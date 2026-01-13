search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 00:06
13.01.2026 22:29

Η «Κραυγή» των ΑμεΑ και η θεσμική αναλγησία

13.01.2026 22:29
Σε μια περίοδο που η κοινωνική συμπερίληψη προβάλλεται ως κυβερνητική προτεραιότητα, οι δράσεις του σωματείου «ΚΡΑΥΓΗ ΑμεΑ» έρχονται να αποκαλύψουν μια διαφορετική, σκληρή πραγματικότητα.

Το σωματείο, που εστιάζει στον βαρύ αυτισμό και την προστασία από κάθε μορφή κακοποίησης, υψώνει τη φωνή του ενάντια στην εγκατάλειψη των οικογενειών που παλεύουν μόνες τους πίσω από κλειστές πόρτες.

Η καταγγελία που συγκλόνισε τη Βουλή

Η δράση του σωματείου και οι συνεχείς εκκλήσεις των μελών του βρήκαν πρόσφατα «τοίχο» στις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις του κράτους, γεγονός που οδήγησε σε επίσημη κοινοβουλευτική παρέμβαση. Η βουλευτής Κατερίνα Σπυριδάκη, με αφορμή επώνυμη καταγγελία, κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή αποκαλύπτοντας το μέγεθος του παραλογισμού.

Σύμφωνα με την καταγγελία, μια γυναίκα με 72% αναπηρία (λόγω σκλήρυνσης κατά πλάκας) βρέθηκε αποκλεισμένη από προγράμματα απασχόλησης του ΔΥΠΑ, επειδή η συμμετοχή της σε ένα επιμορφωτικό σεμινάριο «μηδένισε» λογιστικά τον χρόνο ανεργίας της. Το αποτέλεσμα; Όχι μόνο έχασε τη θέση εργασίας που δικαιούνταν, αλλά το κράτος της ζήτησε πίσω 2.000 ευρώ ως «αχρεωστήτως καταβληθέντα», αφήνοντάς την σε ένα οικονομικό και κοινωνικό κενό.

Οι δράσεις της «ΚΡΑΥΓΗΣ»

Το σωματείο «ΚΡΑΥΓΗ ΑμεΑ» όμως δεν περιορίζεται σε καταγγελίες. Οι δράσεις του το 2025 και το 2026 επικεντρώνονται σε τρεις πυλώνες:

1. Μηδενική Ανοχή στην Κακοποίηση: Δημιουργία δικτύου υποστήριξης για γονείς που φοβούνται να μιλήσουν για περιστατικά βίας σε δομές ή ιδρύματα.

2. Εξειδικευμένη Εκπαίδευση: Σεμινάρια για τον «Βαρύ Αυτισμό Τύπου 3», μια κατηγορία που συχνά παραγκωνίζεται από τα γενικά προγράμματα ειδικής αγωγής.

3. Θεσμική Πίεση: Διεκδίκηση για τη δημιουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), ώστε κανένα παιδί με αναπηρία να μην καταλήγει σε ιδρύματα-αποθήκες ψυχών.

Το πολιτικό διακύβευμα

Η ερώτηση στη Βουλή ανέδειξε το κενό ανάμεσα στις «ψηφιακές πλατφόρμες» και την ανθρώπινη ανάγκη. Η περίπτωση της καταγγέλλουσας, που η κ. Σπυριδάκη χαρακτήρισε ως δείγμα «κυνισμού», αποτελεί την κορυφή του παγόβουνου. Η «ΚΡΑΥΓΗ ΑμεΑ» προειδοποιεί ότι αν δεν υπάρξει αποσύνδεση των επιδομάτων από την εκπαίδευση και αν δεν σταματήσει η τιμωρητική λογική του κράτους απέναντι στους αναπήρους, η κοινωνική συνοχή θα παραμείνει κενό γράμμα.

«Δεν ζητάμε ελεημοσύνη, ζητάμε ορατότητα και δικαιοσύνη», είναι το κεντρικό σύνθημα των δράσεων, που πλέον μεταφέρονται από τους δρόμους στα έδρανα του Κοινοβουλίου.

