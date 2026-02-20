Οριστικό τέλος στη δικαστική διαμάχη Παρί – Μπαπέ: Ο γαλλικός σύλλογός δεν ασκεί έφεση για τα 61 εκατ. ευρώ

Η Παρί Σεν Ζερμέν ανακοίνωσε σήμερα (20/2) ότι δεν θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης των εργατικών δικαστηρίων του Παρισιού, τα οποία την καταδίκασαν στα μέσα Δεκεμβρίου να καταβάλει σχεδόν 61 εκατομμύρια ευρώ στον πρώην ποδοσφαιριστή της, Κιλιάν Μπαπέ.

Σε ανακοίνωσή του, ο γαλλικός σύλλογος ανέφερε ότι, «σε πνεύμα υπευθυνότητας και προκειμένου να τερματιστεί οριστικά μια διαδικασία που έχει διαρκέσει πολύ, επέλεξε να μην παρατείνει τη διαφορά». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι είναι πλέον αποφασισμένος να κοιτάξει προς το μέλλον, εστιάζοντας στο αθλητικό του πρόγραμμα και την ομαδική επιτυχία.

Η Παρί είχε προθεσμία ενός μήνα για να ασκήσει έφεση από την κοινοποίηση της απόφασης, η οποία έγινε στα τέλη Ιανουαρίου. Το δικαστήριο είχε κρίνει ότι ο Μπαπέ δικαιούται δεδουλευμένα, μπόνους και αποζημίωση για αχρησιμοποίητες ημέρες άδειας από το συμβόλαιό του, που έληξε το 2024, όταν μεταγράφηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Καταβολή των ποσών και απορριφθείσες αξιώσεις

Η απόφαση συνοδευόταν από άμεση εκτέλεση, γεγονός που σήμαινε ότι η Παρί όφειλε να πληρώσει τα ποσά ακόμη και σε περίπτωση έφεσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία, είχαν ήδη καταβληθεί 55 εκατ. ευρώ, ενώ πρόσφατα πληρώθηκαν και τα υπόλοιπα 5,9 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούσαν σε αχρησιμοποίητες ημέρες άδειας.

Ο δικηγόρος του συλλόγου, Ρενό Σεμερντιάν, δήλωσε ότι η Παρί «συνέτρεξε πλήρως στις υποχρεώσεις της, τόσο όσον αφορά τη δημοσίευση της απόφασης όσο και την καταβολή των ποσών».

Παρά την καταδίκη, το δικαστήριο απέρριψε όλες τις απαιτήσεις του παίκτη σχετικά με ηθική παρενόχληση, αδήλωτη εργασία, μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου, παραβίαση συμβολαίου και παραλείψεις υποχρέωσης ασφάλειας.

Η Παρί Σεν Ζερμέν επανέλαβε ότι «ενήργησε πάντα με καλή πίστη και ακεραιότητα», σημειώνοντας ότι το δικαστήριο αναγνώρισε την ύπαρξη λεκτικής συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, χωρίς ωστόσο να εξάγει σχετικές νομικές συνέπειες.

Διαβάστε επίσης:

Στίβος: Η Κέλι Χόντγκινσον έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ των 800μ. που κρατούσε από την ημέρα που είχε… γεννηθεί (video)

Europa League, Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν 2-2: Όλα ανοιχτά ενόψει της ρεβάνς στην Τσεχία

Γαλλία: Ξεκίνησαν για αγώνα σε ανώμαλο δρόμο και κατέληξαν να κάνουν αγώνα σε… λίμνη (video)