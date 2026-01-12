Οδηγός επιβίωσης για να βγείτε αλώβητοι από την κακοκαιρία

Οι χαμηλές θερμοκρασίες, ο πάγος, οι θυελλώδεις άνεμοι και το χιόνι που έχει σκεπάσει πολλές περιοχές της χώρας, μπορεί να επιδεινωνόσουν πολλές ασθένειες όπως οι καρδιοπάθειες, ή να προκαλέσουν υποθερμία, κρυοπαγήματα και σοβαρούς τραυματισμούς από πτώση σε μικρούς και μεγάλους.

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι η παραμονή στο κρύο είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνη για ορισμένες ομάδες του πληθυσμού, όπως αναφέρει το υπουργείο Υγείας της Νέας Υόρκης (NYC Health). Στις ομάδες αυτές ανήκουν:

Οι άστεγοι στους δρόμους

Όσοι κάνουν κατάχρηση αλκοόλ και οι χρήστες ναρκωτικών

Όσοι ζουν σε σπίτια χωρίς θέρμανση και έχουν ηλικία άνω των 65 ετών ή είναι νήπια ή πάσχουν από ορισμένες παθήσεις ή κινητικές αναπηρίες.

Καλό είναι να γνωρίζουμε ότι οι παθήσεις υψηλού κινδύνου όταν κάνει πολύ κρύο είναι: τα καρδιαγγειακά νοσήματα, οι πνευμονοπάθειες, η υπέρταση, ο διαβήτης κ.λπ. Το ίδιο και οι σοβαρές ψυχικές παθήσεις και οι αναπτυξιακές αναπηρίες.

Δεν είναι τυχαίο πως όσο εντονότερο είναι το ψύχος τόσο αυξάνονται οι εισαγωγές στα νοσοκομεία ασθενών με:

Έμφραγμα

Εγκεφαλικό επεισόδιο

Σοβαρά αναπνευστικά νοσήματα, όπως η πνευμονία

Επιπλέον, αυξάνεται ο κίνδυνος υποθερμίας (μείωση της σωματικής θερμοκρασίας κάτω από τους 35 βαθμούς Κελσίου) και φυσικά αυξάνονται τα κρυοπαγήματα, οι πτώσεις και οι τραυματισμοί όπως κατάγματα, και όλες οι άλλες κακώσεις στο μυοσκελετικό.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον κίνδυνο δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα από κακοσυντηρημένες ή μη αεριζόμενες συσκευές μαγειρέματος και θέρμανσης που λειτουργούν με καύση, όπως τζάκια, ξυλόσομπες κ.λπ.

Ο οδηγός επιβίωσης

Τι μπορείτε, λοιπόν, να κάνετε για να προστατευτείτε από όλους αυτούς τους κινδύνους που ελλοχεύουν με την πτώση της θερμοκρασίας; Οι ειδικοί δίνουν έναν οδηγό επιβίωσης που εάν τον ακολουθήσετε θα βγείτε αλώβητοι από την κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα.

Πώς να μείνετε ζεστοί

Στους υπαίθριους χώρους, τις μεγαλύτερες απώλειες θερμότητας τις έχουμε από το κεφάλι, αναφέρει το NYC Health. Επομένως, καπέλα και σκούφοι μπορεί να βοηθήσουν. Άλλα ευαίσθητα σημεία είναι δάχτυλα, λοβοί αυτιών και μύτη, που εύκολα παθαίνουν κρυοπαγήματα. Ένα καλό ζευγάρι γάντια και ένα κασκόλ τυλιγμένο μέχρι τη μύτη μπορεί να μας προστατεύσουν.

Φροντίστε να αλλάζετε γρήγορα ρούχα όταν βρέχονται. Να ντύνεστε επίσης σε στοιβάδες, φροντίζοντας η εξωτερική να είναι ανθεκτική στο νερό ή αδιάβροχη. Χρειάζεστε επίσης αδιάβροχο παντελόνι και μπότες.

Στο σπίτι, προσπαθήστε να διατηρήσετε τη θερμοκρασία στους 18 βαθμούς Κελσίου, στα δωμάτια που χρησιμοποιείτε περισσότερο.

Τα σημάδια της υποθερμίας

Η υποθερμία είναι πιθανότερη σε υπαίθριους χώρους όταν έχει παγωνιά. Οι ηλικιωμένοι, βρέφη και οι εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους κινδυνεύουν περισσότερο από αυτήν.

Τα Κέντρα Ελέγχου & Προλήψεως των Ασθενειών (CDC) επισημαίνουν ότι η υποθερμία είναι πολύ επικίνδυνη, διότι επηρεάζει τον εγκέφαλο και ο ασθενής αδυνατεί να σκεφτεί καθαρά.

Η υποθερμία μπορεί να είναι από ήπια έως σοβαρή. Όταν η σωματική θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 32 και 35 βαθμών Κελσίου ο ασθενής έχει ήπια υποθερμία. Από 28 έως 31,9 βαθμούς έχει μέτρια. Κάτω από 28 βαθμούς έχει σοβαρή και κάτω από 25 βαθμούς απειλητική για τη ζωή.

Στην ήπια και μέτρια υποθερμία τα συμπτώματα είναι:

Ρίγος

Εξάντληση ή αίσθημα έντονης κόπωσης

Νοητική σύγχυση

Ακούσιες κινήσεις με τα χέρια

Μπερδεμένη ομιλία

Διαταραχή της μνήμης

Υπνηλία/λήθαργος

Στα βρέφη ύποπτο είναι το έντονο κόκκινο και ψυχρό δέρμα, και η πολύ χαμηλή ενεργητικότητα.

Πώς να προστατευθείτε από τα κρυοπαγήματα

Τα κρυοπαγήματα «μπορεί να συμβούν σε λίγα λεπτά» όταν βρίσκεστε έξω στο έντονο ψύχος και στο χιόνι.

Μάλιστα μπορεί να εκδηλωθούν ακόμα κι αν δεν έχει πέσει η περιβαλλοντική θερμοκρασία κάτω από το μηδέν, αλλά έχει δυνατό, παγωμένο αέρα.

Συμπτώματα ύποπτα για κρυοπάγημα σε δάκτυλα, μύτη, αυτιά είναι:

Μούδιασμα

Αίσθηση ότι το δέρμα είναι παγωμένο

Αλλαγή στο χρώμα του δέρματος (γίνεται κιτρινωπό, λευκό ή γκριζωπό)

Αν παρατηρήσετε τέτοια συμπτώματα, πρέπει αμέσως να πάτε σε εσωτερικό χώρο και να ζεστάνετε το προσβεβλημένο σκέλος με ζεστό νερό για 30-45 λεπτά ή έως ότου ανακτήσει την φυσιολογική μορφή και αίσθηση.

Προσοχή στον πάγο

Πολλά ατυχήματα συμβαίνουν σε πεζοδρόμια, πάρκινγκ και σε σημεία όπου έχουν πατήσει άλλα άτομα.

Για να προστατευθείτε, μην βγείτε έξω πριν υποχωρήσει ο παγετός, εάν δεν είναι απολύτως απαραίτητο. Αν πρέπει να βγείτε, να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί και συγκεντρωμένοι στη βάδιση και φυσικά μη χαζεύετε στο κινητό σας.

Για όσους θέλουν να καθαρίσουν το χιόνι από τις αυλές και τα πεζοδρομία τους θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αν έχετε ηλικία άνω των 55 ετών ή/και υποκείμενα νοσήματα (π.χ. παχυσαρκία, υπέρταση) ή/και δεν γυμνάζεστε συστηματικά, αποφύγετε να φτυαρίσετε το χιόνι.

Επίσης το χιόνι μετατρέπεται σε πάγο ο οποίος είναι ιδιαιτέρως ολισθηρός. Ειδικά σε περιοχές όπου τα χιόνια δεν εμφανίζονται συχνά, οι πτώσεις στον πάγο είναι πάρα πολύ συχνές.

