Θεσσαλονίκη: 15χρονοι με κλεμμένη μηχανή τραυμάτισαν οδηγό ΙΧ και αστυνομικό

Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη δύο 15χρονων στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, καθώς στην προσπάθειά τους να αποφύγουν αστυνομικό έλεγχο προσέκρουσαν με μηχανή που οδηγούσαν πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και σε μοτοσικλέτα της ΕΛ.ΑΣ.
Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου κι ένας αστυνομικός.
Από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι η μηχανή που χρησιμοποιούσαν ήταν κλεμμένη, ενώ ο ένας εκ των δύο ανηλίκων δεν είχε προβεί σε έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση και διακεκριμένη περίπτωση φθοράς.
Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.
