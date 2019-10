Καρχαρίας ακρωτηρίασε τουρίστα στην Αυστραλία (Video)

Ένας 28χρονος Βρετανός τουρίστας έχασε το δεξί πόδι του σήμερα, αφού του επιτέθηκε ένας καρχαρίας, ο οποίος τραυμάτισε επίσης έναν δεύτερο κολυμβητή, ηλικίας 22 ετών, στο αρχιπέλαγος των νήσων Ουίτσαντεϊς, κοντά στον Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο.

Η κατάσταση της υγείας των δύο ανδρών είναι «σοβαρή αλλά σταθερή». Νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της πόλης Μακάι, στο Κουίνσλαντ, έγινε γνωστό από έναν αξιωματούχο του νοσοκομείου.

Τα δύο θύματα, που συμμετείχαν σε μια εκδρομή με βάρκα στο Ουίτσαντεϊς, δέχθηκαν επίθεση ενώ κολυμπούσαν στο Χουκ Πάσατζ, σύμφωνα με τη RACQ Central Queensland Rescue, την εταιρεία στην οποία ανήκει το ελικόπτερο με το οποίο έγινε η αεροδιακομιδή τους.

