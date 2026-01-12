Πάρκινσον: Ποιο φυτοφάρμακο σχετίζεται με σημαντική εμφάνιση του κινδύνου της νόσου

Η μακροχρόνια έκθεση στο φυτοφάρμακο chlorpyrifos, που χρησιμοποιείται ευρέως στη γεωργία εδώ και δεκαετίες, σχετίζεται με περισσότερο από 2,5 φορές αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου του Πάρκινσον.

Στο παραπάνω ανησυχητικό συμπέρασμα κατέληξε μια νέα μελέτη από το UCLA Health η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Molecular Neurodegeneration.

Η έρευνα συνδυάζει δεδομένα ανθρώπινου πληθυσμού με εργαστηριακά πειράματα που δείχνουν πώς το φυτοφάρμακο βλάπτει τα εγκεφαλικά κύτταρα που παράγουν ντοπαμίνη, παρέχοντας βιολογικά στοιχεία για τη σύνδεση.

Σχεδόν ένα εκατομμύριο Αμερικανοί ζουν με τη νόσο του Πάρκινσον, μια προοδευτική νευρολογική διαταραχή που προκαλεί τρόμο, δυσκαμψία και δυσκολία στην κίνηση.

Ενώ η γενετική παίζει ρόλο, περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως η έκθεση σε φυτοφάρμακα αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο ως σημαντικοί παράγοντες.

Αν και η οικιακή του χρήση απαγορεύτηκε το 2001 και η γεωργική χρήση περιορίστηκε το 2021, το chlorpyrifos εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σε πολλές καλλιέργειες στις ΗΠΑ και χρησιμοποιείται ευρέως σε άλλες χώρες.

Η κατανόηση των συγκεκριμένων φυτοφαρμάκων που αυξάνουν τον κίνδυνο του Πάρκινσον θα μπορούσε να ενημερώσει τις στρατηγικές πρόληψης και να βοηθήσει στον εντοπισμό ατόμων που μπορεί να ωφεληθούν από την έγκαιρη παρακολούθηση ή τις μελλοντικές προστατευτικές θεραπείες.

Η μελέτη

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 829 άτομα με νόσο του Πάρκινσον και 824 χωρίς την πάθηση, όλα μέρος της μακροχρόνιας μελέτης του UCLA για το περιβάλλον και τα γονίδια του Πάρκινσον.

Η ομάδα χρησιμοποίησε τις αναφορές χρήσης φυτοφαρμάκων της Καλιφόρνια μαζί με τις διευθύνσεις κατοικίας και εργασίας των συμμετεχόντων για να εκτιμήσει την ατομική έκθεση στο chlorpyrifos με την πάροδο του χρόνου.

Για να κατανοήσουν πώς το φυτοφάρμακο μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλική βλάβη, οι ερευνητές εξέθεσαν ποντίκια σε αεροζόλ chlorpyrifos για 11 εβδομάδες χρησιμοποιώντας μεθόδους εισπνοής που μιμούνται τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι συνήθως αντιμετωπίζουν τη χημική ουσία.

Διεξήγαγαν επίσης πειράματα σε ψάρια ζέβρα για να εντοπίσουν τους συγκεκριμένους βιολογικούς μηχανισμούς βλάβης.

Τα ευρήματα

Τα άτομα με μακροχρόνια έκθεση στο chlorpyrifos είχαν περισσότερο από 2,5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν νόσο του Πάρκινσον σε σύγκριση με εκείνα που δεν είχαν τέτοια έκθεση.

Τα ποντίκια που εκτέθηκαν στο φυτοφάρμακο ανέπτυξαν κινητικά προβλήματα και έχασαν νευρώνες που παράγουν ντοπαμίνη, τα ίδια κύτταρα που πεθαίνουν σε ασθενείς με Πάρκινσον.

Τα εκτεθειμένα ποντίκια εμφάνισαν επίσης φλεγμονή του εγκεφάλου και ανώμαλη συσσώρευση άλφα-συνουκλεΐνης, μιας πρωτεΐνης που συσσωρεύεται στη νόσο του Πάρκινσον.

Πειράματα στα ψάρια Ζέβρα (Zebrafish) αποκάλυψαν ότι το chlorpyrifos βλάπτει τους νευρώνες διαταράσσοντας την αυτοφαγία, την κυτταρική διαδικασία που καθαρίζει τις κατεστραμμένες πρωτεΐνες.

Όταν οι ερευνητές αποκατέστησαν αυτή τη διαδικασία καθαρισμού ή αφαίρεσαν την πρωτεΐνη συνουκλεΐνης, οι νευρώνες προστατεύτηκαν από βλάβες.

Τα ευρήματα προσδιορίζουν τη δυσλειτουργία της αυτοφαγίας ως πιθανό στόχο για την ανάπτυξη θεραπειών που θα μπορούσαν να προστατεύσουν τον εγκέφαλο από βλάβες από φυτοφάρμακα.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι ενώ η χρήση chlorpyrifos έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια στις ΗΠΑ, πολλοί άνθρωποι εκτέθηκαν στο παρελθόν και παρόμοια φυτοφάρμακα εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ευρέως.

Μελλοντικές μελέτες θα μπορούσαν να εξετάσουν εάν άλλα ευρέως χρησιμοποιούμενα φυτοφάρμακα προκαλούν παρόμοια ζημιά και εάν οι παρεμβάσεις που ενισχύουν τις διαδικασίες κυτταρικού καθαρισμού θα μπορούσαν να μειώσουν τον κίνδυνο Πάρκινσον σε εκτεθειμένους πληθυσμούς.

Η εργασία υποδηλώνει επίσης ότι άτομα με γνωστή ιστορική έκθεση στο chlorpyrifos μπορεί να ωφεληθούν από στενότερη νευρολογική παρακολούθηση.

«Αυτή η μελέτη καθιερώνει το chlorpyrifos ως συγκεκριμένο περιβαλλοντικό παράγοντα κινδύνου για τη νόσο του Πάρκινσον, όχι μόνο τα φυτοφάρμακα ως γενική κατηγορία», δήλωσε ο Δρ Jeff Bronstein, καθηγητής Νευρολογίας στο UCLA Health και ανώτερος συγγραφέας της μελέτης.

«Δείχνοντας τον βιολογικό μηχανισμό σε ζωικά μοντέλα, (ποντίκια και ψάρια ζέβρα) δείξαμε ότι αυτή η συσχέτιση είναι πιθανώς αιτιώδης.

Η ανακάλυψη ότι η δυσλειτουργία της αυτοφαγίας οδηγεί τη νευροτοξικότητα μας οδηγεί επίσης σε πιθανές θεραπευτικές στρατηγικές για την προστασία των ευάλωτων εγκεφαλικών κυττάρων».

Πηγή: Medicalxpress

