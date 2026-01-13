Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδας: «Άμεση πρόσβαση στη συνταγογράφηση φαρμάκων απώλειας βάρους»

Την έντονη ανησυχία της για τις πρόσφατες ρυθμίσεις του υπουργείου Υγείας, σχετικά με τη χορήγηση φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας εκφράζει η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος (Ε.Ε.Π.Ε.) η οποία ζητάει την άμεση πρόσβαση όλων των Παθολόγων στη συνταγογράφηση, ενώ παράλληλα επισημαίνει ζητήματα δεοντολογίας και ισοτιμίας.

Η Ένωση τονίζει ότι οι συνεχείς τροποποιήσεις του προγράμματος δωρεάν χορήγησης φαρμάκων για ασθενείς με αυξημένο σωματικό βάρος δημιουργούν σύγχυση και ανισότητες. Παράλληλα χαρακτηρίζει τις αλλαγές χωρίς σταθερό πλαίσιο όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

«Το πρόγραμμα, που χρηματοδοτείται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα, αφορά μόνο συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών, γεγονός που αφήνει εκτός πολλούς που έχουν πραγματική ανάγκη θεραπείας» όπως τονίζει η Ε.Ε.Π.Ε.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ένωση η πρόσφατη απόφαση να ενταχθούν όλα τα Κέντρα Υγείας στη διαδικασία συνταγογράφησης, πέραν των ειδικών ιατρείων των νοσοκομείων, προκαλεί ερωτήματα για την τήρηση της δεοντολογίας.

Ακόμη υπενθυμίζει ότι οι γιατροί των δημόσιων δομών έχουν πλέον τη δυνατότητα να διατηρούν ιδιωτικά ιατρεία, κάτι που θεωρεί ότι «δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού εις βάρος των ιδιωτών Παθολόγων».

Οι εκπρόσωποι των παθολόγων υπογραμμίζουν ότι η ισοτιμία της ιατρικής υπογραφής μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα κατοχυρώνεται εδώ και χρόνια, «όπως και το δικαίωμα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για όλους τους γιατρούς προς τους ασθενείς που συνήθως πάσχουν από πλήθος συννοσηροτήτων, όπως σακχαρώδης διαβήτης, υπέρταση, διαταραχή των λιπιδίων κλπ.».

Επιπλέον διαμαρτύρεται ότι με αυτό τον τρόπο παραβιάζεται κατάφωρα ο νόμος που εδώ και πολλά χρόνια εξισώνει την υπογραφή των ιατρών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αλλά και ο νόμος που δίνει το δικαίωμα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σε όλους ανεξαιρέτως τους ιατρούς (δημοσίου και ιδιωτικού τομέα).

Ταυτόχρονα, εκφράζει δυσαρέσκεια για την έλλειψη επικοινωνίας με το Υπουργείο Υγείας, αναφέροντας ότι αιτήματα για συνάντηση με την αναπληρώτρια υπουργό στις 15 Απριλίου και 16 Νοεμβρίου 2025 δεν έχουν λάβει απάντηση.

Η Ένωση επισημαίνει ότι η λειτουργία του συστήματος υγείας στηρίζεται στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών και των νοσηλευτών, ενώ πολλοί ασθενείς στρέφονται στον ιδιωτικό τομέα με σημαντικό οικονομικό κόστος. Για τον λόγο αυτό ζητά να επιτραπεί σε όλους τους Παθολόγους της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας – συμβεβλημένους και μη – να συνταγογραφούν τα νεότερα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας.

Ένα ακόμη από τα αίτημα των εκπροσώπων των Παθολόγων είναι τα φάρμακα να χορηγούνται μόνο με ηλεκτρονική συνταγή, ακόμη και χωρίς αποζημίωση, ώστε να περιοριστεί η αυτοθεραπεία που, όπως αναφέρει, αυξάνεται για λόγους lifestyle και ενέχει κινδύνους για την υγεία. Για μια ακόμη φορά, η Ένωση δηλώνει ότι θέτει εκ νέου τη γνώση και την εμπειρία των Παθολόγων στη διάθεση του Υπουργείου και του Πρωθυπουργού, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

