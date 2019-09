«Σεισμός» στις ΗΠΑ: Στα «σχοινιά» ο Τραμπ, ακυρώθηκε η συνάντηση με Μητσοτάκη - Έρευνα για παραπομπή του Αμερικανού προέδρου (Video)

Μετά τις εσωτερικές εξελίξεις στις ΗΠΑ, με το αίτημα των Δημοκρατικών για την καθαίρεση του Ντόναλτ Τραμπ, και τις αλλαγές στο πρόγραμμα του Αμερικανού προέδρου, ακυρώθηκε η προγραμματισμένη συνάντησή του (για 01.30) με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Συγκεκριμένα όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης η πρόεδρος της Βουλής των αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει έρευνα με το ερώτημα της καθαίρεσης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Το πρωί της Τετάρτης στις 9:45 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Ταγίπ Ερντογάν.

Επίσημη έρευνα για παραπομπή του προέδρου Τραμπ

Το βράδυ της Τρίτης η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Νάνσι Πελόζι ανακοίνωσε ότι η Βουλή ξεκινά μια επίσημη έρευνα σε βάρος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με το ερώτημα της παραπομπής, δηλώνοντας ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου.

Η Βουλή, όπου την πλειοψηφία κατέχουν οι Δημοκρατικοί, θα εξετάσει αν ο Τραμπ επιδίωξε τη βοήθεια της Ουκρανίας για να δυσφημίσει τον Τζο Μπάιντεν, πρώην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ και υποψήφιο για το χρίσμα των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές του 2020.

"Συνεπώς, σήμερα, ανακοινώνω ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων προχωρά προς μια επίσημη έρευνα παραπομπής", δήλωσε η πρόεδρος της Βουλής, Δημοκρατική Νάνσι Πελόζι.

"Ο προέδρος πρέπει να λογοδοτήσει. Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου", πρόσθεσε.

Σφοδρή επίθεση Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση ενάντια στην απόφαση των Δημοκρατικών μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων που ανακοίνωσαν λίγο νωρίτερα την έναρξη επίσημης έρευνας με το ερώτημα της παραπομπής του Ρεπουμπλικανού προέδρου.

"Ανοησίες ενός Κυνηγιού Μαγισσών", χαρακτήρισε την έρευνα.

"Μια τόσο σημαντική ημέρα στα Ηνωμένα Έθνη, τόση πολύ δουλειά και τόση επιτυχία, και οι Δημοκρατικοί αποφάσισαν σκοπίπως να την διαλύουν και να την απαξιώσουν με περισσότερες έκτακτες ειδήσεις με ανοησίες ενός Κυνηγιού Μαγισσών", είπε ο Τραμπ στο twitter. "Μπορείτε να το πιστέψετε;".

Ο Τζο Μπάιντεν

Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ζήτησε νωρίτερα να συμμορφωθεί πλήρως ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τις έρευνες που διεξάγονται στο Κογκρέσο σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ουκρανό ομόλογό του, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Τραμπ φέρεται ότι άσκησε πιέσεις στον Ζελένσκι να ξεκινήσει το Κίεβο έρευνα σε βάρος του Χάντερ Μπάιντεν, του δεύτερου γιου του Δημοκρατικού πολιτικού, ο οποίος εργαζόταν από το 2014 για έναν ουκρανικό όμιλο φυσικού αερίου.

"Αν συνεχίσει να χλευάζει τον νόμο, κατά την άποψή μου, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα αφήσει στο Κογκρέσο άλλη επιλογή από το να ξεκινήσει τη διαδικασία παραπομπής του", ανέφερε σε μια λακωνική δήλωσή του ο Τζο Μπάιντεν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αρνείται ότι ανέστειλε την καταβολή στρατιωτικής βοήθειας, ύψους σχεδόν 400 εκατομμυρίων δολαρίων, στην Ουκρανία προκειμένου να πιέσει τον Ζελένσκι να ξεκινήσει μια έρευνα που θα ζημίωνε τον Μπάιντεν, το φαβορί για το χρίσμα των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές του 2020. Νωρίτερα σήμερα, ο Τραμπ έκανε γνωστό ότι θα δώσει στη δημοσιότητα το πλήρες, απομαγνητοφωνημένο κείμενο της συνομιλίας που είχε με τον Ζελένσκι.

Η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι είπε ότι θα ήταν "λάθος" αν ο πρόεδρος ζήτησε από την Ουκρανία να ερευνήσει έναν πολιτικό αντίπαλό του, ακόμη και αν δεν συνέδεσε αυτό το αίτημα με την αποδέσμευση της στρατιωτικής βοήθειας.

"Δεν είναι προαπαιτούμενο να αναφέρεται κάποιο αντάλλαγμα στη συνομιλία", είπε η Πελόζι, σε μια εκδήλωση που οργάνωσε το περιοδικό The Atlantic. "Αν αναφέρει ο πρόεδρος ότι θέλει να ερευνήσουν (οι Ουκρανοί) κάτι, τον πολιτικό αντίπαλό του, είναι αυταπόδεικτο ότι αυτό δεν είναι σωστό. Δεν ζητάμε από τις ξένες κυβερνήσεις να μας βοηθήσουν στις εκλογές μας", τόνισε.

Η Πελόζι πρόκειται να συναντηθεί αργότερα απόψε με βουλευτές των Δημοκρατικών για να εξετάσουν πώς θα κινηθούν στο άμεσο μέλλον, αφού οι επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ αρνήθηκαν να παραδώσουν στο Κογκρέσο την καταγγελία ενός μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος. Η καταγγελία αυτή υποβλήθηκε τον Αύγουστο και φέρεται ότι αφορά την τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον Ζελένσκι.

