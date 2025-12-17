search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025 15:07
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

17.12.2025 12:08

Θεσσαλονίκη: 15χρονοι με κλεμμένη μηχανή τραυμάτισαν οδηγό ΙΧ και αστυνομικό

17.12.2025 12:08
peripoliko_262

Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη δύο 15χρονων στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, καθώς στην προσπάθειά τους να αποφύγουν αστυνομικό έλεγχο προσέκρουσαν με μηχανή που οδηγούσαν πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και σε μοτοσικλέτα της ΕΛ.ΑΣ.

Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου κι ένας αστυνομικός.

Από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι η μηχανή που χρησιμοποιούσαν ήταν κλεμμένη, ενώ ο ένας εκ των δύο ανηλίκων δεν είχε προβεί σε έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση και διακεκριμένη περίπτωση φθοράς.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

dendias-pierrakakis-theodorikakos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δημοτικότητες υπουργών: Ξεχωρίζει το δίδυμο Δένδια – Πιερρακάκη, οι πέντε που ακολουθούν και ποιος είναι… τελευταίος   

frouta-new
ΥΓΕΙΑ

Κι όμως, δεν έχει μόνο το κρέας πρωτεΐνη – 8 φρούτα για τέλειο πρωτεϊνικό σνακ

kapodistrias
ADVERTORIAL

«Καποδίστριας»: Η νέα μεγάλη συμπαραγωγή της Nova έκανε επίσημη πρεμιέρα!

sholeio
ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητα πράγματα σε σχολείο του Βόλου – Καθηγητής κλείδωσε τους μαθητές στην ταξη – «Φοβάμαι για τη ζωή μου»

katie-price-new
LIFESTYLE

Ανησυχία για την Κέιτι Πράις μετά την τελευταία της εμφάνιση – «Πεθαίνει μπροστά στα μάτια μας» λένε φίλοι της

bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

christos-nikolopoulos-new
LIFESTYLE

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πίεση των δημοσκοπήσεων οδηγεί την κυβέρνηση να ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών

alexis-papahelas
MEDIA

Ασκήσεις προληπτικής λογοκρισίας: Ο ΕΚΚΟΜΕΔ έκοψε τη χρηματοδότηση από το ντοκιμαντέρ του Παπαχελά λόγω ... Κουφοντίνα

pierrakakis eurogroup 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στον «Καραβίτη» εορταστικό τραπέζι Πιερρακάκη με δημοσιογράφους

