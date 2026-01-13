search
ΤΡΙΤΗ 13.01.2026 23:51
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.01.2026 21:59

Απόπειρα γυναικοκτονίας στον Πύργο: Τραυμάτισε τη σύζυγο του στο λαιμό με μαχαίρι

13.01.2026 21:59
endooikogeneiaki-via

Να σκοτώσει τη σύζυγο του επιχείρησε 50χρονος στον Πύργο, τραυματίζοντας τη με μαχαίρι στο λαιμό. 

Σύμφωνα με patrisnews, ο 50χρονος άρπαξε μαχαίρι από την κουζίνα και επιτέθηκε στη σύζυγό του, τραυματίζοντάς την στον λαιμό

Το θύμα κατάφερε να ξεφύγει και κλειδώθηκε στην κρεβατοκάμαρα από όπου ειδοποίησε την αστυνομία. 

Λίγα λεπτά αργότερα, αστυνομικοί του ΑΤ Πύργου εισέβαλαν στο σπίτι. Ο 50χρονος, βλέποντας τους έστρεψε το μαχαίρι στον εαυτό του και απείλησε να αυτοκτονήσε. Τελικά, μετά από διαπραγματεύσεις 45 λεπτών πέταξε το μαχαίρι και παραδόθηκε στην αστυνομία. 

Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακη βια. Θα απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευη.

Διαβάστε επίσης

Θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης στην Πάτρα – Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Κάθοδο στην Αθήνα με τρακτέρ προτείνει το μπλόκο της Νίκαιας – Τα επόμενα βήματα

Άλμα Λάτα: «Πρέπει να αφοσιωθούμε στα δικαστήρια, δεν θα το ψηφίσω το κόμμα της Καρυστιανού»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aerodromio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Καμπανάκι από τους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας για το FIR Αθηνών: «Διοικητικό αλαλούμ και σοβαρός κίνδυνος για το καλοκαίρι»

airbags
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στις ΗΠΑ για ελαττωματικούς αερόσακους κινεζικής προέλευσης μετά από θανατηφόρα τροχαία

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα προειδοποίηση Τραμπ: «Φύγετε από το Ιράν» – Έτοιμος να χτυπήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ

saras fener
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Φενέρμπαχτσε «έδεσε» τον Γιασικεβίτσιους

Yoon Suk Yeol
ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Στις 19 Φεβρουαρίου η ετυμηγορία για τον πρώην πρόεδρο Γιουν Σοκ Γελ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

paparizoy-new
LIFESTYLE

Η Παπαρίζου αποκάλυψε τον λόγο που μπήκε νοσοκομείο: «Ήθελε λίγο παρακολούθηση, αλλά είναι πολύ καλά τώρα»

metro_stasi-ergasias_2811_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί για ενάμιση μήνα 3 σταθμοί στην Αθήνα - Ο λόγος

MOYSIDIS_OPEKEPE_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ - Μωϋσίδης: Οι τεχνικές εταιρίες λειτουργούσαν «ως μέγγενη εις βάρος των αγροτών»

maria-karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε λόγος για εθνικοποίηση του σιδηρόδρομου - Η παράλειψη από την Καρυστιανού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 13.01.2026 23:48
aerodromio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Καμπανάκι από τους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας για το FIR Αθηνών: «Διοικητικό αλαλούμ και σοβαρός κίνδυνος για το καλοκαίρι»

airbags
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στις ΗΠΑ για ελαττωματικούς αερόσακους κινεζικής προέλευσης μετά από θανατηφόρα τροχαία

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα προειδοποίηση Τραμπ: «Φύγετε από το Ιράν» – Έτοιμος να χτυπήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ

1 / 3