Φωτιά μαίνεται στο εσωτερικό του Εθνικού Δρυμού Βάλια Κάλντα, καταστρέφοντας δασική έκταση σε μια δυσπρόσιτη τοποθεσία.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, οι οποίες προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο την εξάπλωσή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά φαίνεται να εκδηλώθηκε από κεραυνό νωρίς το βράδυ.

Στο σημείο επιχειρούν 4 οχήματα με 15 άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας καθώς και ένα πεζοπορο τμήμα.

