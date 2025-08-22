search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.08.2025 03:46
22.08.2025 00:53

Φωτιά τώρα στον Εθνικό Δρυμό της Βάλια Κάλντα: Καίει δασική έκταση σε δύσβατο σημείο

22.08.2025 00:53
Eurokinissi

Φωτιά μαίνεται στο εσωτερικό του Εθνικού Δρυμού Βάλια Κάλντα, καταστρέφοντας δασική έκταση σε μια δυσπρόσιτη τοποθεσία.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, οι οποίες προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο την εξάπλωσή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά φαίνεται να εκδηλώθηκε από κεραυνό νωρίς το βράδυ.

Στο σημείο επιχειρούν 4 οχήματα με 15 άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας καθώς και ένα πεζοπορο τμήμα.

