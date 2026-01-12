search
ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 17:28
ΥΓΕΙΑ

12.01.2026 16:06

Δήμος Αθηναίων: 24ωρη λειτουργία θερμαινόμενης αίθουσας και τηλεφωνικής γραμμής

12.01.2026 16:06
astegos_krio_1201_1920-1080_new

Σε επιφυλακή έχει τεθεί ο Δήμος Αθηναίων λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών, που ήδη επικρατούν στη χώρα. Από την, Κυριακή 11 Ιανουαρίου, στις 20.00, μέχρι νεωτέρας, λαμβάνονται έκτακτα μέτρα με σκοπό την προστασία των ευάλωτων συμπολιτών μας.

Συγκεκριμένα:

Ανοιχτή είναι η Λέσχη Φιλίας του Αγίου Ελευθερίου (Αχαρνών 372, τηλ. 2102012334) ως θερμαινόμενος χώρος, παρέχοντας ασφαλή διαμονή, σίτιση και βασικές υπηρεσίες φροντίδας.

Οι ομάδες Street Work του Δήμου Αθηναίων θα επιχειρούν όλο το 24ωρο στους δρόμους της πόλης, μοιράζοντας ζεστά ροφήματα, τρόφιμα, είδη ρουχισμού και κουβέρτες. Παράλληλα, θα παρέχεται ενημέρωση και βοήθεια σε όσους έχουν ανάγκη να μεταφερθούν στο Υπνωτήριο του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων για την κάλυψη βασικών αναγκών τους, όπως διανυκτέρευση και σίτιση.

Επί 24ώρου βάσεως θα λειτουργεί το τηλεφωνικό κέντρο 210-5246515/6 (εσωτ. 0). Επιπλέον, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν για αιτήματα σχετικά με τις ανάγκες του άστεγου πληθυσμού στο email [email protected].

Αναφορές για σημεία όπου βρίσκονται άστεγοι, μπορούν να γίνονται επίσης στον τετραψήφιο αριθμό επικοινωνίας του Δήμου Αθηναίων 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο).

Πώς να χάσεις βάρος… τρώγοντας!

Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγία Όλγα: «Ασφυξία στις εφημερίες – Δεκάδες ράντζα και διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ»

ΠΦΣ: «Άμεση ένταξη στα ΒΑΕ και των φυσικοθεραπευτών των δημοσίων νοσοκομείων»

