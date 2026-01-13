Απόπειρα γυναικοκτονίας στον Πύργο: Τραυμάτισε τη σύζυγο του στο λαιμό με μαχαίρι

Να σκοτώσει τη σύζυγο του επιχείρησε 50χρονος στον Πύργο, τραυματίζοντας τη με μαχαίρι στο λαιμό.

Σύμφωνα με patrisnews, ο 50χρονος άρπαξε μαχαίρι από την κουζίνα και επιτέθηκε στη σύζυγό του, τραυματίζοντάς την στον λαιμό.

Το θύμα κατάφερε να ξεφύγει και κλειδώθηκε στην κρεβατοκάμαρα από όπου ειδοποίησε την αστυνομία.

Λίγα λεπτά αργότερα, αστυνομικοί του ΑΤ Πύργου εισέβαλαν στο σπίτι. Ο 50χρονος, βλέποντας τους έστρεψε το μαχαίρι στον εαυτό του και απείλησε να αυτοκτονήσε. Τελικά, μετά από διαπραγματεύσεις 45 λεπτών πέταξε το μαχαίρι και παραδόθηκε στην αστυνομία.

Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακη βια. Θα απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευη.

