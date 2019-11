Σοκ στην Ινδία: Κατέπεσε μαχητικό MiG-29K στην Γκόα (Photos)

Μαχητικό αεροσκάφος τύπου MiG-29K του ινδικού πολεμικού ναυτικού κατέπεσε στην περιοχή της Γκόα, σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού της χώρας.

Το μαχητικό εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση, όταν ο ένας κινητήρας του σκάφους πήρε φωτιά και το αεροπλάνο έπεσε σε ανοιχτή περιοχή.

Both the @indiannavy pilots are safe and are being looked after by locals. pic.twitter.com/bwBgMsrtLD