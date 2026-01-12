Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγία Όλγα: «Ασφυξία στις εφημερίες – Δεκάδες ράντζα και διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ»

Μπορεί το υπουργείο Υγείας να επαίρεται ότι το ΕΣΥ είναι στα καλύτερα του, ωστόσο η σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν οι ασθενείς και οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία είναι τελείως διαφορετική.

Ενδεικτικά αναφέρουμε την καταγγελία του Συλλόγου Εργαζομένων του Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου «Αγία Όλγα» στην Νέα Ιωνία, που περιγράφει «σκηνές ασφυξίας και λειτουργικής κατάρρευσης» στις πρόσφατες γενικές εφημερίες. Μια διαχρονική κατάσταση που ανέδειξε την αδυναμία του νοσοκομείου να διαχειριστεί με ασφάλεια τον όγκο των περιστατικών.

Συγκεκριμένα ο σύλλογος σε ανακοίνωσή του καταγγέλλει τις επικίνδυνες συνθήκες, εξουθενωμένο προσωπικό και πρακτικές που θέτουν σε κίνδυνο ασθενείς και προσωπικό.

Αναλυτικά στη γενική εφημερία των Θεοφανίων, οι παθολόγοι «κλήθηκαν να εξετάσουν περισσότερους από 160 ασθενείς μέσα σε λίγες ώρες. Η εφημερία έκλεισε με 20 ράντζα στους διαδρόμους και με διασωληνωμένους ασθενείς εκτός ΜΕΘ,» σύμφωνα με τον Σύλλογο. Επίσης, τονίζει ότι κλινικές όπως είναι «η Αγγειοχειρουργική και η Ουρολογική μετατράπηκαν άτυπα σε παθολογικές, φιλοξενώντας δεκάδες περιστατικά χωρίς το απαραίτητο προσωπικό. Αντίστοιχα, η Χειρουργική και η Καρδιολογική κλινική γέμισαν ασφυκτικά, με πολλές φιλοξενίες σε άλλα τμήματα.».

Τις επόμενες ημέρες οι πρωινές εφημερίες εξελίχθηκαν σε πολύωρη παραμονή ασθενών στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, με αναμονές που έφταναν έως τα μεσάνυχτα, καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμο κρεβάτι όπως αναφέρει ο Σύλλογος στην ανακοίνωσή του. Οι εργαζόμενοι σημειώνουν ότι η πραγματικότητα αυτή διαψεύδει πλήρως τον ισχυρισμό περί «τετράωρης αναμονής».

Η κατάσταση επιδεινώθηκε στη γενική εφημερία της 10ης Ιανουαρίου, όταν από τη διαλογή των ΤΕΠ πέρασαν πάνω από 300 περιστατικά. Περισσότερα από 160 εξ αυτών κατέληξαν στους παθολόγους, ενώ η εφημερία έκλεισε με 22 ράντζα.

«Το προσωπικό, ήδη εξουθενωμένο και αριθμητικά μειωμένο, κλήθηκε να διαχειριστεί έναν όγκο περιστατικών που ξεπερνούσε κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα» αναφέρει ο σύλλογος εργαζομένων.

Ενδεικτικό των ελλείψεων προσωπικού είναι το γεγονός ότι τις παθολογικές κλινικές δύο νοσηλευτές καλούνται να φροντίσουν 30 ασθενείς και 15 ράντζα. Παράλληλα ένας μόνο νοσηλευτής καλύπτει τη νυχτερινή βάρδια στην Ορθοπεδική, η Ουρολογική και η Καρδιολογική κλινική.

Οι απειλές

«Αντί να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα ενίσχυσης του νοσοκομείου μας με κατεπείγουσες προσλήψεις, ασκούνται πιέσεις και εκφοβισμοί, ακόμη και με απειλές «εντέλλεσθε», προκειμένου να καλυφθούν τα επικίνδυνα κενά λειτουργίας» όπως καταγγέλλει ο σύλλογος εργαζομένων σημειώνοντας ότι η διοίκηση μετακυλύει την ευθύνη στους εργαζόμενους, ζητώντας «να γίνουν εξιτήρια» ακόμη και όταν αυτό θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών.

«Τέτοιες πρακτικές όχι μόνο δεν επιλύουν τα προβλήματα, αλλά εντείνουν τη διακινδύνευση, δημιουργώντας σοβαρά ζητήματα νομιμότητας και ευθύνης σε περίπτωση δυσμενούς συμβάντος» επισημαίνει ο σύλλογος ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι θα σταθεί απέναντι σε κάθε προσπάθεια πίεσης και δίπλα στους εργαζόμενους που κρατούν όρθιο το νοσοκομείο υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

