«Εθνικός Κήρυκας»: Να ανακληθεί ο Πάιατ από την Ελλάδα - Σκληρή η απάντηση της πρεσβείας 

«Χειροκροτητή του Αλέξη Τσίπρα» χαρακτηρίζει τον Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ ο διευθυντής της εφημερίδας της ομογένειας στις ΗΠΑ «Εθνικός Κήρυκας», Αντώνης Διαμαντάρης ζητώντας παράλληλα και την ανάκληση.

Ο κ. Διαμαντάρης στο άρθρο του με τίτλο «Ωρα για μετάθεση του Αμερικανού Πρέσβη», στην εφημερίδα της ομογένειας, σημειώνει ότι με τη συμπεριφορά του αυτή ο κ.Πάιατ, να κάνει τον χειροκροτητή του Αλέξη Τσίπρα δηλαδή, υποσκάπτει τα θεμέλια των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, ενώ κάνει λόγο για παραβίαση της αρχής της μη επέμβασης στα εσωτερικά ενός κράτους.

Ο κ. Διαμαντάρης αφήνει και αιχμές για τα κίνητρα του κ. Πάιατ λέγοντας ότι η συμπεριφορά του αυτή εξηγείται μόνο ως «η έμπρακτη ανταμοιβή του κ. Τσίπρα για τις υπηρεσίες που προσφέρει».

Η πρεσβεία απάντησε στον Εθνικό Κήρυκα, δια μέσου του Ακολούθου Τύπου Γουίλιαμ Μουράντ λέγοντας ότι είναι απαράδεκτο η εφημερίδα να εμφανίζει τη στήριξη στην προσπάθεια της Ελληνικής Κυβέρνησης να λύσει αυτή τη διαφορά ως θέμα προσωπικότητας και ότι αυτό δεν συμβαίνει. Είναι θέμα αμερικανικής πολιτικής υποστηρίζει.

Οσον αφορά τους υπαινιγμούς του Εθνικού Κήρυκα για τα κίνητρα του Τζέφρι Πάιατ, η αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα τονίζει ότι είναι αβάσιμοι υπαινιγμοί και μια πράξη ανευθυνότητας.

Ακολουθεί το άρθρο του Εθνικού Κήρυκα που ζητά από τον Τραμπ να ανακαλέσει τον Πάιατ από την Ελλάδα.

Ωρα για μετάθεση του Αμερικανού πρέσβη

Και ποιος δεν χαίρεται που οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις περνούν μια από τις καλύτερες περιόδους στην ιστορία τους;

Σίγουρα χαιρόμαστε ιδιαίτερα εμείς οι Ελληνοαμερικανοί, που επιθυμούμε έντονα να έχουν οι δυο χώρες μας τις καλύτερες δυνατές σχέσεις, βέβαια μέσα στο πλαίσιο των εθνικών των συμφερόντων.

Εξάλλου, οι αναμνήσεις τής τεχνητής -σε ένα μεγάλο βαθμό- πόλωσης που καλλιέργησε ο Ανδρέας Παπανδρέου με τις ΗΠΑ σχεδόν καθαρά για πολιτικούς λόγους και που τελικά ζημίωσαν ποικιλότροπα τον ελληνικό λαό, είναι νωπές σε πολλούς από εμάς.

Αρα, λοιπόν, το τελευταίο πράγμα που επιθυμούμε είναι να επιστρέψουμε σε ανάλογες επιζήμιες καταστάσεις. Και για τις δυο πλευρές.

Δεν έχω, δε, κανένα πρόβλημα να προσθέσω ότι η κυβέρνηση Τσίπρα συνέβαλε σημαντικά προς την βελτίωση των σχέσεων των δυο χωρών και την μελλοντική πορεία τους, αφού -αν εξαιρέσει κανείς την πολιτική του «δώστα όλα»- αφαίρεσε από την Αριστερά το αντιαμερικανικό χαρτί της.

Δυστυχώς, όμως, ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα, ένας ευφυής και συμπαθής άνθρωπος κατά τα άλλα, συμπεριφέρεται σαν χειροκροτητής του κ. Τσίπρα, με αποτέλεσμα να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια νέα, δύσκολη μελλοντικά περίοδο, στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, αυτή την φορά από την δεξιά πλευρά του ελληνικού λαού.

Είναι δύσκολο να ερμηνευτεί αυτή η σχεδόν αδιάφορη για τις μελλοντικές συνέπειες συμπεριφορά του πρέσβη, παρά ως η έμπρακτη ανταμοιβή του κ. Τσίπρα για τις υπηρεσίες που προσφέρει.

Και δεν είναι τώρα η πρώτη φορά που ο πρέσβης το κάνει αυτό.

Το κάνει σε κάθε δύσκολη περίοδο που αντιμετωπίζει ο κ. Τσίπρας, σε σχέση με την εξωτερική πολιτική και τα εθνικά θέματα.

Επεμβαίνει δηλαδή απροσχημάτιστα στα εσωτερικά πολιτικά της χώρας.

Παραβιάζει μια πάγια, διεθνώς αναγνωρισμένη από αιώνες αρχή, από την συμφωνία της Βεστφαλίας (Westphalia), της μη επέμβασης στα εσωτερικά μιας άλλης χώρας.

Συγκεκριμένα, και για να σιγοντάρει τον Ελληνα Πρωθυπουργό, μπροστά στην κατακραυγή που ξεσηκώθηκε από την επίσκεψή του στα Σκόπια, «βάφτισε» επιτυχές το ταξίδι του.

Και πρόσθεσε:

«Το ταξίδι του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στα Σκόπια αποτελεί ελπίδα προς όλη την Ευρώπη για την ενίσχυση των σχέσεων των λαών της».

Με ποια ιδιότητα τα λέει αυτά; Του πολιτικού αναλυτή ή του προστάτη του κ. Τσίπρα;

Τόσες μεγάλες χάρες του έκανε ο κ. Τσίπρας, που να εκθέτει τον εαυτό του και την κυβέρνηση που εκπροσωπεί;

Τόσες μεγάλες χάρες, που να βάζει «δυναμίτες» στα θεμέλια των ελληνοαμερικανικών σχέσεων;

Μήπως, λοιπόν, έφτασε η ώρα για την μετάθεσή του, πριν κάνει ακόμα μεγαλύτερη ζημιά στις σχέσεις των δύο λαών;

Η απάντηση της αμερικανικής πρεσβείας

Αγαπητέ κύριε Διαματάρη,

Θα θέλαμε να συγχαρούμε τον Εθνικό Κήρυκα για την 104η του επέτειο. Η εφημερίδα σας είναι ισχυρός υποστηρικτής των διμερών σχέσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας και ένας σημαντικός κρίκος της Ελληνοαμερικανικής διασποράς, μιας κοινότητας ζωτικής σημασίας για την εμβάθυνση όλων των πλευρών της διμερούς μας σχέσης.

Σας γράφουμε σε απάντηση πρόσφατου κύριου άρθρου με τίτλο «Ωρα για μετάθεση του Αμερικανού Πρέσβη».

Αναμφίβολα σεβόμαστε το δικαίωμά σας στη γνώμη και την ελεύθερη έκφραση που είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της Ελληνικής και της Αμερικανικής Δημοκρατίας, και αναγνωρίζουμε πόσο σημαντικό ήταν και είναι το θέμα του ονόματος της Μακεδονίας για τους Έλληνες εδώ και στη διασπορά.

Ταυτόχρονα όμως αισθανόμαστε ότι κάθε δημόσια εκφραζόμενη γνώμη σε ένα σεβαστό μέσο ενημέρωσης θα έπρεπε να σέβεται τον κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας περιλαμβανομένου του σεβασμού των γεγονότων. Νοιώθουμε ότι αυτό δεν συμβαίνει με το άρθρο σας.

Ο Πρόεδρος Τραμπ δημοσίως συνεχάρη τον Πρωθυπουργό κ. Τσίπρα για τη συμβολή του στην Ελληνική οικονομία και εξέφρασε τις ευχαριστίες μας σε εκείνον προσωπικά για την εταιρική μας σχέση κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον.

Ο Αντιπρόεδρος Πένς τον συνεχάρη για την οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας και μίλησε μαζί του στο τηλέφωνο για να τον συγχαρεί προσωπικά για τη Συμφωνία των Πρεσπών, όπως έκανε με τον Πρωθυπουργό κ. Ζάεφ.

Υπάρχει ακόμη ένα άρθρο για τη συγχαρητήρια επιστολή του Προέδρου Τραμπ στον Πρωθυπουργό κ. Τσίπρα για τη θαρραλέα ηγεσία του στη Συμφωνία των Πρεσπών στην ιστοσελίδα του Εθνικού Κήρυκα.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών μας Σάλιβαν μόλις επικρότησε την επίσκεψη του κ. Τσίπρα στα Σκόπια κατά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Κατρούγκαλο. Αυτή είναι διπλωματία όπως ασκείται από την ηγεσία της Αμερικανικής Κυβέρνησης.

Επομένως είναι παράλογο να εμφανίζει ο Εθνικός Κήρυκας, έστω και σε άρθρο γνώμης, τη στήριξη στην προσπάθεια της Ελληνικής Κυβέρνησης να λύσει αυτή τη διαφορά ως θέμα προσωπικότητας. Δεν είναι τέτοιο. Είναι θέμα πολιτικής της Αμερικανικής Κυβέρνησης.

Το άρθρο σας περιέχει επίσης πολύ σοβαρούς και αβάσιμους υπαινιγμούς σχετικά με τα κίνητρα ενός αμερικανού κυβερνητικού αξιωματούχου που επαινεί ξένο ηγέτη. Στην καλύτερη περίπτωση αυτό είναι ανεύθυνο, και αποτελεί ξεκάθαρα κακή χρήση της ισχυρής πλατφόρμας που σας προσφέρει η εφημερίδα σας.

Ο Εθνικός Κήρυκας πρόσφατα φιλοξένησε συνέντευξη με τον Πρέσβη κ. Πάιατ και τον ερώτησε ευθέως για τη σχέση του με τον Πρωθυπουργό κ. Τσίπρα, αλλά προφανώς δεν πρόσεξε την απάντησή του:

Ε.Κ.: Μερικοί Ελληνοαμερικανοί πιστεύουν ότι είστε «πολύ κοντά» ή «πολύ φιλικός» με τον πρωθυπουργό κ. Τσίπρα. Ποιος είναι ο ρόλος ενός Πρέσβη σε σχέση με τις κυβερνήσεις και τα κόμματα της αντιπολίτευσης;

Πρέσβης Πάιατ: Στη διπλωματία μιλάμε γενικά για τα κοινά συμφέροντα και τους κοινούς στόχους της εξωτερικής πολιτικής και πρέπει να θυμόμαστε ότι ως μεμονωμένοι διπλωμάτες μπορούμε όλοι να αντικατασταθούμε. Η δουλειά μου είναι να εκπροσωπώ τις ΗΠΑ στην εκλεγμένη κυβέρνηση της Ελλάδας και η υπηρεσία μου στην Ελλάδα υπό δύο διαφορετικές κυβερνήσεις των ΗΠΑ, είναι το καλύτερο παράδειγμα που μπορώ να προσφέρω για αυτή τη συνέχεια των συμφερόντων. Πιστεύω ότι καθώς η Ελλάδα θα βγει από την κρίση της και θα αναλάβει πιο σταθερά τον ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή και καθώς τα συμφέροντά μας θα συνεχίσουν να συγκλίνουν, η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα συνεχίσει να εμβαθύνει τους δεσμούς της με την Ελλάδα.

Επιπροσθέτως, ολόκληρη η γνώμη βασίζεται σε κακή μετάφραση των σχολίων του Πρέσβη και αποτυγχάνει να αναγνωρίσει ότι τα σχόλια αυτά έγιναν στο πλαίσιο εμπορικών σχέσεων που χτίζει η Ελλάδα.

Τα σχόλια αυτά παρουσιάστηκαν στην τηλεόραση και εμείς δημοσιεύσαμε την απομαγνητοφώνηση:

The United States, I want to emphasize, sees Greece as a hub for trade, energy, and infrastructure developments in Southeast Europe and the Eastern Mediterranean.

[Θέλω να τονίσω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν την Ελλάδα ως διαμετακομιστικό κόμβο στις εξελίξεις σχετικά με το εμπόριο, την ενέργεια, και τις υποδομές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο.]

And in this regard, I particularly want to congratulate Prime Minister Tsipras on yesterday’s very successful visit to Skopje with a large delegation of Greek companies. That visit sent a message of hope to all of Europe, but also helped to validate the investment that the United States has made in our relationship with Greece as a pillar of regional stability and a driver of prosperity throughout the Western Balkans.

[Και επί τη ευκαιρία θέλω να συγχαρώ τον Πρωθυπουργό κ. Τσίπρα για τη χτεσινή πολύ επιτυχημένη επίσκεψη στα Σκόπια με μεγάλη αντιπροσωπεία Ελληνικών επιχειρήσεων. Η επίσκεψη αυτή έστειλε μήνυμα ελπίδας σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά επίσης βοήθησε στην επικύρωση της επένδυσης των Ηνωμένων Πολιτειών στη σχέση μας με την Ελλάδα ως πυλώνα περιφερειακής σταθερότητας και δύναμη ευημερίας σε ολόκληρα τα Δυτικά Βαλκάνια.]

Συμπερασματικά, το άρθρο επίσης αγνοεί τα σχόλια του Πρέσβη κ. Πάιατ νωρίτερα στην ίδια ομιλία για τον συντονιστή εξωτερικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Κουμουτσάκο που είχε πρόσφατα επισκεφθεί την Ουάσιγκτον, ο οποίος καθόταν δίπλα του κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης:

I want to acknowledge…my friend George Koumoutsakos, who was recently in Washington D.C. where I think he heard a clear message of American commitment to our alliance with Greece and a commitment which transcends Greek politics and the political season that Greece finds itself in.

Θα ήθελα να αναφερθώ… στον φίλο μου Γιώργο Κουμουτσάκο που πρόσφατα ταξίδεψε στην Ουάσιγκτον όπου πιστεύω ότι άκουσε σαφές μήνυμα της δέσμευσης των ΗΠΑ στη συμμαχία μας με την Ελλάδα καθώς και ένα μήνυμα που ξεπερνάει τα Ελληνικά πολιτικά πράγματα και την πολιτική εποχή στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα.

Με δεδομένο το σημαντικό ρόλο των μέσων ενημέρωσης σε κάθε δημοκρατία, και τις παραδόσεις μας στους κανόνες δημοσιογραφικής δεοντολογίας, θέλαμε να επισημάνουμε τα γεγονότα και να ξεκαθαρίσουμε ότι οι υπαινιγμοί στο άρθρο σας, ακόμη και αν χρησιμοποιούνται να στηρίξουν μια γνώμη, είναι ξεκάθαρα λανθασμένοι και κινδυνεύουν να προκαλέσουν πιθανή ζημία, αντί να στηρίξουν τις σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας.