Μεγάλη αεροπορική εταιρεία σερβίρει καφέ σε ποτήρι που... τρώγεται (Photos)

H αεροπορική εταιρεία Air New Zealand σερβίρει καφέ σε... φαγώσιμα ποτήρια που έχουν γεύση βανίλια. Η πρωτοβουλία της αυτή στόχο έχει τη μείωση των ποτηριών μίας χρήσης και εξελίσσεται τόσο στις πτήσεις της όσο και στο έδαφος. Η πρωτοβουλία της νεοζηλανδικής αεροπορικής εταιρείας γίνεται σε συνεργασία με την εταιρεία twiice, επίσης από τη Νέα Ζηλανδία.

Η Air New Zealand λανσάρει πιλοτικά τις κούπες αυτές, παρασκευασμένες από μπισκότο, που είναι κατάλληλες για διάφορα ζεστά ροφήματα, δε στάζουν και μπορούν να φαγωθούν αφού ο καταναλωτής πιει το ρόφημά του.

Οι κούπες χρησιμοποιούνται επίσης σε πάνω από δέκα καφετέριες της χώρας. «Οι κούπες έχουν γνωρίσει μεγάλη επιτυχία στους πελάτες που τις έχουν δοκιμάσει και τις χρησιμοποιούμε επίσης ως μπολ για γλυκά», δήλωσε η Niki Chave, διευθύντρια customer experience της Air New Zealand.

Σημειώνεται ότι η αεροπορική εταιρεία σερβίρει περίπου οκτώ εκατομμύρια ποτήρια καφέ ετησίως, ενώ έχει ήδη αντικαταστήσει τα πλαστικά ποτήρια από φυτικής προέλευσης και χάρτινα ποτήρια στις πτήσεις της και στα αεροδρόμια. Μάλιστα, από την κίνηση αυτή εκτιμά ότι θα αποφευχθεί η συγκέντρωση περίπου 15 εκατομμυρίων πλαστικών ποτηριών σε χωματερές.

New edible Air New Zealand coffee cup put to the test https://t.co/kBNzAJWIQA pic.twitter.com/NrK0R4AtQ0