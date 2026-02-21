search
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Σοκαριστικό ατύχημα – Αθλήτρια πατινάζ παραλίγο να χάσει το μάτι της από τη λεπίδα παγοπέδιλου

kamila-sellier

Σοκαριστικό ατύχημα, που λίγο έλειψε να στοιχίσει την όραση πολωνής αθλήτριας, σημειώθηκε την Παρασκευή στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνου – Κορτίνα.

Η Καμίλα Σέλιερ, που συμμετείχε σε αγώνα short track speed skating (αγώνες πατινάζ), παρέμεινε ακίνητη σε φορείο και μεταφέρθηκε εκτός της Milano Ice Skating Arena το βράδυ της Παρασκευής (20/02), όταν η λεπίδα αντιπάλου την έκοψε πάνω από το αριστερό της μάτι κατά τη διάρκεια των 1.500 μέτρων γυναικών.

Η Σέλιερ έπεσε μαζί με την 15 φορές Ολυμπιονίκη Αριάνα Φοντάνα από την Ιταλία και την Αμερικανίδα αθλήτρια, Κρίστεν Σάντος – Γκρίσγουολντ, η οποία τιμωρήθηκε για παράνομη αλλαγή διαδρόμου που συνέβαλε στο ατύχημα. Αυτό τής στέρησε τη συμμετοχή στα προημιτελικά.

Ο αγώνας σταμάτησε ενώ η Σέλιερ έλαβε φροντίδα, με ένα μεγάλο λευκό σεντόνι να την καλύπτει από το κοινό που είχε γεμίσει την αρένα για την τελευταία βραδιά του ταχύδρομου πατινάζ.

Τελικά, έδειξε ότι είναι καλά υψώνοντας αντίχειρα προς το κοινό καθώς την απομάκρυναν, αφήνοντας μία γραμμή αίματος στην τελευταία στροφή της πίστας που οι εργαζόμενοι έπρεπε να καθαρίσουν κατά τη διάρκεια της διακοπής.

