21.02.2026
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

21.02.2026 16:13

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Νέο ατύχημα με ανατροπή έλκηθρου με 4μελές πλήρωμα Αυστριακών στο Milano-Cortina 2026

Ένα έλκηθρο με τετραμελές πλήρωμα Αυστριακών, ανατράπηκε σήμερα (21/2) το μεσημέρι κατά τη διάρκεια του αγωνίσματος, γλιστρώντας για περίπου 30 δευτερόλεπτα στον πάγο, ένα περιστατικό που σταμάτησε προσωρινά τη δεύτερη διαδρομή.

Το έλκηθρο, με πιλότο τον Γιάκομπ Μάντλμπαουερ, ανατράπηκε με μεγάλη ταχύτητα καθώς έβγαινε από μια στροφή.

Σύμφωνα με τηλεοπτικά πλάνα, με τη βοήθεια περίπου δέκα ατόμων, τρεις από τους τέσσερις αθλητές έλκηθρο βγήκαν σώοι και αβλαβείς, αλλά ένας τέταρτος έλαβε τις πρώτες βοήθειες στην πίστα πριν μεταφερθεί με φορείο. Η ταυτότητά του δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί. 

Η διαδρομή διακόπηκε πριν συνεχιστεί περίπου 15 λεπτά αργότερα. Εικοστοί στην πρώτη διαδρομή, αυτοί οι τέσσερις Αυστριακοί αθλητές ελκήθρου, ξεκίνησαν πέμπτοι στη δεύτερη από τις τέσσερις συνολικά.

