα ενδιάμεσα αλλά γεναιόδωρα βουτυρωμένα τα δύο πάνω – πάνω με το υπόλοιπο βούτυρο. Καλύψτε με μεβράνη και τοποθετήστε για λίγο στο ψυγείο, για να κόψετε πιο εύκολα τον μπακλαβά.

5. Κόψτε τον μπακλαβά σε περίπου 12 ρομβοειδή κομμάτια ίσου μεγέθους.

6. Τοποθετήστε το ταψί στην πλάγια πλευρά του μπάρμπεκιου, ώστε να μην έρχεται σε άμεση επαφή με τη φλόγα, ή αν έχετε ραφάκι μέσα στην ψησταριά που να χωράει το ταψί σας, βάλτε το εκεί. Κλείστε το καπάκι και ψήστε για 1 ½ ώρα ή μέχρι να ροδίσουν όμορφα τα φύλλα.Μπορείτε να ελέγχετε το ψήσιμο και να περιστρέφετε το ταψί για ομοιόμορφο ρόδισμα.

7. Στο μεταξύ ετοιμάστε το σιρόπι. Βάλτε τη ζάχαρη και το πορτοκάλι σε ένα κατσαρολάκι και ρίξτε και το νερό. Ζεστάνετε σε μέτρια προς δυνατή φωτιά και φέρτε σε βρασμό. Μόλις διαλυθεί η ζάχαρη αφήστε το για 2-3 λεπτά να βράσει, αποσσύρετε από τη φωτιά και ρίξτε το μέλι και τη βανίλια. Αφήστε το να κρυώσει.

8. Μόλις είναι έτοιμος ο μπακλαβάς, ρίξτε το κρύο σιρόπι στις σχισμές και έπειτα σε όλη την επιφάνεια και αφήστε τον σε θερμοκρασία δωματίου να τραβήξει καλά.

