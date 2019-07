Ρωσία: Δεκάδες συλλήψεις διαδηλωτών της αντιπολίτευσης (Video)

Η ρωσική αστυνομία συνέλαβε σήμερα μπροστά στο δημαρχείο της Μόσχας δεκάδες ανθρώπους που συμμετείχαν σε συγκέντρωση χωρίς άδεια διεκδικώντας τη διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών, μεταδίδουν τα πρακτορεία ειδήσεων AFP και Reuters.

Η ρωσική αντιπολίτευση είχε καλέσει σε διαδήλωση κατά της απόρριψης υποψηφιοτήτων εκπροσώπων της στις τοπικές εκλογές που θα διεξαχθούν τον Σεπτέμβριο.

In central #Moscow, #Russia, police began detaining people, including bystanders, ahead of the planned opposition #protest rally: pic.twitter.com/iulZXqssBd