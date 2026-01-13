Εργαζόμενοι ΕΟΔΥ προς υπουργό Υγείας: «Δεν είμαστε προεκλογικό ντεκόρ της κυβέρνησης» – Τι λέει ο πρόεδρος στο topontiki.gr

Επικοινωνιακή κίνηση και «προεκλογική φιέστα» που αγνοεί τα σοβαρά και χρόνια προβλήματα των περίπου 950 εργαζομένων στις ΚΟΜΥ που είναι στον αέρα με δίμηνες και τρίμηνες συμβάσεις, χαρακτήρισε ο σύλλογος των εργαζομένων του ΕΟΔΥ τη χθεσινή επίσκεψη του υπουργείου Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στα κεντρικά γραφεία του οργανισμού στο Μαρούσι.

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων μάλιστα όταν ρώτησαν τον υπουργό για τις προθέσεις του υπουργείου σχετικά με το ζήτημα των συμβασιούχων στις ΚΟΜΥ που εδώ και μια πενταετία ζητούν να μονιμοποιηθούν εκείνος απάντησε: «Οι ΚΟΜΥ είναι ένα μεγάλο πρόβλημα…» ενώ σε άλλο σημείο είπε: «Δεν γίνεται να σας πάρουμε όλους, είστε πάρα πολλοί και δεν θα έχουμε μετά για τα νοσοκομεία».

Η απάντησή αυτή, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση των εργαζομένων οι οποίοι σε ανακοίνωση του χαρακτηρίζουν: «Κούφιες υποσχέσεις και ελπίδες που «πουλάει» τόσο καιρό η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρηνη Αγαπηδάκη στους συναδέλφους μας!».

«Είμαστε περίπου 950 εργαζόμενοι στις ΚΟΜΥ που οι συμβάσεις μας ανανεώνονται κάθε δυο με τρεις μήνες και κυριολεκτικά δεν μπορούμε να κάνουμε έναν προγραμματισμό για τη ζωή μας. Δεν τυχαίο που πολλοί από εμάς έχουν φύγει αναζητώντας μια σταθερότητα για να φτιάξουν τη ζωή τους» είπε στο topontiki.gr ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζόμενων Γιώργος Γκισγκίνης και συνέχισε:

« Είχαμε μια ολιγόλεπτη συνομιλία έξω από τα γραφεία του ΕΟΔΥ, όταν επίμονα θέσαμε το ζήτημα της ανυπόφορης κατάστασης των δίμηνων και τρίμηνων συμβάσεων εκείνος γύρισε την πλάτη του και έφυγε!

Δεν μπορούμε καν να μιλάμε για ενίσχυση της ΠΦΥ με το πολυδιαφημισμένο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων της κυρίας Αγαπηδάκη με τις ΚΟΜΥ, όταν οι εργαζόμενοι τους βρίσκονται κάθε λίγο και λιγάκι στον αέρα.» είπε ο πρόεδρο.

Οι εργαζόμενοι ζητούν την άμεση ενίσχυση του Εθνικού Οργανισμού Δημοσίας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) με μόνιμο προσωπικό να δοθεί ένα τέλος στην εργασιακή ομηρία των εκατοντάδων συμβασιούχων όπως μας είπε ο πρόεδρος Γιώργος Γκισγκίνης.

«Οι εργαζόμενοι & οι εργαζόμενες στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας απαιτούμε να σταματήσει η πάγια τακτική του Οργανισμού και του Υπουργείου Υγείας να προσλαμβάνουν συνεχώς εργαζόμενους μιας χρήσης, με συμβάσεις express, ολιγόμηνες, όλων των ειδών, αξιοποιώντας όλο το αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο που ψήφισαν και διαμόρφωσαν όλες οι κυβερνήσεις της τελευταίας 20ετίας».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του συλλόγου εργαζομένων του ΕΟΔΥ, «αυτή τη στιγμή τα ίδια τα στοιχεία που δίνει το κράτος είναι αποδεικτικά για την κατάσταση που αναφέραμε».

Αναλυτικά σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στον Προϋπολογισμό του Κράτους και συγκεκριμένα στον «Προϋπολογισμό Επιδόσεων 2025» (σελ.158), ο ΕΟΔΥ το 2024 διέθετε 1.384 υπαλλήλους εκ των οποίων οι 340 μόλις ήταν ΙΔΑΧ και οι 1.044 ΙΔΟΧ (εκ των οποίων πάνω από 900 με συμβάσεις ΚΟΜΥ, 960 για την ακρίβεια ήταν στις 01/08/2025 σύμφωνα αντίστοιχο έγγραφο του ΕΟΔΥ).

Την ίδια στιγμή στον αντίστοιχο «Προϋπολογισμό Επιδόσεων 2023» σε αναλυτική απαρίθμηση του προσωπικού του ΕΟΔΥ για το 2022 (σελ. 95) καταγραφόταν οι εξής κατάσταση: ΙΔΑΧ 365, ΙΔΟΧ (ΚΟΜΥ) 1.300, ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 73, σύνολο 1.738.

Τι δείχνουν τα παραπάνω στοιχεία;

Πρώτον η τάση αποδυνάμωσης του οργανισμού σε έμψυχο δυναμικό συνεχίζεται σταθερά, ακόμα και με μια μείωση της τάξης του 7% μέσα σε λίγα χρόνια των ΙΔΑΧ.

Δεύτερον, ότι περίπου 400 συνάδελφισσες και συνάδελφοι ΚΟΜΥ αποφάσισαν να αποχωρήσουν από τον οργανισμό για καλύτερες συνθήκες εργασίας, ώστε κατά βάση, να μην βιώνουν κάθε λίγο και λιγάκι τον απαράδεκτο ψυχικό και υλικό εκβιασμό των συμβάσεων που διαρκούσαν και εξακολουθούν να διαρκούν για μερικούς μήνες!

Στους παραπάνω αριθμούς φυσικά χρειάζεται να προστεθούν αυτοί που αποχώρησαν οι οποίοι εργάζονταν με το μπλοκάκι και το προσωπικό της καθαριότητας το οποίο απολύθηκε καθώς η υπηρεσία ανατέθηκε σε ιδιώτη εργολάβο.

«Δεν είμαστε προεκλογικά ντεκόρ»

Οι εργαζόμενοι/-ες με συμβάσεις ΚΟΜΥ, όπως και οι αντίστοιχοι με συμβάσεις έργου που δουλεύουν από την πανδημία COVID-19, από «ήρωες» της εκείνης της περιόδου, έχουν μετατραπεί άθελα τους, σε προεκλογικά ντεκόρ της κυβέρνησης.

Άλλωστε από το περίφημο post του Υπ. Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη (30/01/2024), έχουν περάσει 2 χρόνια πλέον. Τι έχουν δει από εκείνη τη μέρα οι εργαζόμενοι αυτοί;

Μονάχα 6μηνες, 3μηνες μέχρι και 2μηνες(!) ανανεώσεις, με το ίδιο το ΦΕΚ (06/2025) για τη συγκρότηση των ΚΟΜΥ ΠΦΥ του ΕΟΔΥ να περιέχει τη δυνατότητα κάθε μορφής ελαστικής σχέσης εργασίας (μίσθωσης έργου, δελτίο παροχής υπηρεσιών, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου), χωρίς να αναφέρει πουθενά τη δυνατότητα για συμβάσεις Αορίστου Χρόνου, προδιαγράφοντας το μέλλον! Να σημειώσουμε ότι αντίστοιχη γενικόλογη υπόσχεση «περί παραμονής» στην εργασία σχεδόν επ’ αορίστου, υπήρχε πριν μερικά χρόνια και για τους εργαζόμενους του προγράμματος Philos στα νοσοκομεία με τη γνωστή κατάληξη!

Τα αιτήματα των εργαζομένων στις ΚΟΜΥ μεταξύ άλλων είναι:

Να δοθεί άμεση απάντηση τι σημαίνει ότι «Οι ΚΟΜΥ είναι ένα πρόβλημα» και δεν «μπορούμε να σας πάρουμε όλους αορίστου χρόνου»!

Μόνιμη και σταθερή δουλειά όλων των εργαζόμενων που εργάζονται στον οργανισμό με όλες τις αντίστοιχες σχέσεις εργασίας και συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Να υπάρχει ουσιαστική σύνδεση των ΚΟΜΥ με την ΠΦΥ, με Κέντρα Υγείας πλήρως στελεχωμένα που θα διασφαλίζουν τη συνέχεια των προληπτικών εξετάσεων που διεξάγουν οι ΚΟΜΥ σε όλη την Ελλάδα.

